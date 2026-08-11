Tái hôn năm 2012 cùng doanh nhân Nguyễn Đức Hải, Jennifer Phạm đã tìm thấy bến đỗ bình yên. Chồng cô là con trai cả trong một gia đình tri thức có tiếng, sở hữu sự nghiệp kinh doanh vững vàng. Dù bận rộn với công việc nhưng ông xã của Jennifer Phạm vẫn thường xuyên đồng hành cùng vợ trong các sự kiện giải trí và dành nhiều thời gian chăm sóc, vui chơi cùng các con.

Vợ chồng Jennifer Phạm

Đặc biệt, mối quan hệ giữa doanh nhân Đức Hải và Bảo Nam - con trai riêng của Jennifer Phạm và ca sĩ Quang Dũng - luôn khiến nhiều người ngưỡng mộ. Anh hết lòng yêu thương, quan tâm Bảo Nam không khác gì con ruột. Jennifer Phạm từng tâm sự, cô chưa từng nghĩ ông xã là một "đại gia" xa cách mà nể phục anh bởi sự bản lĩnh, nỗ lực không ngừng trong công việc và tình yêu thương vô bờ bến dành cho gia đình.

Gia đình hạnh phúc của Jennifer Phạm.

Người đẹp 8X thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào bên chồng trong các chuyến du lịch sang chảnh trên trang cá nhân. Mới đây nhất vào tháng 7/2026, gia đình cô đã có chuyến nghỉ dưỡng khắp châu Âu, khám phá các thành phố nổi tiếng của nước Đức như Hamburg, Schwerin và Lübeck.

Trái ngọt lớn nhất trong cuộc sống của Jennifer Phạm chính là 4 người con: Bảo Nam, Na (Thùy An), Nu và Nấm.

Bảo Nam sinh năm 2008, hiện đang sinh sống và học tập tại Mỹ. Bước sang tuổi 18, cậu bé chạm ngưỡng 1,9m và ngoại hình điển trai.

Hoa hậu tự hào chia sẻ con trai lớn có tính cách điềm đạm, nhân hậu, trái tim ấm áp và bản lĩnh. Dù mẹ nhiều lần khuyên về Việt Nam chung sống, Bảo Nam vẫn kiên định ở lại Mỹ để theo đuổi con đường học vấn.

Na (Thùy An) sinh năm 2013, là "trái ngọt" đầu tiên của Jennifer Phạm và doanh nhân Đức Hải. Nếu lúc nhỏ cô bé được xem là bản sao của bố thì ở tuổi 13 hiện tại, Na bắt đầu trổ nét thanh tú, xinh xắn giống mẹ hoa hậu. Cô bé yêu thích các hoạt động ngoài trời và sớm bộc lộ năng khiếu nghệ thuật, thường xuyên được mẹ khoe những đoạn video nhảy múa uyển chuyển, tự tin trên mạng xã hội.

Nu và Nấm - hai bé út cũng lớn nhanh, vô cùng năng động và luôn quấn quýt bên anh chị trong những chuyến du lịch cùng gia đình.

Dù đã trải qua 4 lần sinh nở, Jennifer Phạm vẫn giữ vững phong độ của một trong những hoa hậu đẹp nhất nhì showbiz Việt. Ở tuổi 41, cô sở hữu vóc dáng thon gọn, làn da mịn màng cùng thần thái sang trọng, quyến rũ.

Ngoài cuộc sống gia đình viên mãn, Jennifer Phạm vẫn chăm chỉ làm MC, đóng quảng cáo và mở rộng sự nghiệp kinh doanh khi làm chủ một spa tại Hà Nội. Chính lối sống lành mạnh, sự cân bằng giữa công việc và gia đình, cùng sự hậu thuẫn vững chắc từ người chồng yêu thương là bí quyết giúp nàng hậu luôn rạng rỡ và tận hưởng trọn vẹn hạnh phúc của mình.

Khoảnh khắc ngọt ngào của Jennifer Phạm và ông xã

Ảnh, video: FBNV