Buổi concert được tổ chức tại Archaeological Park of Pompeii, một di tích UNESCO với đấu trường La Mã cổ nhất thế giới, có tuổi đời hơn cả Colosseum ở Rome 1 thế kỷ.

Diva Hồng Nhung chia sẻ: "Được thưởng thức đêm trình diễn live nghệ sĩ Andrea Bocelli tại đấu trường cổ trong khuôn viên di tích khảo cổ, đối với tôi là một ơn huệ!". Chị mô tả không gian kỳ diệu khi tiếng hát thiên thần Andrea Bocelli vang lên cùng dàn nhạc giao hưởng và dàn đồng ca, dưới bầu trời mùa hè Pompeii cao vời vợi, tạo nên một thế giới đẹp đẽ và thiêng liêng.

Từ trải nghiệm này, Hồng Nhung rút ra được những bài học sâu sắc về cuộc sống: "Cần gìn giữ sức khỏe, tinh thần trong sáng, để sống, sáng tạo, hy vọng mang lại chút niềm vui cho mọi người, trong khả năng riêng mình. Mỗi ngày sống có thể là một điều kỳ diệu!".

Các nghệ sĩ và huyền thoại Andrea Bocelli.

Andrea Bocelli trình diễn:

Những khoảnh khắc xúc động nhất là khi các nghệ sĩ Việt Nam chứng kiến niềm hạnh phúc ánh lên trong ánh mắt, giọt nước mắt vì xúc động của khán giả trước giọng hát Andrea Bocelli. Hồng Nhung tâm sự: "Tôi sẽ luôn ghi nhớ một lần được truyền cảm hứng như vậy. Càng đi, càng được trải nghiệm và thưởng lãm điều đẹp đẽ đến vô thường như thế, càng biết mình nhỏ bé nhưng may mắn làm sao".

Tùng Dương chia sẻ: "Divo vườn nhà được gặp divo biển lớn, tôi như cảm nhận được nguồn năng lượng đặc biệt, sự nhạy cảm tuyệt đối với âm thanh và sự truyền cảm hứng lớn. Sự vĩ đại thiên tài nằm ở đó".

Andrea Bocelli nổi danh thế giới không chỉ vì giọng hát thiên thần làm nên sự thành công vang dội khi kết hợp opera với nhạc pop, còn bởi câu chuyện cuộc đời truyền cảm hứng sống mạnh mẽ. Ông vượt qua định mệnh bị mù từ 12 tuổi, biến giấc mơ âm nhạc thành hiện thực và trở thành nguồn cảm hứng cho triệu triệu người trên thế giới.

Ở tuổi 67, năng lượng và thể lực Andrea Bocelli vẫn dư dả để cất lên những quãng cao chất ngất đầy chất thép. Tùng Dương đặc biệt ấn tượng với cách ông xử lý tác phẩm Nessun dorma đầy bất ngờ. Sự kết hợp cùng dàn nhạc I Philharmonici di Naples và hợp xướng That's Naples dưới sự chỉ huy Carlo Morelli, ông biến đấu trường thành không gian vượt thời gian, nơi nghệ thuật, lịch sử và tâm hồn hòa quyện làm một.

Một khoảnh khắc đáng nhớ khi Tùng Dương được chụp hình cùng Veronica Berti, người vợ xinh đẹp kém Andrea Bocelli 25 tuổi. Veronica không chỉ là người bạn đời mà còn quản lý và nhà sản xuất show của chồng, hậu phương vững chắc cho sự nghiệp của Andrea.

Cả hai cùng yêu ca hát, từng song ca những bài như Something stupid, Cheek to cheek. Danh ca nói âm nhạc và thơ có vai trò quan trọng trong mối quan hệ, giúp vợ chồng hòa quyện, mãi giữ lửa tình cảm và cùng hiểu biết nhiều vấn đề. Veronica còn phó chủ tịch tổ chức Andrea Bocelli Foundation, giúp đỡ người nghèo đói, mù chữ và khó khăn do bệnh tật.

Tùng Dương cảm nhận được nguồn năng lượng tích cực, sự giỏi giang, nhanh nhẹn và tháo vát của bà Veronica khi đón tiếp hơn 100 vị khách VIP trong buổi gala dinner.

Tùng Dương và Andrea Bocelli.

Dù Tùng Dương nhiều lần cover những tác phẩm bất hủ Andrea Bocelli hát như Caruso, Con te partirò, The prayer, O sole mio nhưng khi chính danh ca xuất hiện và cất tiếng hát, trái tim anh lại thổn thức. Cột hơi vững chắc huyền thoại và sự kiểm soát thanh âm một cách hoàn hảo đến mức kinh ngạc.

Tùng Dương đặc biệt thích thú với sự nồng nàn trong những cảm xúc ông ở những những ca khúc Ý, mảng ca khúc trữ tình. "Một thiên tài với tâm hồn nghệ sĩ cùng sự nhạy cảm đặc biệt với âm thanh", anh chia sẻ với VietNamNet.

Hoa hậu Hà Kiều Anh.

Hoa hậu Hà Kiều Anh cũng có mặt trong đêm diễn đặc biệt này. Chị chia sẻ cảm xúc về buổi concert: "Dưới bầu trời đầy sao, giọng hát của danh ca Andrea Bocelli vang lên như lời thì thầm từ ngàn xưa, chạm đến trái tim hàng ngàn khán giả".

Hoa hậu đặc biệt ấn tượng với tấm lòng nhân hậu Andrea Bocelli: "Không chỉ giọng ca huyền thoại, Andrea Bocelli còn có một trái tim nhân hậu. Quỹ Andrea Bocelli góp phần lan tỏa yêu thương vào giáo dục, giảm nghèo và hòa nhập xã hội trên toàn thế giới".

Andrea Bocelli là một ca sĩ opera, nhạc sĩ và nhà sản xuất âm nhạc người Ý, sinh ngày 22/9/1958 tại Lajatico, Tuscany. Với chất giọng tenor mạnh mẽ và đầy cảm xúc, ông đã trở thành một trong những nghệ sĩ opera nổi tiếng nhất thế giới, bán được hơn 90 triệu đĩa nhạc. Bocelli ghi dấu ấn qua các album như Romanza, Sacred Arias và các màn trình diễn cùng những nghệ sĩ nổi tiếng. Dù bị mù từ năm 12 tuổi, ông vượt qua khó khăn để đạt được thành công vang dội, trở thành biểu tượng của âm nhạc cổ điển và đương đại.

Ảnh, video: FBNV