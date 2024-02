Giới xê dịch có lẽ không còn quá xa lạ với Hong Kong, điểm du lịch hấp dẫn với những ai đam mê mua sắm, muốn hòa mình vào thế giới thần tiên của Disneyland, yêu thích sự hiện đại của những tòa cao ốc chọc trời hay công viên Hải Dương ngập tràn những trò chơi cảm giác mạnh. Tuy nhiên, ở đâu đó trên mảnh đất nhỏ bé này, vẫn có những điểm đến đậm nét hoài cổ, nơi thời gian ngưng đọng, lắng lại, để thấy một Hong Kong rất châu Á, cổ xưa, dịu dàng và khác biệt hoàn toàn với nhịp sống cực kỳ sôi động.

Hãy cùng điểm danh những nơi nhất định không thể bỏ qua nếu bạn muốn cảm nhận một xứ Cảng thơm đặc biệt, không dành cho những du khách vốn vội vàng đến rồi đi.

Làng chài Tai O

Làng chài Tai O (làng chài Đại Áo) khác biệt hoàn toàn với hình ảnh một Hong Kong hiện đại, tấp nập và đông đúc.

Không nhiều khách du lịch biết đến Tai O, hay còn được gọi là làng chài Đại Áo. Đây là một ngôi làng nhỏ nằm sát biển, nhưng lại dựa vào chân núi nằm trên đảo Lan Tau (đảo Lạn Đầu). Tai O được ví von là Venice của Hong Kong, bởi những ngôi nhà nằm dọc hai bên dòng kênh, kết nối với nhau bằng những cây cầu gỗ nhỏ hay những lối đi mộc mạc bằng gỗ. Khôngcó nhà cao tầng, không siêu xe hay dòng người chen chúc, chỉ có những ngôi nhà cổ đứng im giữa dòng thời gian, một khu chợ bán toàn hải vị, đèn lồng đỏ treo cao… Tai O giữ trọn vẹn âm hưởng của một làng đánh cá từ những năm đầu của thế kỷ trước. Không gian làng quê thanh bình, biển dịu êm và vô cùng lãng mạn, đem đến một hình ảnh không thể nào thấy ở những điểm du lịch quen thuộc ở HongKong.

Tai O được mệnh danh là Venice của Hong Kong, với những ngôi nhà cổ nằm dọc 2 bên kênh đào và nhìn ra phía biển.

Làm gì ở Tai O:

Những không gian hết sức dung dị của một làng chài xưa cũ

có một nét quyến rũ riêng.

Tai O là điểm đến dành cho những người muốn tìm hiểu về văn hóa, kiến trúc của Hong Kong vào thế kỷ trước.

Khu chợ của làng bày bán nhiều loại hải sản và hải vị lạ.

Món mực "tướng quân" không thể bỏ qua.

Nhiều du khách đến đây thường mua hàu một nắng về làm quà.

Phía sau những ngôi nhà tưởng chừng lộn xộn là

những quán nhỏ hướng ra biển với không khí ấm áp, gần gũi.

Bạn có thể tham quan làng chài Tai O trong khoảng nửa ngày và lý tưởng nhất là vào buổi chiều, để ngắm trọn vẹn hoàng hôn buông xuống, tạo nên một bầu trời màu cam rực rỡ sát với biển xanh. Dạo khu chợ bán hải sản, đặc biệt là hải vị do chính những ngư dân trong làng chế biến, bạn có thể mua hải vị về làm quà. Hải sâm khô, hàu khô, thậm chí là cá lóc khô… đều được bày bán tại đây. Thưởng thức những món hải sản địa phương dân dã, trong đó có món nhất định phải thử là “mực tướng quân”, được chế biến từ những con mực khổng lồ to cỡ con gà, con vịt, mình dầy và đem đến khẩu cảm vô cùng hấp dẫn.

Tàu hũ đường gừng của Hong Kong khác với Việt Nam, với loại đường thơm mùi hạnh nhân, tạo hương vị mới lạ.

Các quán nhỏ bán chè truyền thống, tàu hũ, các loại bánh địa phương… có thể tìm thấy ở trong chợ và trong làng. Đây còn là nơi sản xuất ra loại tương XO nổi tiếng. Ăn trưa, nhâm nhi cafe, thưởng thức trà chiều ở những quán nhỏ trên biển, được cải tạo từ khu vực nối dài của các ngôi nhà trong làng cũng là một thú rất riêng. Quán nhỏ, ngay trên mặt nước, ngắm trọn biển cả và những ngôi nhà cổ ở đối diện… Đây là điều bạn khó có thể tìm thấy ở những nơi khác tại Hong Kong.

Con đường Tâm Kinh

Con đường Tâm Kinh với 38 cột gỗ khổng lồ được khắc Bát Nhã Tâm Kinh.

Con đường Tâm Kinh (Wisdom Path) là nơi không giống bất cứ đâu trên thế giới này. Nằm khuất sau Tượng Phật Lớn (Big Buddha), Ngong Ping khoảng gần 1km đi bộ trên lối mòn, con đường Tâm Kinh gồm 38 cột gỗ khổng lồ được khắc các câu kinh từ Bát Nhã Tâm Kinh.

Bát Nhã Tâm Kinh được coi là “trái tim” của các bộ Kinh Phật, giúp phật tử mở mang trí tuệ, địnhtâm,... nên được nhiều người trì tụng mỗi ngày. Giữa núi cao, biển lớn, phía xa là tượng Phật sừng sững, những cột gỗ khắc tâm kinh nổi bật giữa bầu trời xanh ngát, tạo nên một khung cảnh ấn tượng, đặc sắc và vô cùng cổ kính. Người đến đây, dù là vãn cảnh hay muốn chiêm nghiệm kỹ hơn về Bát Nhã Tâm Kinh, cũng đều cảm thấy như đang được “xuyên không” về thời điểm xa xưa, xa đến tận hư vô, đến nơi chỉ có đất, trời và kinh kệ.

Làm gì ở con đường Tâm Kinh

Lối đi bộ vào khu thắng cảnh con đường Tâm Kinh.

Con đường Tâm Kinh nằm ngay sau Tượng Phật Lớn, một điểm đến nổi tiếng của Hong Kong.

Dù cùng nằm trong làng Ngong Ping, Đại Nhĩ Sơn, nhưng phần lớn du khách chỉ biết đến Tượng Phật Lớn và đến đây chiêm bái rồi xuống núi. Con đường Tâm Kinh nằm khuất phía sau, cách một con đường mòn nhỏ dài gần 1km, hai bên phong cảnh thanh tĩnh, không ồn ào như khung cảnh thường thấy ở Hong Kong. Để đến được đây, thông thường, du khách sẽ đi cáp treo vượt biển ,vượt núi lên Đại Nhĩ Sơn, vào làng Ngong Ping, ngắm tượng phật và đi bộ theo chỉ dẫn.

Tham quan, vãn cảnh, để lòng tĩnh lại là cách nhiều người dân địa phương và khách du lịch trải nghiệm với con đường Tâm Kinh. Tuy nhiên, cũng không ít bạn trẻ thích hóa thân thành những nhân vật cổ trang và lấy nơi đây làm bối cảnh để quay phim, chụp ảnh.

Miếu Xa Công

Những chiếc chong chóng xoay trong gió tạo nên một khung cảnh vô cùng ấn tượng.

Du khách Việt Nam đến Hong Kong thường sẽ được đưa đến miếu Huỳnh Đại Tiên, nơi được mệnh danh là chốn tâm linh huyền bí của hòn ngọc viễn đông này. Cũng bởi vậy, nơi đây vô cùng đông đúc và ồn ào. Ngược lại, Miếu Xa Công nằm tại Sa Điền, Tân Giới, xa trung tâm và thường chỉ có người dân địa phương đến đây cầu nguyện, nên rất tĩnh lặng và đem đến trọn vẹn cảm giác của một ngôi miếu cổ kính, trầm mặc, hương xưa. Miếu Xa Công được xây dựng vào khoảng năm 1629, trải qua nhiều năm trùng tu, nay là một trong những điểm đến cầu bình an của người dân Hong Kong.

Miếu Xa Công nằm xa trung tâm Hong Kong, tĩnh lặng và người đến đây chủ yếu là người dân địa phương.

Chong chóng với nhiều kiểu, loại khác nhau được bày ở khắp nơi.

Người dân thường đến đây cầu bình an.

Điểm khiến Miếu Xa Công đặc biệt trong mắt người lữ khách, ngoài nét cổ kính, còn là sự hiện diện của hàng trăm những chiếc chong chóng với kích thước lớn nhỏ khác nhau. Chỉ một cơn gió đến, những chiếc chong chóng này đồng loạt quay, tạo nên cảnh tượng vô cùng độc đáo.

Làm gì ở Miếu Xa Công?

Đừng quên mua một chiếc chong chóng nhỏ để cầu bình an, may mắn.

Ngoài việc dâng hương, cầu bình an, du khách có thể xin quẻ xăm. Đặc biệt, chong chóng ở đây được coi là vật đem lại may mắn, do đó, mua một chiếc chong chóng làm kỷ niệm và cầu một chút vận may cũng là điều nên làm ở Miếu Xa Công. Theo người dân địa phương, bạn phải bảo quản chiếc chong chóng thật kỹ, đừng để ai đụng vào, nếu không những điều may mắn sẽ chuyển sang người khác.

Ảnh: Hạ Phương, Nikki