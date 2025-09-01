Theo chuyên gia từ Experience Travel Group, Palawan là điểm đến ấn tượng với làn nước trong xanh màu ngọc bích, bờ cát trắng trải dài và những dãy núi đá vôi hùng vĩ soi bóng xuống biển.

Nơi đây còn có vô số hoạt động phiêu lưu, mạo hiểm, nhưng chi phí lại rất phải chăng. Du khách có thể trải nghiệm những điều tương tự như ở Maldives nhưng với mức giá rẻ hơn nhiều.

Ảnh: The Travel

Homestay hoặc nhà nghỉ sát biển có giá từ 30-90 USD (790.000-2,3 triệu đồng)/đêm, resort tầm trung từ 100-130 USD (2,6-3,4 triệu đồng)/đêm. Trong khi, ở Maldives, các resort tương tự thường có giá khởi điểm từ 500 USD (13,1 triệu đồng)/đêm.

Chi phí lưu trú là điểm lợi thế của Palawan so với Maldives. Ảnh: Expedia

Ẩm thực địa phương cũng là điểm nhấn với hải sản tươi ngon, cá nướng, các món chế biến từ dừa và trái cây nhiệt đới. Chỉ với chi phí khiêm tốn, du khách vẫn có bữa ăn no nê đậm chất biển đảo.

Ảnh: National Geographic

Các trải nghiệm ở Palawan vừa đa dạng vừa gần gũi. Một trong những trải nghiệm đáng thử nhất là tour đảo tại El Nido, du khách có thể chèo kayak, lặn ống thở để ngắm san hô và cá nhiều màu sắc, tham quan đầm phá ẩn mình giữa núi đá vôi.

Ảnh: Explore PH

Coron cũng là điểm đến nổi tiếng với xác tàu cổ chìm dưới đáy biển, thu hút những người mê lặn. Với những ai muốn thư giãn, có thể tắm biển, ngắm hoàng hôn trên bãi cát trắng hoặc dạo quanh làng chài, cảm nhận nhịp sống chậm rãi.

Để đến Palawan, du khách bay từ Manila hoặc Cebu tới Puerto Princesa, thủ phủ tỉnh, sau đó di chuyển bằng xe buýt hoặc tàu thuyền đến El Nido và Coron.

Thời điểm đẹp nhất để ghé thăm Palawan là từ tháng 11 đến tháng 5, khi thời tiết khô ráo, biển lặng, nắng ấm, thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời.