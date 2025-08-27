Mỗi miền đất có một hồn cốt, mỗi vùng quê có một sắc màu văn hóa riêng. Với An Giang - xứ sở hiền hòa bên dòng sông trù phú - hồn quê ấy hiện hữu không chỉ trong cảnh sắc núi non, chùa tháp, mà còn lắng đọng trong từng món ăn dân dã, mộc mạc nhưng thấm đượm tình người.

Ngọt ngào hương vị bánh dân gian miền Tây

Ngay từ bước chân đầu tiên đến khu gian hàng, du khách như lạc vào chợ quê thuở nào. Mùi thơm ngọt dịu của bánh bò thốt nốt vàng óng - thứ đặc sản làm nên tên tuổi An Giang - lan tỏa trong gió, gợi nhớ bao ký ức tuổi thơ. Những chiếc bánh in nhân dừa trắng mịn, bùi béo, như “mang cả hồn” quê miền Nam “gói gọn” trong một khuôn nhỏ. Rồi còn những chén chè hạt sen thanh tao, chè long nhãn dịu ngọt, nơi vị ngọt hòa cùng hương thơm, đánh thức mọi giác quan trong khoảnh khắc giao hòa giữa lễ hội và ký ức.

Không chỉ dừng lại ở vị ngon, những món bánh - món chè dân gian tại Núi Cấm còn chất chứa trong đó một thông điệp văn hóa: giữ gìn và lan tỏa hồn Việt. Mỗi loại bánh, mỗi ly chè là một câu chuyện kể, là mảnh ghép của nếp sống quê mùa mộc mạc, nơi người ta tìm thấy sự bình dị và niềm an yên giữa bộn bề thời hiện đại. “Ẩm thực không chỉ để thưởng thức, mà còn để nhớ về, để yêu thương” - và gian hàng bánh dân gian tại Lâm Viên chính là minh chứng rõ ràng cho triết lý ấy.

Trong không gian mát lành của núi rừng, giữa tiếng sóng vỗ từ hồ nước nhân tạo và tiếng cười giòn tan của trẻ nhỏ, hình ảnh gia đình sum vầy bên bàn bánh quê càng trở nên ấm áp. Người lớn nhâm nhi hương vị tuổi thơ, trẻ nhỏ háo hức khám phá món lạ, tất cả cùng hòa vào nhau tạo nên một bức tranh lễ hội chan chứa niềm vui.

Những trải nghiệm đậm chất mùa hè bên gia đình

Đặc biệt, “Bánh kem Sao Vàng” - điểm nhấn riêng của mùa lễ - như biểu tượng của niềm tự hào dân tộc. Màu sắc rực rỡ, hương vị ngọt ngào của chiếc bánh ấy như lời chúc ý nghĩa gửi đến mọi du khách trong ngày hội lớn của non sông. Bên cạnh đó, chỉ với 15.000 đồng cho ly nước mía mát lạnh, du khách đã có thể tận hưởng trọn vẹn sự giản dị, gần gũi của đời sống miền quê Nam Bộ - một nét đẹp rất riêng, rất tình, khó tìm thấy ở nơi nào khác.

“Gian hàng bánh dân gian” tại Lâm Viên Núi Cấm không chỉ là điểm dừng chân ẩm thực, mà còn là chuyến du hành ký ức. Đến đây, du khách không chỉ được nếm vị ngọt của bánh trái, mà còn được “thưởng thức” cả một nền văn hóa lâu đời, nơi hương vị quê nhà hòa quyện cùng cảnh sắc núi non hùng vĩ, để lại dư âm sâu lắng trong tâm hồn.

Vi vu trên cáp treo, thưởng ngoạn phong cảnh núi non hùng vĩ

Dịp lễ 2/9 này, du khách có thể đặt chân đến Núi Cấm, để thả hồn vào mây trời trong xanh, vui chơi thỏa thích tại Công viên nước Thanh Long. Và đừng quên ghé lại gian hàng bánh dân gian - nơi hồn quê hội tụ, hương vị tỏa bay, kỷ niệm đong đầy.

Minh Ngọc