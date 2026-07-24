Ngày 24/7, trao đổi với P.V VietNamNet, ông Trần Trọng Hiếu, Giám đốc Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh Huế (HueIOC), cho biết đơn vị vừa phát cảnh báo về văn bản giả mạo liên quan công tác nhân sự lãnh đạo Thành ủy Huế.

Theo ông Hiếu, sáng cùng ngày, HueIOC tiếp nhận đề nghị từ Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an TP Huế) đăng tải thông tin cảnh báo nhằm giúp người dân nhận diện, tránh bị dẫn dắt bởi thông tin sai sự thật đang lan truyền trên mạng xã hội.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh một văn bản mang tên "Quyết định số 252-QĐNS/TW", có nội dung về việc chuẩn y chức vụ Phó Bí thư Thành ủy Huế nhiệm kỳ 2025-2030. Theo cơ quan chức năng, đây là văn bản giả mạo.

Theo cảnh báo của cơ quan chức năng, văn bản trên là giả mạo, được cắt ghép, tạo dựng bằng công nghệ nhằm phát tán thông tin sai sự thật, gây nhiễu loạn thông tin và hoang mang trong dư luận.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không chia sẻ, bình luận hoặc tương tác làm lan truyền các hình ảnh, tài liệu chưa được kiểm chứng; chỉ tiếp cận thông tin từ các kênh chính thức của Đảng, Nhà nước và các cơ quan báo chí chính thống.

Đồng thời, cơ quan chức năng nhấn mạnh hành vi cố ý đăng tải, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật trên không gian mạng là vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP.

Điều tra văn bản giả mạo quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án ở Long An Sở Kế hoạch và Đầu tư vừa kiến nghị UBND tỉnh Long An chỉ đạo cơ quan Công an điều tra vụ việc văn bản giả mạo quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án trên mạng internet.







