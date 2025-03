Clip lợi dụng phút sơ hở của đối tượng, CSHS ập vào bắt giữ Tuấn, giải thoát nạn nhân:

Liên quan đến vụ việc đối tượng dùng dao uy hiếp, lôi bé gái lên mái nhà ở Bắc Ninh, sáng 27/3, Thượng tá Phạm Văn Ngư, Trưởng Phòng CSHS Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, khoảng 4h cùng ngày, Phòng CSHS Công an tỉnh Bắc Ninh nhận được tin báo của Công an phường Phượng Mao, thị xã Quế Võ về việc một nam thanh niên đi xe máy vào nhà cháu Trần Thị. T (SN 2016, phường Phượng Mao). Đối tượng dùng 2 con dao khống chế bé T. trên tầng 2.

"Đối tượng đòi cung cấp tiền và xe máy để bỏ trốn. Phòng CSHS Công an tỉnh Bắc Ninh đã báo cáo ban giám đốc, huy động tổng lực lượng, trong đó, có Giám đốc Công an tỉnh đến hiện trường để giải cứu cháu bé", Thượng tá Phạm Văn Ngư thông tin.

Theo Thượng tá Phạm Văn Ngư, đối tượng liên tục đưa ra yêu sách và đe đoạ, kề dao vào cổ cháu bé.

"Sau hơn 4 giờ đàm thoại, thương lượng, chúng tôi sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ bằng việc cung cấp xe máy và tiền để đối tượng di chuyển từ tầng 2 đi xuống. Trong lúc đi xuống, đối tượng luôn cầm dao kề vào cổ cháu bé với mục đích đưa lên xe để bỏ trốn.

Lực lượng cảnh sát đã đàm thoại làm phân tán tư tưởng của đối tượng. Khi tiếp cận xe, đối tượng đưa con dao ra khỏi cổ cháu bé. Lợi dụng sự sơ hở này, chúng tôi đã ập vào bắt giữ, giải thoát nạn nhân", Thượng tá Phạm Văn Ngư cho hay.

Đối tượng Tuấn khi bị bắt giữ.

Qua xác minh ban đầu, đối tượng Phan Văn Tuấn (SN 6/5/1983, ở Hải Phòng) đã có 3 tiền án, tiền sự.

"Chúng tôi kiểm tra nhanh và xác định đối tượng có sử dụng ma tuý", Thượng tá Phạm Văn Ngư thông tin thêm.

Cũng theo Thượng tá Phạm Văn Ngư, vào 23h, ngày 26/3, đối tượng Phan Văn Tuấn cũng đã cầm 2 con dao vào Trạm Y tế phường Cổ Thành (Chí Linh, Hải Dương), sách nhiễu các cán bộ y tế.

"Tại Hải Dương, đối tượng đã uy hiếp 1 người, bắt chở từ Hải Dương lên Bắc Ninh. Đến Bắc Ninh, người bị đối tượng Tuấn uy hiếp đã chạy vào tổ CSGT đang tuần tra ở đường. Sau đó, Tuấn cướp 1 chiếc xe máy rồi chạy đến nhà bé T.", Thượng tá Phạm Văn Ngư cho biết.