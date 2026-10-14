Honda City phiên bản nâng cấp vừa ra mắt thị trường Việt Nam với diện mạo thể thao hơn, bổ sung tiện ích, công nghệ kết nối hiện đại trong khi giá bán giữ nguyên, từ 539 triệu đồng.

Sau hơn 13 năm hiện diện tại Việt Nam, Honda City đã trở thành một trong những mẫu sedan cỡ B quen thuộc với người tiêu dùng. Không chỉ hướng đến khách hàng trẻ yêu thích cảm giác lái, mẫu xe còn được nhiều gia đình lựa chọn nhờ sự cân bằng giữa khả năng vận hành, tính thực dụng và trang bị an toàn.

Ngày 12/10, Honda Việt Nam chính thức giới thiệu City mới với hai phiên bản L và RS, đậm chất thể thao và cá tính. Đây là lần nâng cấp thứ hai của Honda City thế hệ thứ 7 trên toàn cầu. Mẫu xe chính thức có mặt tại hệ thống nhà phân phối ô tô Honda trên toàn quốc từ ngày 14/10/2026.

Honda City bản nâng cấp thế hệ thứ 7 vừa ra mắt thị trường Việt Nam 12/10/2026.



Thiết kế thêm chất thể thao và trẻ trung

Honda City mới có nhiều tinh chỉnh nhưng điểm gây ấn tượng thị giác đầu tiên chính là hệ thống đèn.

Cụm đèn được thiết kế mới với cơ chế chiếu sáng dạng thấu kính. Riêng phiên bản L, đèn halogen được nâng cấp lên LED. Sự thay đổi này không chỉ giúp phần đầu xe hiện đại hơn mà còn cải thiện hiệu quả chiếu sáng, tăng khả năng quan sát khi di chuyển vào ban đêm.

Phần đầu xe được được tinh chỉnh đường nét ở lưới tản nhiệt và cản trước. Vị trí logo Honda tạo điểm nhấn khác biệt và nổi bật hơn.

Lưới tản nhiệt, cản trước, cản sau và vị trí đặt logo Honda cũng được thay đổi, giúp tổng thể trở nên liền mạch.

Đặc biệt, phiên bản RS đậm chất thể thao hơn với các chi tiết ngoại thất màu đen như tay nắm cửa, la-zăng, cùng sự thay đổi màu sắc cụm đèn hậu. Chiều dài xe tăng thêm 5 mm, góp phần tạo cảm giác bề thế hơn.

La-zăng được sơn đen trên phiên bản Honda City RS đậm chất thể thao.

Bước vào bên trong, mẫu xe được nâng cấp nhẹ để đáp ứng nhu cầu thường nhật của người dùng ô tô. Đơn cử như cổng USB Type-C được bổ sung trên hai phiên bản L và RS là tiện ích rất thiết thực trong thời đại smartphone trở thành thiết bị không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày.

Khoang lái của Honda City tạo cảm giác rộng rãi hơn hẳn trong phân khúc sedan cỡ B.

Trên phiên bản RS, màn hình giải trí cảm ứng được nâng lên 10 inch với độ phân giải cao, mang đến không gian hiển thị rộng và sắc nét hơn. Hệ thống Apple CarPlay và Android Auto không dây cũng được bổ sung, giúp người dùng kết nối điện thoại thuận tiện hơn.

Vô lăng của Honda City được đánh giá “vừa tay”.

Đặc biệt, Honda CONNECT tiếp tục là điểm nhấn công nghệ trên phiên bản RS. Tthông qua ứng dụng Honda CONNECT One, chủ xe có thể kiểm tra tình trạng phương tiện, theo dõi hành trình, tìm vị trí xe, nhận nhắc nhở bảo dưỡng hoặc chẩn đoán một số vấn đề liên quan đến xe.

Màn hình giải trí trên phiên bản Honda City RS 2026 được nâng cấp lên 10 inch.

Hệ thống còn hỗ trợ khóa, mở khóa cửa, khởi động xe, điều hòa từ xa và cảnh báo an ninh. Nhờ đó, Honda City không chỉ là phương tiện di chuyển mà còn trở thành chiếc xe thông minh, cho phép người dùng tương tác và quản lý từ xa.

Công nghệ an toàn nổi trội trong phân khúc

Cả hai phiên bản L và RS đều được trang bị hệ thống hỗ trợ lái xe an toàn tiên tiến (ADAS) Honda SENSING, thay vì chỉ dành cho phiên bản cao cấp. Đây là một trong những lợi thế cạnh tranh nổi bật của City trong phân khúc sedan cỡ B.

Hệ thống gồm 6 tính năng: phanh giảm thiểu va chạm, đèn pha thích ứng tự động, kiểm soát hành trình thích ứng, giảm thiểu chệch làn đường, hỗ trợ giữ làn đường và thông báo xe phía trước khởi hành.

Thông qua camera phía trước, Honda SENSING có khả năng nhận diện ô tô, xe máy, người đi bộ, người đi xe đạp và vạch kẻ đường, từ đó hỗ trợ người lái trong nhiều tình huống giao thông.

Đáng chú ý, ở Ở lần nâng cấp này, Honda bổ sung cảm biến đỗ xe phía sau cho phiên bản RS, hỗ trợ nhận biết vật cản khi lùi hoặc đỗ xe trong không gian hẹp. Đây là tiện ích thiết thực, đặc biệt với những người chưa thuần thục thao tác căn xe qua camera lùi.

Xe tiếp tục duy trì các trang bị như hệ thống cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, chống bó cứng phanh, phân phối lực phanh điện tử và camera lùi. Riêng phiên bản RS được trang bị 6 túi khí.

Giữ chất lái đặc trưng, giá không thay đổi

Honda City mới vẫn duy trì lợi thế về sức mạnh vận hành trong nhóm sedan cỡ B sử dụng động cơ xăng hút khí tự nhiên dung tích 1.5L.

Hệ thống động cơ của Honda City vẫn giữ nguyên như phiên bản trước

Cả hai phiên bản tiếp tục sử dụng động cơ 1.5L DOHC i-VTEC, 4 xi-lanh, sản sinh công suất cực đại 119 mã lực tại 6.600 vòng/phút và mô-men xoắn 145 Nm tại 4.300 vòng/phút, kết hợp hộp số tự động vô cấp CVT.

Cần số và phanh tay trên Honda City RS 2026.

Đây là cấu hình động cơ quen thuộc của Honda City, hướng đến sự cân bằng giữa khả năng tăng tốc, vận hành linh hoạt và tiết kiệm nhiên liệu.

Theo thông số công bố, Honda City mới tiêu thụ 5,6 lít/100 km trên chu trình hỗn hợp, 7,3 lít/100 km trong đô thị cơ bản và 4,7 lít/100 km ở chu trình đô thị phụ.

Đáng chú ý, dù được bổ sung nhiều trang bị, giá bán hai phiên bản vẫn giữ nguyên. City L có giá 539 triệu đồng và RS giá 569 triệu đồng.

Honda City từng giành nhiều giải thưởng do cộng đồng người dùng xe bình chọn.

Trước đó, Honda City từng giành danh hiệu "Ô tô của năm 2023" ở phân khúc sedan cỡ B do VnExpress tổ chức, giải "Xe Gia đình của năm" tại Better Choice Awards 2025 và danh hiệu "Xe Gia đình của năm 2026, phân khúc dưới 500 triệu đồng" dành cho City G do Otofun tổ chức.

Tính đến hết tháng 9/2026, gần 92.000 chiếc Honda City đã được giao đến tay khách hàng Việt Nam. Có thể nói, trong phân khúc sedan cỡ B, công nghệ kết nối, tính năng hỗ trợ lái, mức tiêu thụ nhiên liệu và chi phí sử dụng đang trở thành những tiêu chí quan trọng bên cạnh thiết kế và giá bán.

Với City mới, Honda đã đáp ứng trọn vẹn sự cân bằng với những tiêu chí trên: duy trì nền tảng động cơ và đặc tính vận hành quen thuộc, nâng cấp những trang bị tạo ra sự khác biệt trong trải nghiệm hằng ngày và giá giữ nguyên, phù hợp với ngân sách của phần đông khách hàng Việt.

Thạch Thảo