Mới đây, trên tờ Conversation, bà Chloe Casey, giảng viên Dinh dưỡng và Hành vi người Anh, đã đưa ra phân tích chuyên môn về báo cáo trên:

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Hóa học Nông nghiệp và Thực phẩm nhằm đánh giá hàm lượng vitamin B6 trong bia có cồn và không cồn. Vitamin B6 là dưỡng chất thiết yếu, đóng vai trò quan trọng trong nhiều chức năng của cơ thể. Tuy nhiên, cách diễn giải kết quả nghiên cứu lại đặt ra nhiều vấn đề.

Các con số được đưa ra về mặt kỹ thuật là chính xác nhưng dễ gây hiểu nhầm khi tách khỏi bối cảnh tổng thể. Ví dụ, việc nói một cốc bia cung cấp khoảng 15% nhu cầu vitamin B6 mỗi ngày nghe có vẻ đáng kể nhưng lại không phản ánh đầy đủ bức tranh dinh dưỡng chung.

Thực tế, các thực phẩm quen thuộc như khoai tây, các loại hạt, thịt và rau củ đều là nguồn cung cấp vitamin B6 dồi dào mà không cần đến rượu bia. Hơn nữa, lượng vitamin B6 từ bia khá nhỏ trong khi các nguy cơ từ việc tiêu thụ rượu đã được chứng minh rõ ràng.

Các tác giả cũng đề cập đến vai trò của vitamin B6 trong các chức năng thần kinh, nhưng không đưa ra bằng chứng cho thấy uống bia có thể cải thiện sức khỏe não bộ một cách đáng kể. Trên thực tế, nghiên cứu không đo lường bất kỳ chỉ số nào liên quan đến sức khỏe não như nhận thức, tâm trạng hay các tác động thần kinh.

Ngoài ra, nghiên cứu chưa nhấn mạnh đầy đủ những tác hại của đồ uống có cồn, bao gồm nguy cơ đối với gan, não và nguy cơ ung thư gia tăng. Tổ chức Y tế Thế giới đã khẳng định không có mức tiêu thụ đồ uống có cồn nào là hoàn toàn an toàn.

Đây không phải lần đầu tiên các thông tin về lợi ích sức khỏe của đồ uống có cồn xuất hiện. Quan niệm rằng uống một ly rượu vang đỏ mỗi ngày tốt cho tim mạch là ví dụ điển hình. Dù có một số cơ sở khoa học ban đầu, quan điểm này hiện vẫn gây tranh cãi.

Niềm tin này bắt nguồn từ “nghịch lý Pháp” khi người Pháp có tỷ lệ bệnh tim thấp dù chế độ ăn giàu chất béo bão hòa và tiêu thụ rượu thường xuyên. Rượu vang đỏ được cho là có lợi nhờ chứa polyphenol, đặc biệt là resveratrol, có khả năng chống oxy hóa và bảo vệ tế bào.

Tuy nhiên, các nghiên cứu sau đó ghi nhận nhiều yếu tố khác như chế độ ăn, mức độ vận động và khả năng tiếp cận dịch vụ y tế có thể ảnh hưởng đến kết quả. Đồng thời, ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy rượu làm tăng nguy cơ gây hại, đặc biệt là một số loại ung thư.

Tổng hợp các bằng chứng hiện có chứng minh lợi ích tiềm năng của đồ uống có cồn (nếu có) là rất nhỏ và khó có thể vượt qua các rủi ro. Những đóng góp dinh dưỡng từ bia hay rượu vang là không đáng kể và khó mang lại cải thiện sức khỏe rõ rệt.

Các chất như polyphenol, vitamin và khoáng chất hoàn toàn có thể được bổ sung an toàn hơn từ trái cây, rau củ, ngũ cốc nguyên hạt, các loại đậu và dầu ô liu, mà không đi kèm những nguy cơ từ rượu bia.