Từ những trải nghiệm gắn kết đến đêm đại nhạc hội bùng nổ

Ngay từ những khoảnh khắc khai mạc lễ hội, không gian trải nghiệm của Huda tại Huế Wonderverse Music Fest 2026 đã trở thành tâm điểm thu hút hàng trăm nghìn bạn trẻ và du khách. Khu vực tương tác ban ngày do Huda mang lại dưới mô hình chai bia Huda khổng lồ được thiết kế hiện đại nhưng vẫn mang đậm dấu ấn bản địa, tại đây người tham dự sẽ cùng tham gia các hoạt động kết nối, thưởng thức vị bia đậm đà mát lạnh và ghi lại những khoảnh khắc gắn kết chân thành đáng nhớ.

Nếu khu trải nghiệm Huda kéo mọi người lại gần nhau qua những cuộc chơi, thì sân khấu Huế Wonderverse Music Fest lại nối dài tinh thần ấy trong không gian của âm nhạc và di sản. Qua hai đêm diễn với chủ đề “Di sản thức giấc” và “Di sản hội nhập”, những chất liệu văn hóa Huế được đặt trong dòng chảy của âm nhạc đương đại kết hợp với công nghệ trình diễn hiện đại, tạo nên hành trình cảm xúc đa sắc cho khán giả.

Sức nóng chạm đỉnh với sự xuất hiện của dàn nghệ sĩ tên tuổi cùng hệ thống ánh sáng, hiệu ứng thị giác đỉnh cao. Đêm nhạc EDM bùng nổ đã đưa cảm xúc của vạn khán giả trải qua từng cung bậc trọn vẹn - nơi âm nhạc hiện đại quyện hòa cùng nhịp đập tự hào của người dân miền Trung.

Long Mã - linh vật của Huế Wonderverse Music Fest được tái hiện sống động trong không gian trình diễn đa giác quan

Khán giả check-in với phiên bản giới hạn Huda x Huế Wonderverse Music Fest

Huda mang đến giao điểm giữa nhịp sống lễ hội hiện đại và nét chân tình xứ Huế

Điểm đáng chú ý của Huế Wonderverse Music Fest nằm ở cách chất liệu văn hóa địa phương được đặt trong một ngôn ngữ trình diễn mới. Ánh sáng, âm thanh và công nghệ trình diễn không lấn át di sản, mà trở thành phương tiện để di sản ấy tiếp cận du khách trong và ngoài nước theo cách mới mẻ hơn trong khi vẫn giữ được cốt cách của Cố đô.

Với vai trò là đối tác chiến lược, trên hành trình đó, Huda - một thương hiệu thuộc Carlsberg Việt Nam đã góp phần tạo nên một không gian kết nối đầy cảm xúc, trở thành chất xúc tác đưa tinh thần “Chân thành gắn kết” lan tỏa xuyên suốt lễ hội. Từ những trải nghiệm tương tác sôi động ban ngày đến khoảnh khắc hàng trăm nghìn người cùng hòa mình trong không khí cuồng nhiệt của đêm đại nhạc hội, Huda đã cùng người dân địa phương và du khách tạo nên những kết nối tự nhiên, cởi mở và đáng nhớ - góp phần làm nên thành công và dấu ấn riêng của Huế Wonderverse Music Fest 2026.

Thành công toàn diện cả về mặt thương hiệu lẫn cảm xúc tại Huế Wonderverse Music Fest 2026 là bảo chứng cho thông điệp "Di sản vang danh - Chân thành gắn kết" mà Huda mang đến lễ hội năm nay. Đồng thời, sự kiện cũng khẳng định cam kết dài hạn của thương hiệu trong việc đồng hành cùng sự phát triển văn hóa, du lịch và đời sống tinh thần của mảnh đất này.

Bích Đào