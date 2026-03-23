Cách tra cứu tiến độ xử lý hồ sơ trên iHanoi như thế nào?
Người dùng có thể kiểm tra tiến độ hồ sơ trực tiếp trên ứng dụng chỉ với vài bước đơn giản.
Các bước thực hiện:
Bước 1: Đăng nhập ứng dụng
- Mở app iHanoi (Công dân Thủ đô số)
- Đăng nhập bằng tài khoản VNeID
Đây là bước bắt buộc để hệ thống xác định hồ sơ của bạn.
Bước 2: Truy cập mục tra cứu
- Tại màn hình chính, chọn: “Dịch vụ công”
- Sau đó chọn: “Tra cứu hồ sơ” hoặc “Theo dõi hồ sơ” (tùy giao diện từng phiên bản)
Bước 3: Nhập thông tin hồ sơ
Bạn có thể tra cứu bằng:
- Mã hồ sơ (quan trọng nhất)
- Số CCCD / thông tin cá nhân (trong một số trường hợp)
Thông thường, khi nộp hồ sơ bạn sẽ được cấp mã hồ sơ để theo dõi tiến độ.
Hệ thống sẽ cập nhật thông tin theo thời gian thực hoặc gần thời gian thực.
Các trạng thái hồ sơ trên iHanoi có ý nghĩa gì?
Mỗi trạng thái hồ sơ trên iHanoi phản ánh một giai đoạn xử lý hồ sơ.
Các trạng thái phổ biến:
- Đã tiếp nhận: Hồ sơ đã được hệ thống ghi nhận
- Đang xử lý: Cơ quan chức năng đang giải quyết
- Yêu cầu bổ sung: Hồ sơ thiếu thông tin hoặc giấy tờ
- Đã hoàn thành: Hồ sơ đã được xử lý xong
- Từ chối: Hồ sơ không hợp lệ hoặc không đủ điều kiện
Việc hiểu rõ các trạng thái giúp người dùng chủ động xử lý kịp thời.
Thời gian xử lý hồ sơ hành chính dự kiến là bao lâu?
Tùy từng loại thủ tục, thời gian xử lý sẽ khác nhau. Thông thường, với thủ tục đơn giản thì thời gian xử lý hồ sơ có thể được xử lý trong vài ngày làm việc. Đối với thủ tục phức tạp, thời gian xử lý có thể kéo dài hơn.
Thời gian cụ thể được quy định theo từng dịch vụ hành chính của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.
Cách nhận thông báo khi hồ sơ có kết quả
Người dùng có thể nhận thông báo tự động từ hệ thống.
Cách thiết lập như sau:
- Vào mục Cài đặt trong ứng dụng
- Bật Thông báo hồ sơ
- Cho phép ứng dụng gửi thông báo
Khi hồ sơ có thay đổi trạng thái, hệ thống sẽ gửi thông báo ngay trên điện thoại.
Tại sao tra cứu hồ sơ online tiện hơn gọi điện hỏi?
So với việc gọi điện hoặc đến trực tiếp cơ quan, tra cứu trên iHanoi mang lại nhiều lợi ích:
- Nhanh chóng: tra cứu mọi lúc, không phụ thuộc giờ hành chính
- Chính xác: thông tin hiển thị trực tiếp từ hệ thống
- Tiện lợi: không cần chờ đợi hoặc liên hệ nhiều nơi
- Minh bạch: theo dõi rõ từng bước xử lý
Đây là xu hướng cải cách hành chính trong chuyển đổi số tại Hà Nội.
Xử lý khi hồ sơ quá hạn chưa được giải quyết
Người dùng cần chủ động kiểm tra tiến độ xử lý hồ sơ và liên hệ khi cần.
Các bước nên thực hiện như sau:
- Kiểm tra lại trạng thái hồ sơ trên ứng dụng
- Xem có yêu cầu bổ sung hay không
- Liên hệ cơ quan xử lý nếu cần
- Lưu lại mã hồ sơ để tra cứu
Lưu ý: Tránh để hồ sơ kéo dài mà không xử lý.
Cách khiếu nại nếu hồ sơ bị từ chối
Người dùng có quyền khiếu nại nếu hồ sơ bị từ chối không hợp lý.
Các bước thực hiện như sau:
- Xem rõ lý do từ chối trong hệ thống
- Chuẩn bị đầy đủ giấy tờ bổ sung
- Gửi lại hồ sơ hoặc liên hệ cơ quan có thẩm quyền
- Thực hiện khiếu nại theo quy định nếu cần
Lưu ý: Nên đảm bảo thông tin chính xác trước khi nộp lại.