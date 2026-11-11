Đồng Nai thông qua chính sách hỗ trợ 1 triệu đồng/người nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, dự kiến hơn 73.000 người ngành giáo dục được hưởng chính sách này.

Chiều 11/11, HĐND TP Đồng Nai đã thông qua nghị quyết quy định mức hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức, nhà giáo và người lao động ngành giáo dục và đào tạo trên địa bàn nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

TP Đồng Nai thông qua nghị quyết hỗ trợ 1 triệu đồng/người đang làm việc trong ngành giáo dục nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Ảnh: Hoàng Anh

Theo đó, mức hỗ trợ là 1 triệu đồng/người/năm, được thực hiện hằng năm vào dịp 20/11. Việc chi trả phải hoàn thành trước hoặc trong Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Đối tượng thụ hưởng gồm cán bộ, công chức, người lao động đang công tác tại Sở GD-ĐT; công chức trực tiếp tham mưu lĩnh vực giáo dục tại các xã, phường; cán bộ, viên chức, nhà giáo và người lao động tại Trường Chính trị thành phố, các trung tâm bồi dưỡng chính trị.

Ngoài ra, chính sách áp dụng đối với nhà giáo, viên chức và người lao động tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên, nghề nghiệp và đại học, bao gồm cả trường công lập và ngoài công lập.

Đối với cơ sở giáo dục ngoài công lập, người được hưởng hỗ trợ phải có hợp đồng lao động tối thiểu 3 tháng và tham gia bảo hiểm xã hội theo quy định.

Những trường hợp đang nghỉ thai sản, nghỉ ốm hoặc được cử đi đào tạo, bồi dưỡng vẫn được hưởng chính sách nếu đáp ứng điều kiện.

Ngược lại, người đã nghỉ việc, đang bị kỷ luật từ khiển trách trở lên, nghỉ không lương hoặc bị tạm đình chỉ công tác từ một tháng trở lên sẽ không được hỗ trợ.

Dự kiến, hơn 73.000 cán bộ, công chức, viên chức, nhà giáo và người lao động ngành giáo dục trên địa bàn TP Đồng Nai được hưởng mức hỗ trợ này với tổng kinh phí hơn 73 tỷ đồng.