Hai hoạt động này không chỉ đánh dấu tiến độ triển khai dự án mà còn thể hiện chiến lược phát triển xuyên suốt của Hồng Hạc City theo mô hình đô thị dịch vụ All-in-One, nơi giáo dục, y tế, thương mại, văn hóa, thể thao, sinh thái và các tiện ích cộng đồng được tích hợp thành một hệ sinh thái hoàn chỉnh, đáp ứng nhu cầu sống, học tập, làm việc và giải trí của cư dân trong cùng một khu đô thị.

Chủ đầu tư Hồng Hạc City và EQuest ký kết hợp tác chiến lược để phát triển hệ thống giáo dục tại khu đô thị

Dành quỹ đất trung tâm để phát triển trường học thay vì khai thác thương mại

Tại Hồng Hạc City, giáo dục không được xem là một tiện ích bổ sung sau khi khu đô thị hình thành, mà được quy hoạch như một hạ tầng thiết yếu, ngang tầm với giao thông, cây xanh hay hệ thống kỹ thuật đô thị. Theo chủ đầu tư, đây là yếu tố quyết định năng lực phát triển của cộng đồng trong dài hạn và là nền tảng tạo dựng chất lượng sống cho nhiều thế hệ cư dân.

Hồng Hạc City có quy mô gần 198 ha được phát triển bởi Phú Mỹ Hưng và Nomura Real Estate Vietnam thuộc Tập đoàn Nomura (Nhật Bản) với pháp nhân là Công ty Cổ phần Đầu tư Công đoàn Ngân hàng Công thương (VTU).

Theo quy hoạch, dự án dành quỹ đất cho 8 trường học từ mầm non đến trung học phổ thông. Đáng chú ý, những vị trí thuận lợi nhất, kết nối trực tiếp với các khu dân cư được ưu tiên dành cho hệ thống trường học thay vì khai thác thương mại.

Nhà đầu tư tham quan mô hình, tìm hiểu thông tin dự án và hệ thống giáo dục tại Hồng Hạc City

Theo thỏa thuận hợp tác giữa chủ đầu tư Hồng Hạc City và EQuest, hệ thống giáo dục tại dự án rộng hơn 22.000m2, quy mô khoảng 2.500 học sinh, được quy hoạch phát triển thành trung tâm giáo dục quốc tế chất lượng cao tại miền Bắc, góp phần xây dựng một hệ sinh thái giáo dục song ngữ ngay trong lòng khu đô thị, nơi học sinh được phát triển toàn diện về học thuật, nhân cách và năng lực hội nhập quốc tế.

Khai trương căn nhà mẫu Bespoke Collection

Cùng ngày 18/7, Hồng Hạc City tiếp tục mở rộng bộ sưu tập Bespoke Collection - Phú Mỹ Hưng Lifestyle thông qua việc khai trương căn nhà mẫu thứ hai.

Nếu căn nhà mẫu đầu tiên, ra mắt vào tháng 6, mang phong cách Modern Indochine với sự kết hợp giữa bản sắc Á Đông và kiến trúc đương đại, thì mẫu nhà mới được phát triển theo ngôn ngữ thiết kế Modern Zen, đề cao không gian tối giản, hài hòa với thiên nhiên và mang đến trải nghiệm sống thư thái.

Hồng Hạc City khai trương căn nhà mẫu thứ hai thuộc bộ sưu tập Bespoke Collection - Phú Mỹ Hưng Lifestyle

Theo chủ đầu tư, Bespoke Collection - Phú Mỹ Hưng Lifestyle hướng đến nhóm khách hàng có nhu cầu sở hữu những căn nhà đã hoàn thiện nội thất, có thể nhận bàn giao và đưa vào sử dụng ngay. Dòng sản phẩm này đặc biệt phù hợp với cộng đồng chuyên gia và người nước ngoài đang sinh sống, làm việc tại Bắc Ninh. Đây là địa phương tập trung nhiều khu công nghiệp, doanh nghiệp công nghệ cao và lực lượng lao động quốc tế ngày càng lớn, tạo nhu cầu cao đối với các sản phẩm nhà ở chất lượng, sẵn sàng đưa vào sử dụng.

Việc Hồng Hạc City được phép mở bán cho người nước ngoài cũng góp phần mở rộng tệp khách hàng tiềm năng của Bespoke Collection - Phú Mỹ Hưng Lifestyle, gia tăng sức hấp dẫn của dòng sản phẩm này trên thị trường.

Căn nhà mẫu phong cách Zen thuộc bộ sưu tập Bespoke Collection

Hiện tại, tiến độ thi công Hồng Hạc City đang được triển khai theo lộ trình cụ thể. Đợt nhà đầu tiên thuộc zone F1-1, phân khu Hồng Phát cùng các hạng mục quan trọng như cổng chính và nhà mẫu dự kiến hoàn thành vào tháng 12/2026. Tiếp đó, toàn bộ phân khu Hồng Phát (Khu F) được kỳ vọng sẽ hoàn tất xây dựng vào cuối năm 2027, từng bước đưa dự án vào vận hành theo kế hoạch.

Thế Định