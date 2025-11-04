Giữa nhịp sống bận rộn, những món ăn vặt tiện lợi, ngon miệng và lành mạnh ngày càng trở thành “người bạn đồng hành” của nhiều người, đặc biệt là học sinh - sinh viên và các gia đình trẻ. Khi người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến sức khỏe, những sản phẩm vừa ngon vừa ít năng lượng càng được ưu tiên. Trong số đó, combo Hồng Trà Sữa 10 Điểm và Bánh gạo cuộn Want Want đang trở thành lựa chọn đáng thử cho những ai yêu thích cảm giác “ăn vặt mà không lo béo”.

Một sự kết hợp đơn giản nhưng đầy hấp dẫn

Điểm thú vị của combo này nằm ở sự bổ trợ hương vị hài hòa. Hồng Trà Sữa Want Want 10 Điểm mang lại cảm giác nhẹ nhàng, ngọt dịu, thanh mát đặc trưng của trà sữa chuẩn vị Đài Loan. Trong khi đó, Bánh gạo cuộn Want Want lại giòn xốp, đậm vị và ít béo nhờ công nghệ ép đùn nổ gạo không chiên dầu. Khi kết hợp, hai sản phẩm mang đến một trải nghiệm ăn vặt cân bằng: có vị béo nhẹ nhưng không ngấy, có độ giòn mà vẫn thanh, dễ ăn và dễ chia sẻ.

Mẹ yên tâm chọn, con ăn ngon miệng với combo ăn vặt Want Want.

Điểm cộng lớn nhất của combo này là hàm lượng năng lượng hợp lý. Hồng Trà Sữa Want Want 10 Điểm có dung tích 125ml, vừa đủ cho một lần uống, ít béo, không chất bảo quản. Trong khi đó, Bánh gạo cuộn Want Want được chế biến không chiên qua dầu, giúp giữ độ giòn mà không tăng lượng chất béo. Đây là lựa chọn cho những ai muốn có một bữa ăn nhẹ nhanh gọn mà không lo ảnh hưởng đến chế độ dinh dưỡng.

Tiện lợi cho mọi khoảnh khắc trong ngày

Cả hai sản phẩm đều có thiết kế nhỏ gọn, dễ mang theo trong balo, túi xách hay ngăn bàn làm việc, phù hợp với nhịp sống năng động của người tiêu dùng hiện đại. Một hộp Hồng Trà Sữa 10 Điểm có thể trở thành “điểm 10” tiếp năng lượng trong giờ ra chơi, buổi chiều làm việc hay những lúc cần nạp nhanh một chút ngọt nhẹ. Trong khi đó, một ống Bánh gạo cuộn Want Want giòn tan lại là món snack lý tưởng để thư giãn khi picnic, xem phim hoặc nghỉ ngơi ngắn giữa ngày.

Cùng Hồng Trà Sữa Want Want làm điểm nhấn cho ngày mới thật chill.

Sự tiện lợi này giúp combo trở thành lựa chọn linh hoạt cho nhiều đối tượng. Trẻ em có thể dùng như bữa xế học đường, phụ huynh yên tâm cho con mang theo khi đi học hay đi chơi. Người lớn cũng có thể tận hưởng combo như một bữa ăn nhẹ tại văn phòng hoặc trên những chuyến đi xa, vừa ngon miệng vừa không lo dư năng lượng.

Theo kịp xu hướng ăn vặt thông minh

Thay vì những món ăn vặt nhiều đường, nhiều dầu mỡ như trước đây, người tiêu dùng ngày nay tìm kiếm những lựa chọn nhẹ nhàng, tiện lợi nhưng vẫn trọn vị. Sự kết hợp giữa Hồng Trà Sữa 10 Điểm và Bánh gạo cuộn Want Want ra đời từ chính xu hướng đó: một combo phù hợp với lối sống năng động, đề cao sức khỏe nhưng không đánh mất niềm vui thưởng thức.

Hồng Trà sữa nhẹ nhàng kết hợp cùng bánh gạo cuộn giòn xốp tạo nên bữa ăn nhẹ cân bằng, dễ ăn, dễ mang theo và không gây cảm giác nặng bụng. Đây không chỉ là một lựa chọn ăn vặt, mà còn đáp ứng cách người tiêu dùng hiện đại ưu tiên những sản phẩm “ngon - gọn - lành”.

Giòn rụm, thơm ngon - “cuộn” trọn niềm vui cùng Bánh Gạo Cuộn Want Want.

Thương hiệu Want Want - từ Đài Loan (Trung Quốc) đến gia đình Việt

Cả hai sản phẩm đều đến từ Want Want, thương hiệu đồ ăn nhẹ và đồ uống hàng đầu châu Á có hơn 60 năm hình thành và phát triển tại Đài Loan (Trung Quốc). Tại Việt Nam, Want Want đầu tư xây dựng nhà máy hiện đại tại Đồng Tháp, áp dụng quy trình sản xuất khép kín và tiêu chuẩn an toàn thực phẩm nghiêm ngặt. Nhờ đó, người tiêu dùng có thể yên tâm về nguồn gốc, chất lượng và độ an toàn của sản phẩm.

Sản phẩm hiện được phân phối rộng rãi tại các cửa hàng tạp hóa trên toàn quốc, siêu thị Emart, Co opxtra, Aeon, nhà sách Fahasa cùng nhiều điểm bán lẻ khác. Người dùng cũng có thể dễ dàng đặt hàng trực tuyến trên các nền tảng thương mại điện tử quen thuộc:

