Mang kiểu dáng xe đua Rothmans Honda, chiếc NSR50 dung tích 50cc của một người chơi xe ở Đồng Nai được phục chế lại với dàn đồ chơi hàng hiệu. Dù có kích thước nhỏ, mẫu sportbike mini này vẫn thu hút giới sưu tầm xe 2 thì cổ điển.

Honda NSR50 là mẫu sportbike mini được Honda phát triển tại Nhật Bản từ cuối thập niên 1980, lấy cảm hứng thiết kế từ những chiếc NSR trong đường đua Grand Prix. Với động cơ chỉ 50cc, mẫu xe có ngoại hình mô phỏng sportbike phân khối lớn, từ bộ quây trước, bình xăng đến phần đuôi vuốt cao và tư thế lái thể thao. Đây cũng là điểm khiến NSR50 được nhiều người yêu thích, bởi chiếc xe nhỏ gọn nhưng vẫn mang dáng dấp của những mẫu xe đua Honda một thời.

Trong cộng đồng chơi xe cổ tại Việt Nam, những mẫu Honda 2 thì như NSR, NSR50 hay NSR250R có sức hút riêng. Người chơi không chỉ tìm kiếm một chiếc xe có kiểu dáng đặc trưng mà còn quan tâm đến nguồn gốc, tình trạng máy móc, độ nguyên bản và các phiên bản tem màu. Những chiếc xe được phục chế chỉn chu, có cấu hình riêng hoặc sở hữu biển số đẹp thường tạo được dấu ấn trong giới chơi xe.

Chiếc Honda NSR50 Rothmans sở hữu của anh Vương Quốc Công, một người chơi xe ở Đồng Nai là một ví dụ điển hình. Khác với NSR250R có động cơ 250cc mà chủ nhân từng phục chế, chiếc NSR50 này chỉ sử dụng động cơ 50cc, có kích thước nhỏ hơn đáng kể. Tuy nhiên, anh không lựa chọn giữ nguyên diện mạo ban đầu mà làm lại theo phong cách Rothmans, gợi nhớ màu sơn của những chiếc Honda đua nổi tiếng với ba tông màu trắng, xanh và vàng, kết hợp các đường sọc đỏ đặc trưng.

Theo chia sẻ của chủ nhân, chiếc xe đã được dọn mới lại gần như toàn bộ, quá trình hoàn thiện kéo dài vài tháng. Do nhiều chi tiết CNC phục vụ dòng xe này đã có sẵn tại Việt Nam, việc tìm kiếm và lắp đặt phụ tùng thuận lợi hơn so với một số mẫu xe cổ hiếm khác. Anh cho biết mình không nhớ hết danh sách chi tiết đã sử dụng, bởi chiếc NSR50 được làm từ khá lâu. Hướng phục chế tập trung vào việc tạo nên một chiếc xe có ngoại hình Rothmans nổi bật, kết hợp nhiều món đồ chơi hiệu năng và chi tiết hoàn thiện mang dấu ấn cá nhân.

Quan sát hình ảnh, chiếc NSR50 nổi bật với bộ quây sơn trắng, xanh, vàng và các đường viền đỏ. Phần đuôi xe mang số đua 2 màu đen trên nền vàng, trong khi hai bên thân xe có dòng chữ Rothmans Honda. Bộ tem và màu sơn tạo nên vẻ ngoài gần với phong cách xe đua cổ điển, tương phản với kích thước nhỏ của mẫu xe 50cc.

Điểm đáng chú ý nằm ở loạt phụ tùng được trang bị. Xe sử dụng ống xả có lon carbon của TYGA Performance, thương hiệu chuyên sản xuất phụ tùng cho các mẫu xe thể thao, đặc biệt là xe 2 thì. Hệ thống phanh được nâng cấp với heo dầu Brembo, đĩa phanh dạng hoa và các pát gá gia công CNC. Những chi tiết này giúp tổng thể chiếc xe có diện mạo thể thao hơn so với cấu hình nguyên bản.

Dàn chân cũng được chăm chút với bộ mâm sơn vàng đồng, gắp sau bằng nhôm sáng màu, bộ số gãy CNC và các chi tiết tăng chỉnh sên. Khu vực ghi-đông, chảng ba và nhiều vị trí lắp ghép xuất hiện các chi tiết gia công CNC, kết hợp ốc trang trí và dây dẫn có màu sắc đồng bộ. Phần giảm xóc sau có chi tiết bình dầu màu vàng, tuy nhiên chưa đủ căn cứ để xác định chính xác thương hiệu chỉ qua hình ảnh.

Việc kết hợp nhiều phụ tùng hàng hiệu với các chi tiết gia công trong nước cho thấy chủ xe không chỉ chú trọng diện mạo bên ngoài mà còn dành công sức hoàn thiện từng khu vực trên xe. Dù vậy, các món đồ chơi nâng cấp không đồng nghĩa với việc hiệu năng vận hành được cải thiện ở mọi điều kiện; khả năng hoạt động thực tế còn phụ thuộc vào chất lượng lắp đặt, căn chỉnh và tình trạng tổng thể của xe.

Một điểm nhấn khác là biển số 60-AA 222.22, mang dãy ngũ quý 2. Trong giới chơi xe, biển số có dãy số lặp thường được chú ý bởi tính dễ nhớ và độ hiếm tương đối. Khi xuất hiện trên một mẫu sportbike mini đã được phục chế theo phong cách xe đua, biển số này càng khiến chiếc NSR50 có dấu ấn riêng. Giá trị của biển số còn phụ thuộc tình trạng pháp lý và quy định đăng ký, chuyển nhượng hiện hành.

Không có kích thước hay dung tích động cơ lớn như những mẫu sportbike phân khối cao, Honda NSR50 Rothmans vẫn có sức hấp dẫn nhờ kiểu dáng xe đua thu nhỏ và chất chơi riêng của dòng xe 2 thì. Với chiếc xe ở Đồng Nai, quá trình phục chế kéo dài nhiều tháng, dàn phụ tùng được lựa chọn theo hướng cá nhân hóa cùng biển số ngũ quý 2 đã tạo nên một bản hoàn thiện khác biệt so với những chiếc NSR50 thông thường.

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