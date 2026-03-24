Hình thức này giúp giảm áp lực cho bệnh viện và tiết kiệm thời gian cho người dân.

Đăng ký khám bệnh qua iHanoi là hình thức đặt lịch khám trước tại các cơ sở y tế thông qua ứng dụng, thay vì đến trực tiếp và chờ đến lượt.

Đăng ký khám bệnh qua iHanoi có nhanh hơn xếp hàng không?

Đăng ký khám bệnh qua iHanoi nhanh hơn xếp hàng, trong hầu hết trường hợp.

So với hình thức xếp hàng trực tiếp tại cơ sở y tế, việc đăng ký khám bệnh qua iHanoi mang lại nhiều tiện ích. Trước hết, thời gian chờ đợi được giảm đáng kể do người dùng đã đặt lịch trước, trong khi cách truyền thống thường phải chờ lâu, đặc biệt vào giờ cao điểm. Bên cạnh đó, iHanoi cho phép người dùng chủ động lựa chọn khung giờ khám phù hợp, thay vì phải phụ thuộc vào thứ tự đến như khi xếp hàng trực tiếp. Việc khai báo thông tin cũng được thực hiện trước trên ứng dụng, giúp rút ngắn thời gian làm thủ tục tại bệnh viện. Ngoài ra, nguy cơ quá tải tại cơ sở y tế khi sử dụng iHanoi cũng thấp hơn, bởi lượng bệnh nhân đã được phân bổ theo lịch hẹn, trong khi phương thức truyền thống dễ dẫn đến tình trạng đông đúc và ùn tắc.

Lưu ý:

Đặt lịch qua iHanoi giúp giảm đáng kể thời gian chờ đợi. Tuy nhiên, vẫn cần đến đúng giờ và làm thủ tục tại bệnh viện. Trong giờ cao điểm, việc đặt lịch trước gần như là lựa chọn tối ưu.