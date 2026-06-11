Trên trang cá nhân, ca sĩ Quang Dũng đăng những hình ảnh ghi lại khoảnh khắc gia đình cùng chung vui khi Bảo Nam - con chung của anh và hoa hậu Jennifer Phạm chính thức bước vào giảng đường đại học.

Nam ca sĩ viết: "Chúc mừng con trai của ba mẹ! Những khoảnh khắc hạnh phúc vô tận mà ba mẹ và gia đình cùng chứng kiến. Nhìn thấy con khôn lớn mỗi ngày và giờ đây con bước vào giảng đường đại học với bao ước mơ và hoài bão. Luôn mong con thật nhiều niềm vui, may mắn, hạnh phúc trong tính cách và suy nghĩ của con. Con nhé! Yêu con trai của ba mẹ nhiều!".

Quang Dũng và Jennifer Phạm bên con trai.

Những lời nhắn nhủ giản dị nhưng chứa đựng tình yêu thương sâu sắc của người cha dành cho con trai khiến nhiều người xúc động. Sau nhiều năm, Bảo Nam giờ đã trưởng thành, chuẩn bị bước sang một chặng đường mới của cuộc đời. Với ca sĩ Quang Dũng, đó không chỉ là niềm vui mà còn là thành quả của cả một hành trình đồng hành, dõi theo con lớn lên từng ngày.

Điều khiến công chúng chú ý là trong chia sẻ của Quang Dũng là anh nhiều lần nhắc đến cụm từ "ba mẹ" thay vì chỉ nói về riêng mình. Cách gọi ấy cho thấy dù không còn là vợ chồng, Quang Dũng và Jennifer Phạm vẫn luôn cùng nhau hiện diện trong những sự kiện quan trọng của con.

Quang Dũng và Jennifer Phạm từng có cuộc hôn nhân nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng. Cả hai kết hôn năm 2007 và có chung một con trai là Bảo Nam. Sau khi chia tay vào năm 2009, họ lựa chọn cách ứng xử văn minh, không có những phát ngôn gây tổn thương cho đối phương và cùng đặt lợi ích của con lên hàng đầu.

Nhiều năm qua, khán giả không ít lần chứng kiến hình ảnh Quang Dũng và Jennifer Phạm cùng xuất hiện trong những dịp đặc biệt của con trai. Từ sinh nhật, lễ tốt nghiệp đến các sự kiện quan trọng trong cuộc sống của Bảo Nam, cả hai đều cố gắng có mặt để chia sẻ niềm vui với con.

Dù mỗi người đã có cuộc sống riêng, sự quan tâm dành cho Bảo Nam chưa bao giờ thay đổi. Jennifer Phạm nhiều lần chia sẻ rằng cô luôn tạo điều kiện để con trai duy trì mối quan hệ gần gũi với bố. Trong khi đó, Quang Dũng cũng thường xuyên sang Mỹ thăm con hoặc tranh thủ thời gian gặp gỡ mỗi khi Bảo Nam về Việt Nam.

Không ít người ngưỡng mộ cách ứng xử của cặp đôi sau ly hôn. Họ không còn là vợ chồng nhưng vẫn giữ sự tôn trọng dành cho nhau, cùng đồng hành trong việc nuôi dạy con. Chính sự trưởng thành và văn minh ấy đã giúp Bảo Nam lớn lên trong tình yêu thương trọn vẹn từ cả cha lẫn mẹ.

Qua từng năm, công chúng có thể thấy rõ sự trưởng thành của Bảo Nam. Cậu bé từng xuất hiện bên bố mẹ trong những sự kiện giải trí nay đã trở thành một chàng trai cao lớn, tự tin và chuẩn bị bước vào môi trường đại học với nhiều dự định phía trước.

Trong khoảnh khắc đặc biệt khi Bảo Nam bước sang một trang mới của cuộc đời, lời chúc của Quang Dũng không chỉ là tâm sự của một người cha đầy yêu thương mà còn là minh chứng cho một mối quan hệ hậu ly hôn đẹp hiếm có trong showbiz Việt. Sau tất cả những đổi thay của cuộc sống, điều còn lại vẫn là tình yêu vô điều kiện mà cả cha và mẹ dành cho con trai của mình.

Ảnh: FBNV