Chiều 24/7, tại hội nghị Xúc tiến và Gặp gỡ nhà đầu tư năm 2026, tỉnh Khánh Hòa công bố và trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh cho 7 dự án tại Khu kinh tế Vân Phong, với tổng vốn đăng ký hơn 5.562 tỷ đồng.

Các quyết định đối với các dự án trên được kỳ vọng sẽ góp phần mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh, đồng thời thúc đẩy phát triển hạ tầng công nghiệp, logistics và cảng biển tại Khu kinh tế Vân Phong.

Các dự án được trao quyết định tập trung vào nhiều lĩnh vực có vai trò quan trọng trong chuỗi liên kết ngành, như công nghiệp đóng tàu, công nghiệp hỗ trợ, hạ tầng khu công nghiệp, cảng biển, logistics và dệt nhuộm..., góp phần hình thành, mở rộng hệ sinh thái công nghiệp và tăng năng lực vận hành của khu vực kinh tế ven biển.

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa trao quyết định chấp thuận đầu tư cho 7 dự án vào Khu kinh tế Vân Phong. Ảnh: Công Định

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Trần Hòa Nam, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, nhấn mạnh tỉnh sẽ tập trung thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư.

Cụ thể hơn, tỉnh Khánh Hòa sẽ hoàn thiện đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ doanh nghiệp; đồng thời tăng cường đồng hành, tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư trong suốt quá trình triển khai dự án.

Một góc Khu kinh tế Vân Phong nhìn trên cao. Ảnh: Xuân Ngọc

Còn ông Trần Minh Chiến, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Khánh Hòa, khẳng định Ban Quản lý tiếp tục thực hiện cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả cơ chế một cửa, chủ động phối hợp với các sở, ngành và địa phương để tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp.

Ban Quản lý cam kết đẩy mạnh thu hút đầu tư theo hướng có trọng tâm, ưu tiên các dự án công nghệ cao, công nghiệp xanh, logistics, cảng biển, năng lượng và các ngành có giá trị gia tăng cao. Đồng thời, kỳ vọng sẽ có thêm nhiều nhà đầu tư lựa chọn Khu kinh tế Vân Phong và Khánh Hòa là điểm đến đầu tư lâu dài, tiếp tục mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh.