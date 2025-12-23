Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông và Đội Quản lý thị trường số 9 tiến hành kiểm tra, bắt giữ xe ô tô đầu kéo do Nguyễn Thanh Phương (SN 1981, trú xã Vân Canh, Gia Lai) điều khiển, đang vận chuyển 271 thùng cá khoai (tổng trọng lượng 7,046 tấn).

Tại cơ quan công an, Nguyễn Thanh Phương khai nhận, sau khi vận chuyển hoa quả từ tỉnh Tiền Giang (cũ) ra tỉnh Lạng Sơn, Phương được Công ty TNHH Quốc tế Anh Minh VN (tỉnh Lạng Sơn) thuê vận chuyển số cá khoai nhập khẩu từ Trung Quốc qua Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Lạng Sơn) để giao cho các đầu mối tiêu thụ tại nhiều tỉnh từ Thanh Hóa đến Bình Định (cũ). Tiền công vận chuyển là 20 triệu đồng.

Trước đó, Nguyễn Thanh Phương cũng đã giao hơn 2 tấn cá khoai cho Văn Tiến Dũng (SN 1983, trú tại phường Nam Sầm Sơn); Ngô Thị Hiển (SN 1977) và Lê Văn Long (SN 1981), cùng trú tại phường Sầm Sơn.

Khi Nguyễn Thanh Phương đang tiếp tục chuẩn bị giao hàng cho các thương lái khác thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Lực lượng chức năng kiểm tra, thu giữ hơn 10 tấn cá khoai ướp Formol cực độc để bảo quản. Ảnh: CACC

Tiến hành kiểm tra tại các cơ sở mà Nguyễn Thanh Phương vừa giao hàng, Công an các phường Sầm Sơn đã phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 2 thu giữ 181 thùng cá khoai đông lạnh với trọng lượng 3,37 tấn cá khoai, trong đó có 101 thùng do Nguyễn Thanh Phương vừa giao và 80 thùng tồn kho.

Cơ quan chức năng đã lấy mẫu cá khoai gửi Viện Kiểm nghiệm vệ sinh an toàn thực phẩm Quốc gia (Bộ Y tế) để kiểm nghiệm. Kết quả xác định toàn bộ số cá khoai đều chứa hàm lượng Formol đậm đặc, dao động từ 90-105mg/kg.

Ảnh: CACC

Formol là hợp chất cực độc, bị cấm sử dụng trong bảo quản, chế biến thực phẩm. Thực phẩm chứa Formol có thể gây nhiều tác hại nghiêm trọng cho sức khỏe, khi xâm nhập vào cơ thể có thể gây rối loạn tiêu hóa, viêm loét thực quản, dạ dày, thậm chí nếu nhiễm với lượng lớn có thể dẫn đến tử vong.