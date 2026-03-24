Cách tra cứu thông tin xe theo biển số trên iHanoi như thế nào? Người dùng chỉ cần nhập biển số xe để tra cứu thông tin phương tiện trên hệ thống. Các bước thực hiện: Mở ứng dụng iHanoi

Đăng nhập tài khoản cá nhân

Truy cập mục Tra cứu thông tin phương tiện

Nhập biển số xe cần kiểm tra

Xem kết quả hiển thị Hệ thống sẽ trả về các thông tin liên quan nếu dữ liệu đã được cập nhật.

Tra cứu vi phạm giao thông và phạt nguội trên iHanoi iHanoi cho phép kiểm tra tình trạng vi phạm giao thông (phạt nguội) của phương tiện. Thông tin có thể bao gồm: Lỗi vi phạm (nếu có)

Thời gian, địa điểm vi phạm

Trạng thái xử lý Dữ liệu thường được đồng bộ từ hệ thống của Cục Cảnh sát giao thông, giúp đảm bảo tính chính xác. Người dùng có thể tra cứu vi phạm giao thông và phạt nguội trên iHanoi

Kiểm tra hạn đăng kiểm xe trên iHanoi Người dùng có thể xem thời hạn đăng kiểm của phương tiện ngay trên ứng dụng. Thông tin hiển thị gồm: Ngày đăng kiểm gần nhất

Thời hạn đăng kiểm tiếp theo

Trạng thái kiểm định Việc kiểm tra thường xuyên giúp tránh bị xử phạt do quá hạn.

Tra cứu phí đường bộ và bảo hiểm xe Một số thông tin liên quan đến phí và bảo hiểm có thể được tích hợp tùy theo hệ thống. Người dùng có thể kiểm tra: Tình trạng đóng phí đường bộ

Thông tin bảo hiểm xe (nếu có liên kết) Trong trường hợp chưa hiển thị đầy đủ, nên đối chiếu thêm với nguồn chính thống.

Tại sao nên tra cứu thông tin xe định kỳ? Việc kiểm tra thông tin xe định kỳ mang lại nhiều lợi ích như: Phát hiện sớm vi phạm giao thông

Tránh quên hạn đăng kiểm

Chủ động xử lý giấy tờ liên quan

Đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật Đây là thói quen cần thiết đối với người sở hữu phương tiện.

Xử lý khi thông tin tra cứu không chính xác Trong một số trường hợp, dữ liệu có thể chưa cập nhật kịp thời. Khi đó, người dùng nên: Kiểm tra lại biển số đã nhập

Tra cứu lại sau một thời gian

Đối chiếu với nguồn chính thống

Liên hệ cơ quan chức năng nếu cần

Không nên vội kết luận nếu dữ liệu chưa đầy đủ.