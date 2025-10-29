Ngày 29/10, Công an phường Tân An cho biết đang phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Đắk Lắk củng cố hồ sơ xử lý hai người phụ nữ về hành vi đăng tin sai sự thật lên mạng xã hội, gây hoang mang dư luận.

Bà H. và bà L. tại cơ quan công an. Ảnh: HD

Trước đó, sáng 25/10, Công an phường Tân An và Phòng An ninh mạng Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện 2 tài khoản Facebook đăng tải 2 bài viết với nội dung: Khoảng 4h cùng ngày, trước một cửa hàng về điện máy trên địa bàn có 3 người đàn ông bắt cóc một cháu gái...

Sau khi được đăng tải, cả 2 bài viết thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người bày tỏ sự hoang mang, lo lắng.

Lúc này, Công an phường Tân An nhanh chóng cử lực lượng đến cửa hàng trên làm việc với những người liên quan, đồng thời trích xuất camera để xác minh. Qua đó, công an khẳng định thông tin bắt cóc đăng tải trên 2 tài khoản Facebook này là sai sự thật.

Ngoài ra, công an cũng làm rõ được 2 chủ tài khoản Facebook đăng tải bài viết trên là bà H. và bà L. (cùng 32 tuổi, trú tại phường Tân An).

Tại cơ quan công an, cả hai người phụ nữ khai nhận, khi đi chợ có nghe người dân kể chuyện bắt cóc, thiếu kiểm chứng thông tin nhưng đã vội vàng đăng bài lên mạng xã hội.

Sau khi nghe cán bộ công an giải thích, cả hai người này đã nhận ra việc làm của mình là sai trái, tự gỡ bỏ bài viết, đồng thời viết cam kết không tái phạm.