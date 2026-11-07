Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa ban hành văn bản đề nghị Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi khẩn trương điều tra, xử lý vụ nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì trên địa bàn xã Tịnh Khê và Đông Sơn.

Theo thông tin từ Cục An toàn thực phẩm, từ ngày 3 - 5/11, trên địa bàn xã Tịnh Khê và xã Đông Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) đã ghi nhận 17 trường hợp nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì có nhân tại 3 điểm kinh doanh.

Đây là vụ nghi ngộ độc thực phẩm tập thể sau khi ăn bánh mì thứ 3 xảy ra tại Quảng Ngãi tính từ đầu năm. Trước đó, lần gần nhất vào tháng 10 xảy ra vụ ngộ độc tại tiệm bánh mì Bà Được đã khiến 175 người mắc, với nguyên nhân được xác định do nhiễm vi sinh vật, bao gồm cả vi khuẩn Salmonella.

Nhiều người nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: N. Huyền

Vào tháng 3, tại địa phương này cũng ghi nhận 19 người ngộ độc sau khi ăn bánh mì tại một điểm bán ở thôn Tư Cung, xã Tịnh Khê.

Nhằm chủ động phòng ngừa, xử lý kịp thời và hạn chế tối đa ảnh hưởng đến sức khỏe người dân, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi khẩn trương chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh tập trung nguồn lực điều trị tích cực cho bệnh nhân, không để xảy ra tình trạng nguy hiểm đến tính mạng.

Đồng thời, lực lượng chức năng phát thông báo rộng rãi cho cộng đồng tại khu vực xảy ra sự việc; bất kỳ ai có triệu chứng nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì tại các cơ sở liên quan cần báo ngay cho trạm y tế gần nhất để được hỗ trợ.

Cơ quan y tế cũng được yêu cầu khẩn trương tổ chức điều tra, truy xuất nguồn gốc nguyên liệu, lấy mẫu thực phẩm và bệnh phẩm xét nghiệm tìm nguyên nhân, xử lý nghiêm vi phạm và công khai kết quả nhằm cảnh báo cho cộng đồng.