Ông Trần Kiều Hưng, Cục trưởng Cục Quản lý Thị trường tỉnh Khánh Hòa, ngày 16/7 cho biết, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh đã có báo cáo sơ kết công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong 6 tháng đầu năm.

Theo đó, lực lượng chức năng toàn tỉnh phát hiện 973 vụ vi phạm, tăng hơn 14% so với cùng kỳ. Các lực lượng liên quan đã thu nộp ngân sách hơn 104,6 tỷ đồng.

Lực lượng chức năng kiểm tra cửa hàng ở Nha Trang, phát hiện nhiều hàng giả. Ảnh: X.N

Trong 973 vụ vi phạm, có 95 vụ liên quan đến việc buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu; 785 vụ là gian lận thương mại, gian lận thuế và 93 vụ sản xuất, kinh doanh hàng giả và vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cũng khởi tố 18 vụ án với 28 bị can để điều tra, xử lý.

Theo ông Trần Kiều Hưng, kết quả phản ánh việc triển khai đồng bộ các biện pháp kiểm tra, kiểm soát trên các tuyến, địa bàn và mặt hàng trọng điểm. Thời gian tới, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh tiếp tục tăng cường kiểm tra các lĩnh vực như xăng dầu; thuốc lá, thuốc lá điện tử; mỹ phẩm; thực phẩm chức năng; hoạt động kinh doanh trên môi trường mạng.

Trong quá trình đấu tranh với buôn lậu, gian lận, hàng giả, ông Hưng khẳng định cơ quan chức năng sẽ xử lý sự việc theo phương châm: “Không có vùng cấm - Không có ngoại lệ - Xử lý một vụ để cảnh tỉnh cả lĩnh vực, cả địa bàn”; kiên quyết xử lý các trường hợp tiếp tay, bao che hoặc thiếu trách nhiệm trong thực thi công vụ.