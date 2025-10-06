Theo thống kê, cả nước hiện có gần 100 sân golf 18 hố đang hoạt động (với gần 150.000 người chơi thường xuyên), và dự kiến đến năm 2030 con số sẽ tăng lên 200 sân cùng việc thu hút ít nhất 200.000 người chơi trong nước. Quy mô phát triển nhanh kéo theo cạnh tranh gay gắt về giá và dịch vụ; ưu đãi, giảm phí, nâng cấp hạ tầng diễn ra liên tục. Việc mỗi sân golf tự cạnh tranh đơn lẻ cũng bộc lộ nhiều hạn chế cho sự phát triển chung của golf Việt Nam.

Bùng nổ sân golf và cuộc cạnh tranh

Theo nhận định của Hiệp hội Golf Việt Nam (Vietnam Golf Association - VGA), trong bối cảnh mỗi sân vẫn chủ yếu vận hành độc lập, hệ quả dễ thấy là chất lượng dịch vụ bị phân mảnh và trải nghiệm khách chơi thiếu nhất quán. Điều này dẫn đến trải nghiệm của golfer không đồng đều, làm giảm sức hấp dẫn tổng thể.

Cũng theo Hiệp hội, sự thiếu liên kết cũng đang làm chậm nỗ lực xây dựng thương hiệu quốc gia cho golf Việt Nam. Dù nhiều năm liền được vinh danh là điểm đến hàng đầu, tỷ trọng khách quốc tế thực sự chơi golf khi đến Việt Nam vẫn ở mức rất khiêm tốn; trong khi tại Thái Lan, nhóm này chiếm khoảng 8-9% tổng khách. Với chiến lược tiếp thị tập trung, Thái Lan kết nối hàng trăm sân đẳng cấp dưới một thông điệp chung, nhờ vậy củng cố vững chắc hình ảnh như một “thủ phủ golf của châu Á”.

Ở khía cạnh thương mại, tiếp thị manh mún khiến ngân sách bị xé nhỏ còn hiệu quả hạn chế; thiếu một đầu mối “one-stop” cũng làm các hãng lữ hành/hàng không quốc tế khó kết nối chuỗi dịch vụ liền mạch. Trái lại, Thái Lan phối hợp hiệp hội chủ sân với Tổng cục Du lịch Thái Lan để bán các gói liên tuyến dưới một thông điệp chung, tổ chức marketplace thường niên quy tụ hàng chục sân thành viên, nhờ vậy năng lực chốt hợp đồng và mức độ chuyên nghiệp vượt trội. Nếu chỉ tiếp tục cạnh tranh đơn lẻ, các sân golf Việt Nam sẽ bỏ lỡ cơ hội tham gia mạng lưới du lịch golf toàn cầu.

Lợi ích của hợp tác giữa các sân golf

Khi các chủ đầu tư bắt tay thành liên minh, “chiếc bánh” thị trường không bị chia nhỏ mà có thể phình to nhờ khả năng thiết kế sản phẩm vượt ra ngoài phạm vi từng sân đơn lẻ. Thay vì mỗi nơi tự bán dịch vụ của mình, một mạng lưới liên kết có thể dựng các gói trải nghiệm liên vùng, ví dụ tour dài ngày chơi nhiều sân từ Bắc vào Nam, đan cài nghỉ dưỡng, ẩm thực và tham quan, khiến hành trình giàu nội dung hơn, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng mức chi tiêu.

Cùng lúc, việc xúc tiến dưới một thông điệp thống nhất (chẳng hạn “Golf in Vietnam”) giúp hình ảnh điểm đến nhất quán trên các kênh quốc tế, ngân sách marketing được dùng hiệu quả hơn, từ đó cải thiện đáng kể hiệu suất tiếp cận thị trường so với cách làm manh mún. Bài học từ Thái Lan cho thấy, nhờ quảng bá đồng bộ, mỗi năm quốc gia này đón khoảng 400.000 du khách quốc tế đến chơi golf, mang lại khoảng 8 tỷ baht cho kinh tế địa phương (2023), một minh chứng rõ ràng cho sức mạnh của hợp lực.

Ở lớp vận hành, liên minh tạo ra cơ chế chia sẻ tri thức và chuẩn hóa dịch vụ: các thành viên cùng xây dựng bộ tiêu chí chất lượng (tình trạng mặt cỏ, quy trình đón tiếp, clubhouse, tiêu chuẩn caddie, bảo trì thiết bị…), và là “đầu mối một cửa” để làm việc với hãng lữ hành, hàng không và đối tác quốc tế, giúp cấu trúc các gói liên tuyến mạch lạc, giảm rủi ro đứt gãy dịch vụ. Ở tầm chính sách và phát triển dài hạn, tiếng nói tập thể giúp ngành cùng xử lý các vấn đề chung (như tiêu chuẩn vận hành bền vững, thủ tục, đất đai, thuế…) theo cách bài bản hơn, thay vì từng doanh nghiệp lẻ loi.

Liên minh Chủ sân Golf Việt Nam - bước đi chiến lược

Theo kế hoạch, Hội nghị Chủ đầu tư Sân golf Việt Nam - VNGOS 2025 diễn ra ngày 31/10/2025 tại Laguna Lăng Cô Golf Resort, Huế. Hội nghị được chỉ đạo của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và UBND TP. Huế, sự phối hợp tổ chức của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Cục Thể dục Thể thao, Sở Văn hoá và Thể thao và Sở Du lịch Huế. Hiệp hội Golf Việt Nam đồng hành triển khai cùng Tập đoàn 54 - đơn vị tư vấn quốc tế về phát triển và vận hành golf sắp tới, các bên sẽ kiến tạo, kết nối để đặt nền móng để hình thành Liên minh các chủ sân golf trong nước. Liên minh này dự kiến sẽ trở thành một diễn đàn chung cho các nhà đầu tư sân golf, lĩnh vực golf cũng như có ảnh hưởng mạnh mẽ tới Cộng đồng golf Việt Nam, gắn kết các chủ đầu tư với nhau để hướng tới mục tiêu chung là đảm bảo lợi ích Nhà nước - Nhà đầu tư - Người chơi golf.

Trước hết, Liên minh sẽ giúp thống nhất các tiêu chuẩn vận hành và dịch vụ giữa các sân golf. Đồng thời, tạo điều kiện để các chủ đầu tư cùng giải quyết những vấn đề chung một cách hiệu quả hơn... Đây cũng chính là những nội dung trọng tâm sẽ được thảo luận tại VNGOS 2025, nhằm xây dựng lộ trình phát triển hài hòa giữa kinh tế golf và môi trường, cộng đồng địa phương...

Ông Lê Kiên Thành - Chủ tịch Hiệp hội Golf Việt Nam, nhấn mạnh: "Sự liên kết giữa các chủ đầu tư sẽ tạo sức mạnh cộng hưởng, giúp nâng tầm vị thế golf Việt Nam trên bản đồ khu vực. Liên minh các sân golf sẽ cho phép chúng ta chia sẻ kinh nghiệm quản lý, chuẩn hóa dịch vụ và cùng quảng bá hình ảnh một Việt Nam hấp dẫn tới bạn bè quốc tế. Đây là con đường tất yếu để golf Việt phát triển lớn mạnh và bền vững trong giai đoạn tới”.

Có thể thấy, trong bối cảnh golf Việt Nam đang trên đà tăng tốc, kết nối và hợp tác giữa các chủ sân golf không chỉ cần thiết mà còn là điều kiện tiên quyết để ngành phát triển bền vững và vươn tầm quốc tế.

Thông tin Hội nghị Chủ đầu tư Sân golf Việt Nam 2025:

