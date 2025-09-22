Trên tuyến đường Mai Hắc Đế, thuộc phường Vĩnh Phúc, tồn tại một khối đá hình trụ, cao và có đường kính khoảng 50cm, nằm ngay giữa ngã ba.

Người dân địa phương quen gọi hòn đá là “hòn đá mọc”. Các cụ cao niên trong vùng chia sẻ không ai biết chính xác hòn đá xuất hiện từ bao giờ, chỉ biết rằng, hòn đá án ngữ giữa đường làng với nhiều điều bí ẩn chưa có lời giải.

Hòn đá giữa ngã ba đường thuộc phường Vĩnh Phúc. Ảnh: Khả Khánh

Chia sẻ với PV VietNamNet, ông Nguyễn Văn Khang (75 tuổi) cho biết: “Khi còn nhỏ, tôi đã thấy hòn đá xuất hiện ở ngã ba đường. Hồi ấy, vì thấy hòn đá chắn lối đi nên bà con dùng cuốc, xẻng để di dời hòn đá đi chỗ khác. Tuy nhiên, sau một đêm, hòn đá lại xuất hiện ở vị trí cũ. Nhiều lần di dời không thành công nên hàng chục năm nay không ai động chạm đến hòn đá này nữa".

Theo ông Khang, chính vì hòn đá còn những bí ẩn chưa có lời giải, người dân địa phương sau đó đã đặt một bát hương nhỏ bên cạnh, trang trí xung quanh viên đá chậu cây cảnh nhỏ để tạo cảnh quan và đảm bảo không xảy ra va chạm giao thông đáng tiếc.

“Hòn đá mọc” có chiều cao và đường kính khoảng 50cm. Ảnh: Khả Khánh

"Từ nhỏ, tôi đã được bố mẹ dặn là không được đập phá hòn đá này, người dân địa phương cũng xem hòn đá như một vật linh thiêng trấn giữ ở ngã ba đường", ông Khang chia sẻ.

Bà Trần Thị Liên, một người dân sống gần đó, cũng kể lại một câu chuyện khác: “Ngày trước, khi mở rộng đường, có một chiếc xe ủi tiến tới định san lấp hòn đá thì đột nhiên chết máy, không thể hoạt động được. Người tài xế sau đó đã từ chối làm tiếp. Cứ thế, hòn đá vẫn nằm nguyên ở đó cho đến tận bây giờ".

Người dân đặt bát hương, cây cảnh cạnh hòn đá và thắp hương để cầu may mắn. Ảnh: Khả Khánh

Lý giải về việc hòn đá vẫn còn tồn tại, một cán bộ từng công tác tại phường Định Trung cũ (nay là phường Vĩnh Phúc) cho biết: "Trước đây, chính quyền đã có phương án di dời hòn đá, nhưng bà con trong phường kiên quyết phản đối. Đối với họ, hòn đá mang giá trị tinh thần và tâm linh sâu sắc. Vì vậy, phường đã quyết định tôn trọng nguyện vọng của người dân, giữ nguyên hiện trạng".

Người dân phường Vĩnh Phúc đã quen thuộc với hòn đá nằm giữa ngã ba đường. Ảnh: Khả Khánh

Với người dân địa phương, hòn đá không chỉ là một khối đá vô tri mà đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống tinh thần, gắn bó qua nhiều thế hệ.