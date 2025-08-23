Họp báo khởi động Miss Cosmo 2025 vừa diễn ra tại TPHCM với sự góp mặt của Top 2 Miss Cosmo 2024 - Ketut Permata Juliastrid và Karnruethai Tassabut, các hoa hậu Phương Linh, Ngọc Châu, Xuân Hạnh, dàn á hậu Cẩm Ly, Hoàng Nhung, Kim Duyên cùng dàn đại diện quốc tế.

Top 2 Miss Cosmo 2025 và hoa hậu Xuân Hạnh tại họp báo.

BTC cho biết cuộc thi năm nay sẽ diễn ra từ giữa tháng 11 và đêm chung kết được tổ chức ngoài trời tại Công viên Sáng tạo (TPHCM) vào ngày 20/12, quy tụ hơn 80 đại diện quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự.

Chủ đề năm nay mang tên Rising Dragon, lấy cảm hứng từ hình tượng rồng - biểu tượng của sức mạnh và thịnh vượng. Ông Trần Việt Bảo Hoàng - CEO Miss Cosmo chia sẻ: “Việt Nam được biết đến là miền đất hứa của rồng xanh. Hình tượng rồng lần này đại diện cho sức mạnh, sự kiên cường của thế hệ phụ nữ mới”.

Đại diện BTC cũng cho biết đã khảo sát Indonesia 3 lần, Thái Lan 4 lần trước khi quyết định chọn Việt Nam và không loại trừ khả năng tổ chức cuộc thi tại quốc gia khác trong tương lai.

Miss Cosmo 2025 hứa hẹn nhiều điểm mới. BTC đưa pickleball và golf vào phần thi Thể thao (Sports experience), rút gọn lịch trình để đảm bảo sức khỏe thí sinh nhưng vẫn duy trì các hoạt động quảng bá văn hóa - du lịch tại Huế, Lâm Đồng, Tây Ninh và TPHCM. Các hoạt động nổi bật khác gồm: Hello Cosmo from Vietnam, Best of Vietnam (Tinh hoa Việt Nam), Carnival costume (Trang phục lễ hội), Green summit (Hội nghị xanh), cùng những phần thi thời trang thân thiện môi trường.

Tại họp báo, hoa hậu Ketut Permata Juliastrid gây ấn tượng với màn trình diễn mashup Into the Cosmo và Girl on Fire, khoe giọng hát nội lực kèm màn “lột váy” táo bạo. Cô chia sẻ Miss Cosmo đã giúp bản thân tự tin hơn và gửi lời nhắn nhủ đến thí sinh: “Đừng lo lắng trong suốt cuộc thi. Việt Nam sẽ là ngôi nhà thứ 2 của các bạn. Hãy tập trung vào mục tiêu và làm hết sức mình”.

Đương kim Miss Cosmo 2024 chia sẻ kinh nghiệm cho dàn thí sinh năm nay. Ảnh: Minh Khôi

Miss Cosmo 2024 hát live trên sân khấu:

BTC nhấn mạnh dù cuộc thi kết hợp nhiều yếu tố âm nhạc, thể thao, lễ hội và thời trang, thí sinh vẫn là trung tâm, các yếu tố khác đóng vai trò hỗ trợ, làm nổi bật cá tính và tài năng của mỗi người đẹp. BTC cũng khẳng định tiếng Anh quan trọng nhưng không bắt buộc, sẽ có đội ngũ phiên dịch đa ngôn ngữ hỗ trợ, kể cả trong phần thi tranh biện.

Giải thưởng dành cho hoa hậu đăng quang gồm vương miện, 100.000 USD (hơn 2,5 tỷ đồng), căn hộ và xe hơi sử dụng trong 1 năm đương nhiệm.

Ảnh: MCO; Video: Minh Khôi