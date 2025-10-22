Tra cứu thông tin người nộp thuế để làm gì Việc tra cứu thông tin người nộp thuế là bước quan trọng giúp đảm bảo tính minh bạch, chính xác và hợp pháp trong mọi hoạt động liên quan đến thuế dù là của cá nhân hay doanh nghiệp. - Xác minh mã số thuế (MST): đảm bảo chính xác khi kê khai, nộp thuế, hoặc làm hồ sơ hành chính. - Kiểm tra tình trạng hoạt động của doanh nghiệp: biết doanh nghiệp còn hoạt động, đã ngừng hay tạm nghỉ. - Tìm thông tin cơ quan quản lý thuế: phục vụ việc liên hệ, nộp tờ khai hoặc giải quyết thủ tục. - Đảm bảo minh bạch và hợp pháp trong giao dịch kinh tế, ký hợp đồng, hoặc khi ứng tuyển vào công ty.

Tra cứu thông tin người nộp thuế trên trang Tổng cục Thuế * Cách làm: Bước 1: Truy cập Trang thông tin điện tử của Cục Thuế: https://tracuunnt.gdt.gov.vn Bước 2: Chọn mục “Thông tin người nộp thuế” (dành cho doanh nghiệp) hoặc “Thông tin người nộp thuế thu nhập cá nhân” (dành cho cá nhân) Bước 3: Chỉ cần điền mã số thuế (doanh nghiệp) hoặc căn cước công dân (cá nhân) và mã xác nhận vào ô tìm kiếm rồi ấn Tra cứu. Bước 4: Hệ thống sẽ hiển thị thông tin: tên người nộp thuế, địa chỉ trụ sở/địa chỉ kinh doanh, cơ quan thuế quản lý, tình trạng hoạt động. Kết quả khi tra cứu thông tin người nộp thuế (doanh nghiệp) Kết quả khi tra cứu thông tin người nộp thuế (cá nhân) * Ưu điểm: Giao diện đơn giản, dễ sử dụng; Không cần đăng nhập tài khoản; Dữ liệu chính xác, cập nhật trực tiếp từ Tổng cục Thuế.

* Nhược điểm: Đôi khi không hiển thị mã xác nhận; Chỉ tra cứu được thông tin cơ bản, không hiển thị chi tiết tờ khai hay nghĩa vụ thuế; Không có phiên bản di động, khó thao tác trên điện thoại.

Tra cứu thông tin người nộp thuế trên trang Thuế điện tử * Cách làm: Bước 1: Truy cập trang thông tin điện tử của Cục Thuế: https://thuedientu.gdt.gov.vn Bước 2: Ở phần Đăng nhập hệ thống, chọn Doanh nghiệp, Cá nhân, Hộ/Cá nhân kinh doanh có phát sinh hoạt động thương mại điện tử, Tổ chức không sử dụng chữ ký số, Cổng thông tin thương mại điện tử (tùy theo nhu cầu) Bước 3: Đăng ký/ Liên kết tài khoản (đối với đăng nhập lần đầu từ Cổng dịch vụ công quốc gia) hoặc Đăng nhập nếu đã tài khoản. Bước 4: Chọn mục Tra cứu trên thanh menu, nhập Mã số thuế hoặc Căn cước công dân và Mã kiểm tra rồi ấn Tra cứu. Hệ thống cung cấp chi tiết thông tin gồm tên người nộp thuế, cơ quan thuế, CCCD, ngày cấp, trạng thái. * Ưu điểm: có thể xem lịch sử kê khai, nộp thuế, nợ thuế; có thể thực hiện trực tuyến các thủ tục nộp, hoàn, hoặc tra cứu biên lai; Bảo mật tốt, do phải đăng nhập bằng tài khoản riêng hoặc xác minh qua VNeID.

* Nhược điểm: Cần tài khoản đăng nhập (không tra cứu hộ được); Giao diện có thể gây khó khăn với người chưa quen thao tác

Tra cứu thông tin người nộp thuế trên ứng dụng eTax Mobile * Cách làm: Bước 1: Tải ứng dụng eTax Mobile từ App Store hoặc Google Play rồi đăng nhập. Bước 2: Chọn phần Tiện ích ở Danh sách nhóm dịch vụ. Bước 3: Chọn mục Tra cứu thông tin người nộp thuế. Bước 4: Nhập các thông tin yêu cầu (mã số thuế, CCCD, mã kiểm tra) rồi ấn Tra cứu. Thông tin người nộp thuế gồm tên, cơ quan thuế, số giấy tờ, ngày cấp mã số thuế, trạng thái được hiển thị ngay bên dưới. * Ưu điểm: Tiện lợi, nhanh chóng, thao tác trên điện thoại mọi lúc mọi nơi; Giao diện hiện đại, thân thiện với người dùng; Cập nhật thông báo thuế, nợ, nhắc hạn nộp tự động qua ứng dụng. * Nhược điểm: Cần đăng ký và xác thực tài khoản eTax trước khi sử dụng; Một số tính năng nâng cao chỉ dành cho doanh nghiệp.

Lưu ý khi tra cứu thông tin người nộp thuế - Nhập đúng định dạng mã số thuế (10 hoặc 13 chữ số). - Nếu hệ thống báo “không tồn tại MST”, hãy kiểm tra lại tên hoặc mã số (đôi khi doanh nghiệp đã giải thể hoặc đổi tên). - Không chia sẻ tài khoản thuế cá nhân/doanh nghiệp với người khác để tránh lộ thông tin. - Ưu tiên tra cứu qua nguồn chính thức của Tổng cục Thuế, tránh các website giả mạo có thể đánh cắp dữ liệu. - Nên cập nhật ứng dụng eTax Mobile phiên bản mới nhất để đảm bảo an toàn bảo mật.