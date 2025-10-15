8 năm sau bộ phim Cả một đời ân oán, Hồng Diễm và Mạnh Trường mới tái hợp trong phim chính luận Lằn ranh của đạo diễn Mai Hiền sẽ lên sóng VTV1 từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần bắt đầu từ 22/10 tới đây. Tuy nhiên lần này cặp đôi từng được rất yêu thích trên màn ảnh chỉ đóng vai bạn bè, thậm chí như tiết lộ của Mạnh Trường là họ sẽ đối đầu nhau ở cuối phim.

Hồng Diễm và Mạnh Trường tại họp báo.

Tạo hình của hai diễn viên trong phim.

Chia sẻ tại họp báo ra mắt phim ngày 15/10 tại Hà Nội, Mạnh Trường nói ban đầu khi biết sẽ đóng cùng Hồng Diễm anh rất hào hứng. Tuy nhiên, sau khi biết họ không vào vai người yêu hay vợ chồng mà chỉ đóng bạn bè, cuối phim Hồng Diễm lại hôn người khác thì Mạnh Trường bớt hào hứng. Hai diễn viên cũng quay với nhau khá ít phân cảnh và Mạnh Trường hé lộ 2 người sau này ở hai bên chiến tuyến.

Còn Hồng Diễm chia sẻ ngoài đời cô và Mạnh Trường rất vui vẻ nên đóng vai bạn của nhau có khi còn dễ hơn, cảm giác không có gì khó khăn. "Diễn yêu nhau có khi phải gồng" - cô nói.

Trong Lằn ranh, Hồng Diễm vào vai Viện phó Viện Kiểm sát tỉnh Việt Đông trong khi Mạnh Trường đóng vai chánh văn phòng UBND tỉnh. Hồng Diễm cho biết đây là lần đầu cô vào vai có chức sắc và áp lực không nhỏ khi vai diễn không giống với tuýp nhân vật mình đảm nhiệm trong những phim tâm lý tình cảm trước đây.

NSND Trung Anh và NSƯT Phạm Cường trong "Lằn ranh".

Lằn ranh là bộ phim đề tài chính luận trọng điểm trong năm 2025 của VFC khai thác đề tài chống tham nhũng, lợi ích nhóm và sự tha hoá quyền lực trong bối cảnh cải tổ, tinh gọn bộ máy.

Phim của đạo diễn Mai Hiền quy tụ lực lượng diễn viên hùng hậu, hầu hết là các diễn viên đã có tên tuổi như: NSND Trung Anh, NSND Trọng Trinh, NSƯT Phạm Cường, Hồng Diễm, Mạnh Trường, Doãn Quốc Đam, Bảo Anh, Hà Việt Dũng, Tiến Lộc, Anh Đào, Huyền Trang, Mạnh Cường...

Đạo diễn Mai Hiền chia sẻ các diễn viên mới sẽ không đáp ứng được yêu cầu của vai diễn trong bộ phim khó về đề tài chính luận như Lằn ranh. Anh khẳng định diễn viên đã đóng phim thì phải đẹp và có tài. Hầu hết các diễn viên tham gia Lằn ranh theo anh "nếu từ chối thì tôi khó chọn người khác thay thế họ".

Huyền Trang và Mạnh Cường trong tuyến phản diện.

Do phim có lời thoại khó nên ngay cả các diễn viên gạo cội như NSND Trung Anh, NSND Trọng Trinh, NSƯT Phạm Cường nhiều khi cũng rơi vào cảnh không thuộc thoại và phải chuẩn bị kỹ lưỡng trước cảnh quay. Còn Hồng Diễm, trong vai Viện phó Viện kiểm sát nói xem các trích đoạn phim vẫn chưa hài lòng với bản thân bởi giọng nói của nhân vật không có uy.

Còn NSND Trung Anh - vai phó bí thư tỉnh uỷ nói sau tuần quay đầu tiên ông nhận ra mình đã hiểu sai đường dây nhân vật bởi chưa được đọc hết kịch bản phim từ đầu đến cuối. Dù là diễn viên gạo cội nhưng NSND Trung Anh đôi lúc gặp thách thức thực sự với nhân vật bởi có câu thoại mình chưa từng nghe. "Tôi không thể hiện nhân vật của mình là tốt hay xấu, thiện hay ác nhưng có thể nói nhân vật đã bước qua lằn ranh không nên bước qua", ông nói.

Bảo Anh tiếp tục vào vai công an.

Trong Lằn ranh, khán giả sẽ gặp lại Hà Việt Dũng (phim Độc đạo, Cách em 1 mi li mét), Bảo Anh - nam diễn viên chuyên trị vai công an cùng Mạnh Cường, Tiến Lộc và Huyền Trang chuyên vai phản diện.

Ảnh: VTV