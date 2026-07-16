NSND Lan Hương mới chia sẻ loạt ảnh dịp kỷ niệm 40 năm hôn nhân bên ông xã - đạo diễn, NSƯT Tất Bình.

Theo Lan Hương, cột mốc 40 năm mang nhiều ý nghĩa bởi 2 vợ chồng chị đã nắm tay nhau từ trẻ tới khi tóc đã điểm bạc. Nhiều khán giả, đồng nghiệp dành sự ngưỡng mộ cho cặp đôi. Các nghệ sĩ Vân Dung, Thu Thủy, Hà Hương… mong ước có được tổ ấm viên mãn như đàn chị.

Ảnh thời trẻ của NSND Lan Hương và ông xã Tất Bình.

NSND Lan Hương quen ông xã - đạo diễn Tất Bình khi chỉ mới 16 tuổi, xưng hô “chú – cháu” vì cách biệt tuổi tác. Mãi đến năm 1986, họ mới dần tìm hiểu rồi quyết định sống chung khi 2 bên đều có con riêng.

Cuộc sống những năm đầu không ít khó khăn khi điều kiện kinh tế cả 2 còn hạn chế. Tuy nhiên, họ lựa chọn cùng nhau vun vén gia đình và kiên trì theo đuổi con đường nghệ thuật.

Gắn bó 4 thập kỷ, hôn nhân của cặp đôi đến nay vẫn êm ấm, mặn nồng. Hai vợ chồng Lan Hương tính cách khác biệt, trong khi chị hướng nội, ít nói, ông xã lại xởi lởi và thích ngoại giao.

Gắn bó 40 năm, cả 2 vẫn hạnh phúc dù không có con chung.

Chia sẻ với VietNamNet, NSND Lan Hương kể cả 2 chưa bao giờ để hôn nhân căng thẳng vì luôn nhường nhịn, tôn trọng nhau. Trong từ điển của vợ chồng chị không có khái niệm “giữ lửa hôn nhân” bởi với họ, tất cả đều phải xuất phát từ lòng chân thành.

Chuyện va chạm, xô bát, xô đũa không ít nhưng nhờ duyên vợ chồng nên mọi việc lại đâu vào đấy. Cặp đôi cũng chưa từng ngồi thỏa thuận anh hay em phải thế này, thế kia nhưng rồi qua năm tháng vẫn tự dung hòa nhau để mọi thứ êm ấm.

Đôi vợ chồng nghệ sĩ tích cực tham gia các hoạt động điện ảnh, sân khấu.

Đạo diễn Tất Bình lớn hơn Lan Hương 14 tuổi không thể hiện tình cảm bằng lời nói song luôn là điểm tựa hỗ trợ vợ trong công việc. Đổi lại, Lan Hương chu toàn bổn phận người vợ, từ chuyện bếp núc đến nhà cửa trong ngoài.

“Nhiều người hỏi tôi cách gìn giữ hôn nhân, thú thật không có gì cả. Ta cứ chân thành, trách nhiệm, xuất phát từ trái tim thôi. Một khi đã không yêu dù có bí kíp ngàn vàng chả làm gì được”, chị giãi bày.

Theo năm tháng, hôn nhân của đôi vợ chồng già vơi bớt sự lãng mạn. Dẫu vậy, tình nghĩa mấy chục năm với biết bao thăng trầm, thử thách giúp họ thêm bền chặt.

Khoảnh khắc hạnh phúc của vợ chồng Lan Hương - Tất Bình.

Lan Hương kể, khi ở bên nhau, cả 2 ít trò chuyện vì quá hiểu đối phương. Họ hay bàn luận về các tác phẩm phim, sân khấu và truyền hình trên tivi. Thỉnh thoảng, cả 2 lại hẹn nhóm bạn thăm thú nhiều danh lam, thắng cảnh, đền chùa trong và ngoài nước. Lan Hương quan niệm các chuyến du lịch là thứ giúp tình cảm vợ chồng thêm gắn kết, vừa giúp chị mở mang đầu óc để học hỏi kinh nghiệm sáng tác.

Vợ chồng nghệ sĩ thích du lịch ở tuổi hưu.

Cả hai nghệ sĩ đều là người nổi tiếng nhưng không sống trong ánh hào quang mà chọn một cuộc đời bình thường, yên ả giữa khu dân cư nhỏ ở Hà Nội. Ngoài đọc sách, viết kịch bản, NSND Lan Hương dành nhiều thời gian cho đời sống tâm linh: "Càng lớn tuổi, con người càng hướng nội, càng cần tĩnh lặng để soi lại chính mình".

NSND Lan Hương trong "Em bé Hà Nội"

Ảnh, clip: NVCC