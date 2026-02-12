Cuộc sống sau nghỉ hưu, tuổi 64 nói không với 'dao kéo'

Những ngày cận Tết, NSND Lan Hương tranh thủ sắm sửa hoa quả, bánh mứt và các loại thực phẩm. Chị giữ truyền thống mỗi năm mua 1 cành đào đặt ở phòng khách để nhà luôn có sắc xuân.

NSND Lan Hương ở tuổi 64.

Với chị, nhịp Tết ở miền Bắc chậm rãi, mọi người có phần thong thả hơn trong Nam. Lan Hương cùng chồng giữ thói quen đi tảo mộ người thân, tổ tiên. Năm nay, do tình hình kinh tế khó khăn, mọi thứ được nghệ sĩ gói gọn hơn.

Lan Hương trước đây hay tự vào bếp nấu các món quen như: Thịt kho, thịt đông, canh miến măng, nộm, bánh chưng… Nghệ sĩ vốn khéo nấu ăn nhưng gần đây sức khỏe không tốt, các bữa ăn được chị đơn giản hóa. Hai vợ chồng chị ưu tiên các món luộc hoặc hấp, hạn chế dầu mỡ.

Nhiều năm nay, vợ chồng Lan Hương - Tất Bình sống trong ngôi nhà nhỏ. Con gái riêng của chị định cư ở nước ngoài nhiều năm, các con riêng của chồng cũng sống riêng. Do nhà neo người, niềm vui của đôi vợ chồng già chỉ xoay quanh cún cưng.

Nhịp sinh hoạt của Lan Hương đơn giản, mang tính lặp lại. Mỗi sáng, chị thắp hương ban thờ, dọn dẹp nhà cửa rồi tập thể dục nhẹ để giữ sức bền, độ dẻo dai.

Nghệ sĩ đùa mỗi khi ra ngoài, lúc nào cũng được gọi là “em bé” (Em bé Hà Nội - phim kinh điển nhất của Lan Hương - PV) từ 10 tuổi đến khi đã bước vào đoạn cuối của tuổi trung niên.

Lan Hương bảo chị chỉ trẻ trung về tâm hồn, còn ngoại hình đã in hằn dấu thời gian.

So với nhiều đồng nghiệp, nghệ sĩ tự nhận rất dở trong việc chăm sóc sắc đẹp. Khi về hưu, chị càng lười nhác khoản này vì nghĩ có làm đẹp cũng chẳng cần thiết.

Năm 2018, Lan Hương được 1 thẩm mỹ viện mời trải nghiệm dịch vụ căng chỉ collagen. Đó là lần duy nhất chị can thiệp thẩm mỹ, còn lại mọi thứ trên gương mặt đều “thật”.

Lan Hương quan niệm tuổi trẻ có cái đẹp tuổi trẻ, tuổi già lại đẹp theo tuổi già. Chị không mong trẻ như gái 18, đôi mươi, chỉ cần mỗi ngày soi gương thấy hài lòng là đủ.

“Khoản chăm da lười thế huống hồ gì là dao kéo gương mặt mà mọi người lại cứ đồn”, chị tếu táo.

Từng mắc trầm cảm, tiết lộ nguyện vọng tuổi 64

Khi mới nghỉ hưu, NSND Lan Hương gắn bó công tác giảng dạy tại lớp đạo diễn ở trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh. Khoảng 3 năm trước, chị xin nghỉ dạy vì sức khỏe yếu, tâm lý không ổn định. Vốn là người nhạy cảm, chị hay nghĩ ngợi rồi dẫn đến căng thẳng, lo âu kéo dài.

“Khoảng thời gian đó tôi bị trầm cảm, không muốn làm gì cả. Phần vì sức khỏe, vừa nghĩ ngợi đến bệnh tật, tai họa, dịch bệnh… tôi thấy con người quá nhỏ bé giữa cuộc đời. Cứ thế tôi buồn, mông lung mãi”, NSND Lan Hương nhớ lại.

Hai năm gần đây, Lan Hương vực dậy tinh thần, mong được trở lại làm nghề.

Lan Hương luôn dành sự quan tâm, nỗi trăn trở với nghệ thuật. Từ năm 2004, chị bắt đầu viết kịch bản thể loại kịch hình thể. Đến nay, chị đều đặn sáng tác, mong mỏi thời điểm thích hợp các tác phẩm của mình được thành hình.

Nghệ sĩ hay có thói quen nghĩ ngợi, tìm kiếm ý tưởng và các câu chuyện để làm chất liệu sáng tác.

Lan Hương hay bị mọi người trêu luôn trong tình trạng hoang tưởng, vì trong đầu luôn nghĩ đến câu chuyện để viết. Chị nghĩ bất cứ tuổi nào cũng nên lao động để thấy bản thân còn hữu ích.

Nhiều người xung quanh khuyên Lan Hương nên nghỉ hẳn vì đã lăn lộn nghệ thuật từ 10 tuổi. Chị từng định buông tay để thảnh thơi nhưng nhận ra duyên nghề vẫn còn.

NSND Lan Hương hội ngộ người bạn thân - NSƯT Thành Lộc và đàn chị NSND Kim Xuân hồi cuối tháng 1.

Cuối tháng 1, NSND Lan Hương từ Hà Nội vào TPHCM dự Giải Mai Vàng. Chị dành thời gian đến xem kịch do các nghệ sĩ Thành Lộc, Kim Xuân diễn. Nhìn đồng nghiệp lớn tuổi tung tẩy, nhiệt huyết trên sân khấu, Lan Hương như được truyền thêm động lực trở lại.

Quan niệm về nghề của chị từ trước nay không thay đổi. Lan Hương không kén chọn kịch bản bởi tin rằng người nghệ sĩ giỏi phải biết thử thách bản thân, nỗ lực diễn tốt các dạng vai.

“Tất nhiên duyên tới đâu nhận tới đó chứ tôi không phải người cầu cạnh, tìm mọi cách để được mời”, chị bày tỏ.

Vợ chồng tôi không có khái niệm 'giữ lửa hôn nhân'

Nhiều năm qua, NSND Lan Hương có tổ ấm tròn đầy bên ông xã - đạo diễn Tất Bình. Gắn bó gần 4 thập kỷ, hôn nhân của họ êm ấm, mặn nồng. Hai vợ chồng Lan Hương tích cách khác biệt, trong khi chị hướng nội, ít nói, ông xã lại xởi lởi và thích ngoại giao.

Hôn nhân gần 40 năm tròn đầy của cặp đôi Lan Hương - Tất Bình. Ảnh: Quỳnh An

Cả hai chưa bao giờ để hôn nhân căng thẳng vì luôn nhường nhịn, tôn trọng nhau. Trong từ điển của vợ chồng chị không có khái niệm “giữ lửa hôn nhân” bởi với họ, tất cả đều phải xuất phát từ lòng chân thành.

Đạo diễn Tất Bình vốn lớn hơn Lan Hương 14 tuổi, anh bao bọc chị và trọn trách nhiệm người chồng trong gia đình. Đạo diễn không thể hiện tình cảm bằng lời nói song luôn là điểm tựa hỗ trợ vợ trong công việc. Đổi lại, Lan Hương chu toàn bổn phận người vợ, từ chuyện bếp núc đến nhà cửa trong ngoài.

“Nhiều người hỏi tôi cách gìn giữ hôn nhân, thú thật không có gì cả. Ta cứ chân thành, trách nhiệm, xuất phát từ trái tim thôi. Một khi đã không yêu thì dù có bí kíp ngàn vàng chả làm gì được”, chị giãi bày.

Theo năm tháng, hôn nhân của đôi vợ chồng già vơi bớt sự lãng mạn. Dẫu vậy, tình nghĩa mấy chục năm với biết bao thăng trầm, thử thách giúp họ thêm bền chặt.

Cả 2 quan niệm đối đãi chân thành, thay vì suy nghĩ giữ lửa hôn nhân.

Lan Hương kể, khi ở bên nhau, cả 2 ít trò chuyện vì quá hiểu nhau. Mỗi người họ sống trong thế giới riêng, đạo diễn Tất Bình thích phim thể loại này, Lan Hương lại thích xem chương trình khác.

Họ hay bàn luận về các tác phẩm phim, sân khấu và truyền hình trên tivi. Thỉnh thoảng, cả hai lại hẹn nhóm bạn thăm thú nhiều danh lam, thắng cảnh, đền chùa trong và ngoài nước. Lan Hương quan niệm các chuyến du lịch là thứ giúp tình cảm vợ chồng thêm gắn kết, vừa giúp chị mở mang đầu óc để học hỏi kinh nghiệm sáng tác.

NSND Lan Hương trong "Em bé Hà Nội":

