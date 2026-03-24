Lưu ý: Danh mục thủ tục có thể được mở rộng theo từng giai đoạn triển khai chuyển đổi số.

Các dịch vụ này được kết nối với hệ thống của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, giúp đảm bảo tính pháp lý và đồng bộ dữ liệu.

Hiện nay, ứng dụng iHanoi tích hợp một số dịch vụ hành chính công phổ biến trong lĩnh vực hộ tịch, bao gồm:

Các loại giấy tờ có thể đăng ký qua iHanoi là gì?

Cách đăng ký giấy khai sinh online trên iHanoi như thế nào?

Đăng ký khai sinh là một trong những thủ tục phổ biến nhất, có thể thực hiện trực tuyến theo quy trình sau:

Bước 1: Đăng nhập hệ thống

Người dùng mở ứng dụng iHanoi và đăng nhập bằng tài khoản đã đăng ký. Trong trường hợp chưa có tài khoản, cần đăng ký và xác thực trước.

Bước 2: Lựa chọn dịch vụ phù hợp

Tại giao diện chính, truy cập mục Dịch vụ công, sau đó chọn thủ tục Đăng ký khai sinh.

Bước 3: Khai báo thông tin

Người dùng cần điền đầy đủ các thông tin theo biểu mẫu điện tử, bao gồm:

Thông tin của trẻ (họ tên, ngày sinh, nơi sinh)

Thông tin của cha mẹ

Địa chỉ đăng ký hộ tịch

Lưu ý: Các thông tin này cần trùng khớp với giấy tờ gốc để đảm bảo hồ sơ hợp lệ.

Bước 4: Tải lên hồ sơ

Chuẩn bị và tải lên các giấy tờ cần thiết:

Giấy chứng sinh

Căn cước công dân của cha mẹ

Lưu ý: Ảnh chụp cần rõ nét, đầy đủ góc và không bị mờ.

Bước 5: Nộp hồ sơ trực tuyến

Sau khi kiểm tra toàn bộ thông tin, người dùng xác nhận và nộp hồ sơ. Hệ thống sẽ gửi thông báo tiếp nhận.