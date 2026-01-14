Với quy mô 4,8ha, pháp lý sổ đỏ từng lô, dự án không chỉ giải quyết bài toán an cư chất lượng cao mà còn mở ra cơ hội kinh doanh sinh lời bền vững nhờ mô hình sản phẩm đa dạng và vị trí trung tâm mới phường Hồng An.

"Trái tim" kết nối và vị thế tâm điểm hành chính

Thị trường bất động sản Hải Phòng đang chứng kiến sự dịch chuyển mạnh mẽ về các khu vực vệ tinh có kết nối giao thông đồng bộ. Trong bối cảnh đó, thông tin dự án Hồng An Happy House mở bán đợt 1 đã ngay lập tức trở thành thỏi nam châm thu hút sự chú ý đặc biệt của giới đầu tư. Dự án nổi lên như một điểm sáng nhờ tọa độ "vàng" ngay tại lõi trung tâm phường Hồng An, là mắt xích quan trọng kết nối các trục đường quy hoạch huyết 24m và 60m hướng đi cầu Kiền 2 kết nối Thủy Nguyên và Hồng An trong tương lai.

Hồng An Happy House nằm tại mắt xích giao thông quan trọng, giữa khu liên cơ mới, nơi tập trung các cơ quan hành chính trọng yếu của phường Hồng An

Vị thế của dự án được khẳng định mạnh mẽ khi nằm tiếp giáp trực diện với UBND phường và khu Liên cơ mới - nơi tập trung các Sở, Ban ngành và cơ quan chính quyền đầu não của khu vực. Việc tọa lạc sát vách trung tâm hành chính công không chỉ mang lại sự thuận tiện cho cư dân tương lai khi xử lý các thủ tục hành chính mà còn đảm môi trường sống an ninh, dân trí cao. Đây chính là đòn bẩy quan trọng giúp bất động sản tại đây giữ giá và tăng trưởng bền vững theo thời gian.

Bên cạnh lợi thế hành chính, dự án Hồng An Happy House còn là "hậu phương" vững chắc cho các thủ phủ công nghiệp. Chỉ với 5 phút di chuyển, cư dân có thể thuận tiện tiếp cận các Khu công nghiệp lớn như Nomura An Dương hay Nomura 2.

Với quy hoạch đồng bộ trên diện tích 4,8ha, dự án cung ứng ra thị trường các dòng sản phẩm nhà phố xây thô 4 tầng được thiết kế hiện đại. Từ hệ thống đường trục nội khu đến cảnh quan công viên đều đã hoàn thiện, sẵn sàng chào đón chủ nhân tương lai trong đợt mở bán đầu tiên.

"Gà đẻ trứng vàng" từ mô hình kinh doanh đa năng

Nếu phần lõi hành chính tạo nên giá trị an cư cho dự án Hồng An Happy House thì 4 mô hình sản phẩm độc đáo gồm liền kề, shophouse, shoptel, biệt thự chính là chìa khóa mở ra lợi nhuận cho nhà đầu tư. Đặc biệt, để tăng giá trị khai thác dòng tiền, chủ đầu tư ưu tiên phát triển dòng sản phẩm Shoptel trực diện công viên nội khu với đường nội khu 9M. Đây là sự kết hợp tinh tế giữa cửa hàng kinh doanh (Shop) và dịch vụ lưu trú (Hotel), đón đầu nhu cầu lưu trú cao cấp của các chuyên gia, đối tác đến làm việc tại các cơ quan ban ngành và khu công nghiệp lân cận.

Vị trí lõi phường Hồng An cùng cơ cấu sản phẩm đa dạng, Hồng An Happy House hứa hẹn là sản phẩm đầu tư, an cư lý tưởng tại Hải Phòng

Sức hút của dự án còn đến từ trục shophouse sở hữu ưu thế "kép" với hai mặt tiền thoáng rộng. Một mặt hướng trực diện trục đường chính 60m đón dòng giao thương nhộn nhịp, mặt còn lại mở ra không gian thư giãn của công viên trung tâm. Thiết kế vỉa hè rộng 3m cùng hệ thống đường nội khu từ 7 - 9m tạo điều kiện lý tưởng cho các loại hình dịch vụ như showroom, văn phòng đại diện hay các chuỗi cà phê, nhà hàng cao cấp.

Về mặt pháp lý, Hồng An Happy House sở hữu sổ đỏ từng lô. Trong bối cảnh nguồn cung nhà ở thấp tầng tại Hải Phòng đang trở nên khan hiếm, đặc biệt là các dự án có pháp lý sạch trong bán kính 10km, mức giá chỉ từ 55tr/m2 cho một căn nhà phố xây thô 4 Tầng 1 Tum được coi là "điểm rơi" giá tốt nhất năm 2026. Đây là cơ hội hiếm có để các nhà đầu tư sở hữu tài sản có tính thanh khoản cao tại thời điểm hạ tầng vừa hoàn thiện và dư địa tăng trưởng còn lớn.

Dự án Hồng An Happy House không chỉ hứa hẹn là nơi an cư lý tưởng cho những gia đình trẻ hay kỹ sư công nghệ cao, mà còn là bài toán đầu tư thông minh cho những người biết nắm bắt "thời điểm vàng" tại vùng lõi phát triển mới của thành phố Cảng.

Bích Đào