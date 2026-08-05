Ở hoạt động ngoài đời, sự kiện pop-up kéo dài hai ngày tại trung tâm thương mại Aeon thu hút hơn 50.000 lượt khách. Những kết quả này chứng minh Mixue đang tìm ra phương thức giao tiếp thương hiệu phù hợp với giới trẻ Việt Nam: không chỉ bán một ly nước uống, mà còn thâm nhập vào sở thích, giải trí và không gian giao lưu của giới trẻ.

Đi vào mọi không gian mà giới trẻ yêu thích

Người tiêu dùng trẻ ngày nay không còn hài lòng với những quảng cáo sản phẩm đơn thuần. Họ yêu thích game, thích giao lưu; quan tâm đến các IP nổi tiếng và sẵn sàng tham gia sự kiện ngoài đời. Nếu thương hiệu có thể xuất hiện trong những không gian sống thực tế đó, sẽ dễ dàng xây dựng mối liên kết với giới trẻ. Sự hợp tác giữa Mixue và Arena of Valor chính là một nỗ lực như vậy.

Hai bên kết hợp IP game với các sản phẩm nước uống, thông qua sự kiện pop-up ngoài trời, hoạt động tại cửa hàng và truyền thông trên mạng xã hội. Người tiêu dùng không chỉ thấy nội dung hợp tác mà còn có thể mua sản phẩm giới hạn, tham gia hoạt động và trải nghiệm cùng bạn bè. Đây cũng là lý do quan trọng khiến chiến dịch nhận được phản hồi tích cực từ giới trẻ. Các game thủ cũng đánh giá sự kiện “chuyên nghiệp và quy mô lớn”.

Điều này cho thấy MIixue đang dần chuyển từ một thương hiệu nước uống thành một phần trong cuộc sống và không gian giao lưu của giới trẻ Việt Nam.

Doanh số 1 triệu ly - Bằng chứng giới trẻ thực sự sẵn sàng chi tiêu

Việc giới trẻ yêu thích một thương hiệu cuối cùng đều thể hiện qua hành vi tiêu dùng thực tế. Doanh số dòng nước việt quất vượt 1 triệu ly trong tháng đầu tiên cho thấy sự quan tâm của khách hàng đối với sản phẩm hợp tác đã chuyển hóa thành hành vi mua hàng.

Bên cạnh đó, doanh thu từ sản phẩm hợp tác trong một ngày cao nhất chiếm 28,2% tổng doanh thu, chứng tỏ sự chú ý của giới trẻ đối với chiến dịch có thể thúc đẩy tiêu dùng tại cửa hàng.

Ở ngoài đời, pop-up tại Aeon thu hút hơn 50.000 lượt khách; trên mạng xã hội, chủ đề hợp tác đạt hơn 60 triệu lượt xem. Tổng hợp các số liệu này cho thấy một kết quả: Giới trẻ biết đến Mixue, tham gia hoạt động của Mixue, mua sản phẩm của Mixue và tự nguyện chia sẻ, thảo luận về thương hiệu trên mạng xã hội. Đây chính là biểu hiện trực tiếp nhất của việc trẻ hóa thương hiệu. Mixue xây dựng hình ảnh thương hiệu theo cách giới trẻ Việt Nam yêu thích.

Chiến dịch marketing hướng đến giới trẻ của Mixue tại Việt Nam không phải là hoạt động một lần. Từ hợp tác IP, sự kiện ngoài trời, cải tiến sản phẩm đến nội dung mạng xã hội, thương hiệu luôn cố gắng giao tiếp gần gũi hơn với người tiêu dùng trẻ.

Thương hiệu không chỉ quan tâm “giới trẻ thích uống gì” mà còn tìm hiểu “họ thích chơi gì”, “thích tham gia hoạt động nào”, “thích chia sẻ điều gì với bạn bè”. Đó cũng là lý do Mixue nhanh chóng thu hẹp khoảng cách với giới trẻ thông qua hợp tác xuyên lĩnh vực với IP game.

Đối với giới trẻ Việt Nam, một ly nước uống có thể là nhu cầu tiêu dùng hàng ngày, cũng có thể trở thành một trải nghiệm giao lưu; một chiến dịch hợp tác không chỉ là hoạt động marketing mà còn là trò giải trí mọi người cùng tham gia với bạn bè. Những gì Mixue đang thực hiện chính là kết nối sản phẩm với các tình huống tiêu dùng thực tế của giới trẻ. Trong tương lai, Mixue định hướng tiếp tục đến gần hơn với giới trẻ Việt Nam.

Thành công của chiến dịch hợp tác này cũng cho thấy Mixue sẽ tiếp tục đẩy mạnh marketing hướng đến giới trẻ và đầu tư vào bản địa hóa. Thương hiệu sẽ tiếp tục tìm hiểu sở thích và lối sống của giới trẻ Việt Nam, mang đến trải nghiệm đa dạng hơn thông qua nhiều sản phẩm cải tiến, hợp tác IP, sự kiện ngoài trời và nội dung mạng xã hội. Đối với Mixue, giới trẻ là nền tảng quan trọng cho sự phát triển dài hạn của thương hiệu tại Việt Nam. Doanh số 1 triệu ly và hơn 60 triệu lượt xem chứng minh giới trẻ đã phản hồi những nỗ lực đổi mới của thương hiệu bằng hành động thực tế.

Bích Đào