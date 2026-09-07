Đại tiệc hóa trang Halloween trên toàn thành phố

Tháng 10 này, Hong Kong (Trung Quốc) sẽ tổ chức chuỗi hoạt động hóa trang quy mô toàn thành phố nhằm tạo nên không gian lễ hội sống động. Các chương trình khởi động sẽ diễn ra vào hai ngày 17 và 24/10, trước khi đại tiệc kéo dài suốt tháng chính thức diễn ra. Người dân địa phương và du khách có thể hòa mình vào không khí Halloween từ sớm, khám phá các khu phố và tận hưởng những trải nghiệm hóa trang độc đáo.

Điểm nhấn của lễ hội là đêm Halloween 31/10. Thành phố sẽ như một sân khấu khổng lồ, nơi mọi người thỏa sức biến hóa với những tạo hình sáng tạo, từ các nhân vật truyện tranh, sinh vật huyền bí đến những ý tưởng hóa trang độc đáo. Du khách có thể hòa mình vào bầu không khí Halloween sôi động, đồng thời ghi lại những khoảnh khắc ấn tượng.

Tại Lan Quế Phường và Soho, hai trong những khu phố nổi tiếng với cuộc sống về đêm của thành phố, du khách có thể hòa mình vào không khí lễ hội náo nhiệt với các bữa tiệc Halloween sôi động cùng nhiều chương trình ẩm thực, đồ uống theo chủ đề. Những bộ trang phục sáng tạo của người tham gia cũng biến các khu phố thành những địa điểm lý tưởng để chụp ảnh và ghi lại không khí lễ hội.

Ở phía bên kia cảng, phố Knutsford Terrace cũng mang đến một trải nghiệm Hong Kong về đêm đậm chất Halloween với hơn 30 quán bar và nhà hàng.

Du khách trải nghiệm các lễ hội đường phố tại Hong Kong

Halloween "chiếm sóng" các công viên giải trí

Không khí Halloween sẽ "chiếm sóng" tại các công viên giải trí hàng đầu của Hong Kong với những trải nghiệm được đầu tư công phu.

Tại Hong Kong Disneyland Resort, chương trình Disney Halloween Time diễn ra từ 18/9 đến 1/11/2026 để du khách từ khắp nơi trên thế giới khám phá một mùa Halloween đầy màu sắc, gặp các nhân vật phản diện nổi tiếng của Disney, trải nghiệm các chương trình giải trí theo chủ đề, thưởng thức ẩm thực theo mùa...

Trong khi đó, Ocean Park Halloween Fest trở lại từ 5/9 đến 1/11, mang đến những trải nghiệm kinh dị hoàn toàn mới dành cho du khách. Người tham gia sẽ bước vào những hành lang u tối và khám phá một thế giới đầy bí ẩn, nơi phong cách gothic và bóng tối đặc trưng của "Under the Castle" được kết hợp với trải nghiệm nhập vai. Nơi đây còn có các món ăn, đồ uống theo chủ đề, khu trò chơi và những sản phẩm lưu niệm độc quyền để du khách tự do lựa chọn.

Halloween sẽ "chiếm sóng" các công viên giải trí

Khám phá sắc màu mùa thu qua lễ hội và ẩm thực

Bên cạnh những trải nghiệm Halloween sôi động, mùa thu tại Hong Kong còn là thời điểm để du khách khám phá các nét văn hóa truyền thống và thưởng thức ẩm thực của thành phố.

Tại công viên Victoria, không gian trưng bày đèn lồng Trung thu quy mô lớn sẽ tạo nên không gian rực rỡ với nhiều tác phẩm đèn lồng đặc sắc, trong đó có những chiếc đèn lồng Tần Hoài nổi tiếng đến từ Nam Kinh. Ngoài ra, sự kiện International Lantern Corridor còn là nơi trưng bày nghệ thuật đèn lồng lễ hội đến từ hơn 20 quốc gia, tạo nên một không gian giao thoa văn hóa đặc sắc.

Những lễ hội truyền thống hấp dẫn

Một sự kiện văn hóa đáng chú ý khác là lễ hội múa Rồng lửa Tai Hang diễn ra từ 24–26/9. Điểm nhấn của lễ hội là màn rước rồng dài 67m được thắp sáng bởi khoảng 12.000 que hương đang cháy.

Với những tín đồ ẩm thực và rượu vang, lễ hội Rượu vang & Ẩm thực Hong Kong diễn ra từ 29/10 đến 1/11 sẽ quy tụ hơn 300 gian hàng cùng các loại rượu vang quốc tế, chương trình biểu diễn trực tiếp và nếm thử các món ăn đặc sắc.

Từ tháng 11 đến cuối năm, lễ hội mùa đông WinterFest Hong Kong cũng được tổ chức thường niên với quy mô hoành tráng.

Ảnh: Hong Kong Tourism Board