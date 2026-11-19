Đồng Nai ghi nhận 43 học sinh cùng trường nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm. Cơ quan chức năng đang điều tra, truy xuất nguồn gốc các món ăn.

Ngày 19/11, UBND phường Long Khánh (TP Đồng Nai) đã có báo cáo sơ bộ về vụ việc 43 học sinh của Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và THPT liên kết Quốc tế (INschool) trên địa bàn nghi ngộ độc thực phẩm.

Nhiều học sinh cùng trường ở Đồng Nai nhập viện cùng triệu chứng.

Cụ thể, ngày 17/11, địa phương nhận được thông tin từ Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh về việc tiếp nhận nhiều học sinh của cùng một trường học liên cấp có dấu hiệu nghi ngộ độc thực phẩm.

Các học sinh nhập viện với những triệu chứng tương tự nhau như đau bụng, tiêu chảy, buồn nôn và nôn.

Trong 2 ngày 17-18/11, Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh đã tiếp nhận tổng cộng 43 học sinh đến thăm khám, điều trị.

Trong số này, 9 học sinh đã xuất viện, một trường hợp được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 2 (TPHCM) theo nguyện vọng gia đình. 33 học sinh điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh sức khỏe đã ổn định.

Nhận thông tin, UBND phường Long Khánh đã phối hợp với các đơn vị liên quan và trạm y tế địa phương tiến hành điều tra, xác minh nguyên nhân vụ việc.

Qua rà soát, ngày 16/11, bếp ăn tập thể của trường đã phục vụ 778 học sinh bữa sáng gồm burger gà, sữa tươi; bữa trưa có các món cơm trắng, thịt cốt lết nướng BBQ, trứng hấp, cải thìa cà rốt xào dầu hào, canh rong biển thịt bằm, tráng miệng bằng ổi, nhãn. Bữa xế có 392 học sinh từ lớp 1 đến lớp 5 tham gia.

Sau khi ghi nhận nhiều học sinh có biểu hiện bất thường, nhà trường đã tiến hành niêm phong, gửi các mẫu thực phẩm sống và chín đến Viện Pasteur TPHCM để xét nghiệm, phục vụ công tác xác định nguyên nhân.

UBND phường Long Khánh cũng chỉ đạo các đơn vị liên quan điều tra dịch tễ, truy xuất nguồn gốc thực phẩm được sử dụng tại bếp ăn, đồng thời cập nhật tình hình sức khỏe của các học sinh.