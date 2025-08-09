Dù là xã biên giới xa xôi, điều kiện kinh tế gặp nhiều khó khăn nhưng với tinh thần quyết liệt, khẩn trương, Đảng ủy và UBND xã Ia R'vê đã huy động mọi nguồn lực để sớm hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Nhiều lực lượng đã được huy động để khẩn trương xóa nhà tạm, nhà dột nát đúng hạn. Ảnh: Hải Dương

Xã Ia R'vê được giao nhiệm vụ xóa 176 căn nhà tạm, nhà dột nát cho những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Tính đến chiều 8/8, xã Ia R'vê đã hoàn thành 174 căn nhà, chỉ còn 2 căn nhà do yếu tố khách quan nhưng cũng gần hoàn thiện và sẽ xong trước ngày 15/8.

Ông Nguyễn Quang Tuấn, Trưởng phòng Kinh tế xã Ia R'vê cho biết, dù được giao số lượng nhiều trong khoảng thời gian ngắn nhưng với sự chỉ đạo kịp thời, liên tục của lãnh đạo Đảng ủy và UBND xã, công việc xóa nhà tạm, nhà dột nát ở địa phương được triển khai thuận lợi.

Cụ thể, xã đã huy động được nhiều lực lượng như dân quân tại chỗ, đoàn thanh niên và các tổ chức chính trị xã hội... cùng chung tay góp ngày công. Ngoài ra còn có sự hỗ trợ đắc lực của Bộ đội biên phòng và lực lượng công an, xã đội... nên tiến độ xóa nhà tạm, nhà dột nát được triển khai rất nhanh.

Lực lượng Bộ đội, Công an luôn sát cánh cùng xã Ia R'vê để sớm hoàn thành nhiệm vụ. Ảnh: Hải Dương

Bên cạnh những thuận lợi, ông Tuấn cũng nêu những khó khăn, thách thức trong việc xóa nhà tạm, nhà dột nát như giá vật liệu xây dựng, cát, đá, gạch... tăng cao, khan hiếm và phải mua từ trung tâm xã Ea Súp vận chuyển vào xã với quãng đường gần 60km đang xuống cấp, hư hỏng.

"Thời gian này đang là tháng cao điểm của mùa mưa, nhân công xây dựng rất khan hiếm, trong khi đó số lượng nhà được giao lại nhiều nên ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ thực hiện. Tuy nhiên địa phương chắc chắn sẽ hoàn thành 100% chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trước ngày 15/8", ông Tuấn cho hay.

Dù thời tiết nắng nóng nhưng cán bộ, chiến sĩ Quân đội, Công an vẫn hăng hái hoàn thành nhiệm vụ. Ảnh: Hải Dương

Ông Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết, Ia R'vê là xã biên giới xa nhất của tỉnh Đắk Lắk, đây là địa phương có khí hậu khắc nghiệt, kinh tế nhiều khó khăn, đời sống bà con chủ yếu dựa vào cây nông nghiệp ngắn ngày.

Ông Văn cho biết, trong công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát, địa phương này đang làm rất tốt, đến thời điểm này đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ.

"Tỉnh Đắk Lắk đánh giá rất cao tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, lãnh đạo xã Ia R'vê, đây cũng là một trong những địa phương đi đầu trong nhiệm vụ này", ông Văn nói.

Đoàn viên thanh niên là một trong những lực lượng nòng cốt giúp địa phương này sớm hoàn thành nhiệm vụ. Ảnh: Hải Dương

Xã Ia R’vê có diện tích 217,83 km², dân số gần 7.000 người và là nơi tập trung nhiều dân tộc cùng sinh sống như Kinh, Tày, Nùng, Thái, Ê Đê, M'nông...

Xã Ia R'vê có đường biên giới giáp nước bạn Campuchia, trình độ dân trí không đồng đều, kinh tế người dân còn nhiều khó khăn; khí hậu khắc nghiệt; địa bàn rộng, có những thôn cách trung tâm xã trên 20 km. Trung tâm xã cách trung tâm huyện Ea Súp (cũ) gần 60 km…