Cảm thấy khó xử khi một phụ huynh chuyển khoản tiền tri ân ngày 20/11, cô giáo Ngữ văn đã nhắn tin cảm ơn và xin số tài khoản để gửi trả. Khi phụ huynh không cung cấp, cô đổi số tiền thành tiền mặt, gói lại gửi qua học sinh.

Lời Tòa soạn: Tháng 11 là dịp để học trò, phụ huynh và toàn xã hội tri ân thầy cô. Thế nhưng, việc dồn dập phải chuẩn bị nhiều hoạt động chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam đôi khi lại vô tình tạo thêm áp lực cho giáo viên. Làm thế nào để sự tri ân thực sự mang lại niềm vui, thay vì trở thành một nhiệm vụ? VietNamNet mở diễn đàn “Tri ân thầy cô, đừng thêm áp lực” để lắng nghe những góc nhìn và chia sẻ đa chiều về vấn đề này.

Đừng để việc tặng quà tri ân 20/11 trở thành áp lực

Chia sẻ với VietNamNet, cô Nguyễn Thu Thủy, giáo viên Trường THCS Lê Ngọc Hân (phường Hai Bà Trưng, Hà Nội), cho rằng quà tặng dịp 20/11 chỉ thực sự ý nghĩa khi xuất phát từ tình cảm chân thành, sự tự nguyện và không kèm theo những kỳ vọng khiến giáo viên khó xử.

“Khi quý mến, biết ơn ai đó, chúng ta muốn gửi một món quà, một bó hoa hay một lời chúc để bày tỏ lòng mình. Đó là một điều đẹp, với cả người tặng và người nhận. Nhưng đừng gửi gắm vào món quà ấy những kỳ vọng khiến người nhận phải nặng lòng. Nếu phụ huynh tặng quà rồi mong con mình được quan tâm hơn, được ưu ái hơn; hoặc nhìn cách thầy cô ứng xử sau đó để đo xem món quà có được ‘ghi nhận’ hay không… thì sự tri ân đã ít nhiều trở thành một áp lực”, cô Thủy nói.

Cô Thủy cho hay, với giáo viên, việc nhận một món quà có giá trị lớn dịp 20/11 cũng rất khó xử. “Nhận thì bản thân băn khoăn, từ chối thì làm khó người tặng. Có khi người tặng hoàn toàn chân thành, nhưng người nhận vẫn thấy áy náy, tự hỏi mình nên đáp lại thế nào cho phải. Bởi vậy, sự tinh tế còn nằm ở việc chọn một món quà vừa phải, phù hợp, để người nhận có thể đón nhận bằng niềm vui”, cô chia sẻ.

Cô Thủy cho biết, món quà cô trân quý là những lời chúc chân thành, sự đồng hành của phụ huynh khi con gặp khó khăn ở trường và sự tiến bộ của học trò. Đôi khi, chỉ một học sinh biết nhận lỗi, một em chăm chỉ hơn hay một tin nhắn chúc mừng từ học trò cũ cũng đủ khiến cô cảm thấy ấm lòng.

Đặc biệt, cô xúc động khi những học sinh đã ra trường, trưởng thành vẫn được phụ huynh đưa đến thăm, hỏi han và kể về chặng đường các em đã đi qua. Bởi khi không còn trực tiếp dạy dỗ, chấm điểm hay quyết định kết quả học tập của học trò, tình cảm vẫn được duy trì là điều đáng quý. “Tôi rất hạnh phúc khi biết rằng, sau những năm tháng đồng hành, mình vẫn có một chỗ trong ký ức và tình cảm của các gia đình”, cô Thủy chia sẻ.

Cô trò một trường THCS - THPT tại Hà Nội trong thời khác chia tay bịn rịn trước ngày ra trường. Ảnh: Mạnh Hùng

Với cô Thủy, món quà đẹp nhất là món quà được trao đi bằng lòng biết ơn và đón nhận trong sự thanh thản. Người tặng không chờ một sự ưu ái, người nhận không mang cảm giác mắc nợ. Chỉ có tình cảm được gửi đi và sự trân trọng được giữ lại.

Cô cho biết đã không ít lần từ chối những món quà giá trị lớn hoặc cách tặng khiến người nhận cảm thấy thiếu đi sự trân trọng. Có lần, một phụ huynh do không có thời gian đến trường đã chuyển tiền tri ân vào tài khoản vốn dùng để đóng học phí. Cô nhắn tin cảm ơn, đồng thời xin số tài khoản để gửi trả. Khi phụ huynh không cung cấp thông tin nhận lại tiền, cô dự định đổi số tiền thành tiền mặt, gói lại gửi qua học sinh hoặc mua quà tặng các em với giá trị tương đương.

Thầy cô không mong đợi những món quà nặng vật chất

Thầy Hồ Tuấn Anh, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Quỳnh Mai 2 (phường Quỳnh Mai, Nghệ An), có hơn 30 năm công tác trong ngành giáo dục. Hầu như năm nào vào dịp 20/11, ông cũng nhận được quà từ học sinh và phụ huynh. Điều khiến ông vui là những món quà tuy không có giá trị vật chất lớn nhưng đều chứa đựng tình cảm chân thành của người tặng.

Theo thầy, việc học sinh và phụ huynh tặng quà giáo viên dịp 20/11 không phải điều tiêu cực mà là một nét đẹp, góp phần giáo dục truyền thống tôn sư trọng đạo. Tuy nhiên, khi việc tặng và nhận quà xuất phát từ những mục đích không trong sáng, nét đẹp ấy có thể bị biến tướng, thậm chí trở thành gánh nặng.

"Thời tôi mới ra trường đi dạy, khi đất nước còn khó khăn, quà học sinh tặng thầy cô rất giản dị nhưng ấm áp, chân thành. Đó có thể là một món đồ ăn, tấm thiệp tự làm, bó hoa, hay quý hơn là tấm vải, chiếc áo. Những món quà ấy đến nay tôi vẫn nhớ”, ông kể.

"Ngày nay, khi xã hội phát triển, quà tri ân thầy cô thường được trao bằng phong bì, thậm chí chuyển khoản trực tiếp. Cách làm này thuận tiện hơn nhưng cũng có thể khiến ý nghĩa của việc tặng quà bị biến dạng”, ông Tuấn Anh nói.

Ông cho biết, bản thân và nhiều đồng nghiệp không mong đợi những món quà có giá trị vật chất lớn. “Trong ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, các nhà giáo luôn trân trọng những món quà xuất phát từ tấm lòng chân thành của người tặng, đặc biệt là tình cảm của những học trò đã ra trường nhưng vẫn nhớ đến thầy cô”, ông nói.

Theo ông Tuấn Anh, quà tặng 20/11 sẽ mất đi ý nghĩa tri ân nếu đi kèm những kỳ vọng vụ lợi, khiến giáo viên không còn cảm thấy vui mà thay vào đó là áp lực.

“Nếu gặp những món quà lớn chứa đựng ‘tâm tư’ của người gửi, bản thân tôi không cho phép mình nhận. Tôi cũng hy vọng sẽ không bao giờ gặp phải tình huống như vậy”, thầy Tuấn Anh nói.