Đội hình trẻ - DNA mới của Honda Racing Vietnam

Năm 2026 đánh dấu sự chuyển mình mạnh mẽ của Honda Racing Vietnam với trọng tâm là thế hệ tay đua trẻ, giàu tiềm năng và khát khao bứt phá. Đội hình chủ lực gồm ba tay đua tiêu biểu:

Nguyễn Hữu Trí tiếp tục thi đấu tại Giải đua xe Mô tô Châu Á (ARRC), là nhân tố quan trọng với kinh nghiệm quốc tế và bản lĩnh đã được khẳng định. Trong mùa giải 2025, Hữu Trí tham gia nhiều giải đấu lớn như TTC, IATC và MSBK, trong đó đạt vị trí thứ 6 chung cuộc tại MSBK - nền tảng quan trọng để hướng tới những bước tiến mới trong năm 2026.

Nguyễn Hữu Trí tiếp tục thi đấu tại Giải đua xe Mô tô Châu Á (ARRC)

Ngô Nguyễn Việt Tuấn là tay đua trẻ triển vọng, lần đầu bước ra sân chơi quốc tế tại ARRC và đặc biệt là Giải đua All Japan Championship (hệ đua J-GP3) - hạng mục đua mô tô trẻ thuộc Giải đua xe Nhật Bản, nơi quy tụ các tay đua trẻ hàng đầu Nhật Bản và quốc tế.

Tại đây, Việt Tuấn sẽ nhận được sự hỗ trợ chuyên môn từ Kohara Racing Team và thi đấu dưới tên Honda Vietnam Kohara RT. Đây được xem là bước hợp tác quan trọng, giúp tay đua Việt Nam tiếp cận môi trường đua xe chuyên nghiệp hàng đầu Nhật Bản, tích lũy kinh nghiệm và nâng cao bản lĩnh thi đấu.

Ngô Nguyễn Việt Tuấn là tay đua trẻ triển vọng, lần đầu bước ra sân chơi quốc tế

Ngô Nguyễn Minh Tuấn - tay đua trẻ nhất đội - chính thức tham gia Thailand Talent Cup sau hai năm đào tạo tại Honda Academy Thái Lan, đại diện cho thế hệ kế cận được đầu tư dài hạn với lộ trình phát triển rõ ràng.

Ngô Nguyễn Minh Tuấn - tay đua trẻ nhất đội

Với đội hình trẻ trung và được đào tạo bài bản, Honda Racing Vietnam kỳ vọng mùa giải 2026 sẽ mở ra giai đoạn phát triển mới cho đua xe mô tô Việt Nam.

Tham gia các giải đua quốc tế trọng điểm

Trong mùa giải 2026, Honda Racing Vietnam sẽ tham gia các giải đấu quan trọng của khu vực và quốc tế như Asia Road Racing championship (ARRC), All Japan Championship (J-GP3), Thailand Talent Cup (TTC) và Malaysia Superbike Championship (MSBK).

Việc tham gia đa dạng các giải đua từ đào tạo đến thi đấu chuyên nghiệp giúp các tay đua nâng cao bản lĩnh thi đấu quốc tế, đồng thời góp phần khẳng định vị thế của đua xe mô tô Việt Nam trên bản đồ khu vực.

Hoạt động trong nước - VMRC 2026 là bệ phóng tài năng

Song song với hoạt động quốc tế, HVN tiếp tục tài trợ tổ chức Giải đua xe Mô tô Việt Nam (VMRC) 2026 - năm thứ 9 đồng hành cùng Liên đoàn Xe đạp - Mô tô Thể thao Việt Nam.

VMRC không chỉ là sân chơi cạnh tranh hấp dẫn mà còn đóng vai trò bệ phóng cho các tay đua trẻ, mở ra cơ hội gia nhập Honda Racing Vietnam và tiến tới các đấu trường quốc tế.

Năm 2026, giải đấu có nhiều điều chỉnh đáng chú ý nhằm mở rộng cơ hội cho các tay đua trẻ:

· Hệ NSF100 dành cho độ tuổi từ 10 - 15

· Hệ NSF250 dành cho độ tuổi từ 13 - 19

· Hạng mục Winner X

· Hệ chuyên nghiệp SP150 tiếp tục được duy trì và nâng cấp

VMRC 2026 dự kiến gồm 3 chặng đua, mỗi chặng kéo dài 2 ngày, tổ chức tại Trường đua Đại Nam (TP.HCM) vào tháng 6, 7 và 10. Những đổi mới này giúp giải đấu ngày càng chuyên nghiệp, hấp dẫn và tiệm cận xu hướng khu vực.

VMRC không chỉ là sân chơi cạnh tranh hấp dẫn mà còn đóng vai trò bệ phóng cho các tay đua trẻ, mở ra cơ hội gia nhập Honda Racing Vietnam

Hoạt động tài trợ - Kết nối với sân chơi toàn cầu

Honda Việt Nam tiếp tục mở rộng sự kết nối với môi trường đua xe đẳng cấp thế giới thông qua các hoạt động: tiếp cận thực tế môi trường MotoGP bao gồm tham quan trường đua và tìm hiểu công tác quản lý đội đua, kỹ thuật thi đấu, tài trợ cho Idemitsu Honda Team Asia tại Moto2 và Honda Team Asia tại Moto3, Honda Asia‑Dream Racing Junior tại Moto3 Junior và Moto4 European Talent Cup, Honda Asia Dream Racing (HADR) tại giải đua sức bền Suzuka 8 Hours.

Bên cạnh đó, thông qua hợp tác với Honda Racing Corporation (HRC), Honda Racing Vietnam nhận được sự hỗ trợ về kỹ thuật, phát triển tay đua và tư vấn vận hành, bao gồm hỗ trợ tại hiện trường và tiếp cận các hoạt động chuyên môn trong môi trường MotoGP. Ngoài ra, Honda Racing Vietnam còn nhận được sự đồng hành từ các đối tác như Idemitsu, Pirelli, IRC, Dunlop Vietnam và các đơn vị liên quan, góp phần nâng cao hiệu suất kỹ thuật, phát triển tay đua và thúc đẩy sự phát triển bền vững của đua xe mô tô thể thao Việt Nam.

Hoạt động đào tạo - Đầu tư cho tương lai

Trong năm 2026, Honda Racing Vietnam tiếp tục đẩy mạnh các chương trình đào tạo nhằm xây dựng nền tảng phát triển bền vững.

HRVt sẽ tham gia Malaysia Superbike Championship (MSBK) để tạo cơ hội cọ xát cho các tay đua. Đồng thời, các chương trình đào tạo trong nước dành cho tay đua nhí tiềm năng được tăng cường với lộ trình bài bản.

Năm 2026 đánh dấu sự chuyển mình mạnh mẽ của Honda Racing Vietnam.

Với chiến lược đầu tư toàn diện từ thi đấu, đào tạo đến tài trợ, Honda Việt Nam và Honda Racing Vietnam đặt mục tiêu không chỉ nâng cao thành tích thi đấu trong mùa giải 2026 mà còn xây dựng nền tảng vững chắc cho sự phát triển lâu dài của mô tô thể thao Việt Nam, từng bước đưa bộ môn này vươn tầm khu vực.

(Nguồn: Honda Việt Nam)