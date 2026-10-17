Từ nghệ thuật trình diễn dân gian đến những khung hình về lễ hội truyền thống, chương trình “Di sản qua lời kể cộng đồng” tại Hưng Yên lan tỏa ý thức gìn giữ, trao truyền di sản từ chính người dân.

Sáng 17/10, tại Di tích quốc gia đặc biệt đền Đa Hòa, xã Mễ Sở, (Hưng Yên) Ban Quản lý di tích tỉnh thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức chương trình “Di sản qua lời kể cộng đồng - Hành trình bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể Hưng Yên”.

Chương trình nằm trong khuôn khổ Đề án bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2025-2030, đồng thời hưởng ứng Ngày Quốc tế Di sản văn hóa phi vật thể 17/10.

Các đại biểu trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể tại Hưng Yên.

Tại sự kiện, các tiết mục múa và trò diễn đã tái hiện những sắc thái nghệ thuật trình diễn dân gian gắn với lễ hội đền Đa Hòa, mang đến cho đại biểu và người dân những trải nghiệm sinh động về văn hóa truyền thống. Qua đó, các giá trị di sản được giới thiệu rộng rãi, khơi dậy niềm tự hào và ý thức gìn giữ bản sắc văn hóa trong cộng đồng.

Điểm nhấn của chương trình là triển lãm ảnh theo phương pháp photovoice, trưng bày 100 bức ảnh về 4 lễ hội truyền thống: đền Đa Hòa, đền Hóa - Dạ Trạch, chùa Ông và lễ hội Cầu mưa.

Mỗi bức ảnh ghi lại một lát cắt của đời sống văn hóa, tín ngưỡng, phong tục và hoạt động thực hành di sản, phản ánh cách người dân lưu giữ, tiếp nối những giá trị được trao truyền qua nhiều thế hệ.

Thông qua hình ảnh và góc nhìn của cộng đồng, di sản hiện lên gần gũi, chân thực, gắn với đời sống thường nhật của người dân. Đây cũng là cách tiếp cận giúp những người trực tiếp thực hành di sản có thêm cơ hội chia sẻ câu chuyện, ký ức và trải nghiệm của mình, góp phần làm phong phú cách thức giới thiệu, quảng bá văn hóa truyền thống.

Đại biểu tham quan khu trưng bày, tìm hiểu hình ảnh về lễ hội và các giá trị di sản văn hóa truyền thống tại Hưng Yên.

Bên cạnh các hoạt động trình diễn và trưng bày, chương trình tạo diễn đàn trao đổi giữa chuyên gia, nhà nghiên cứu, nhóm thực hiện Đề án và đại diện cộng đồng về giải pháp bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể gắn với lễ hội truyền thống. Những kinh nghiệm thực tiễn được chia sẻ góp phần tăng cường kết nối giữa cơ quan quản lý, giới nghiên cứu và người dân - những chủ thể trực tiếp thực hành, gìn giữ và trao truyền di sản.

Thông qua chương trình “Di sản qua lời kể cộng đồng”, Hưng Yên tiếp tục thúc đẩy sự tham gia chủ động của người dân trong công tác bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể. Đây là hướng đi góp phần gìn giữ bản sắc địa phương, phát huy giá trị truyền thống và đưa di sản trở thành một phần sống động trong đời sống cộng đồng hôm nay.

Vân Khánh