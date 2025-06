Huyện An Lão nằm ở phía Tây Nam TP. Hải Phòng, cách trung tâm thành phố khoảng 18km. Huyện có diện tích tự nhiên trên 114,9km2, dân số 162.346 người (năm 2024). Huyện có 17 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 2 thị trấn và 15 xã.

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện đã triển khai thực hiện từ năm 2011, hết năm 2019, 100% số xã trên địa bàn huyện đạt chuẩn xã nông thôn mới. Năm 2022, huyện được Chính phủ công nhận đạt chuẩn huyện nông thôn mới.

Đường giao thông nội đồng tại xã Tân Dân, huyện An Lão

Sau khi hoàn thành 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới. Thực hiện chủ trương, định hướng của trung ương và thành phố, từ năm 2020, huyện triển khai xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu; đồng thời, từ năm 2023, huyện triển khai xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao.

Hết năm 2024, huyện An Lão đã có 100% số xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao (đồng thời đáp ứng các yêu cầu theo bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2021-2025), 2/2 thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh và huyện đã hoàn thành 9/9 tiêu chí theo bộ tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025.

Tiêu chí về quy hoạch, huyện An Lão đạt 2/2 chỉ tiêu về quy hoạch xây dựng chi tiết khu chức năng dịch vụ hỗ trợ sản xuất trên địa bàn và xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật hoặc hạ tầng xã hội được đầu tư xây dựng đạt mức yêu cầu theo quy hoạch xây dựng vùng huyện đã được phê duyệt.

Một tuyến đường nông thôn tại huyện An Lão đang được thảm nhựa

Về giao thông, hệ thống giao thông trên địa bàn huyện An Lão đảm bảo kết nối liên xã, liên vùng và giữa các vùng nguyên liệu tập trung, phù hợp với quá trình đô thị hóa. Tỷ lệ km đường huyện được nhựa hóa hoặc bê tông hóa, có các hạng mục cần thiết về an toàn giao thông theo quy định, được trồng cây xanh, được bảo trì hàng năm, đảm bảo sáng - xanh - sạch - đẹp.

Hiện nay, trên địa bàn huyện An Lão có bến xe hiện trạng tại xã Quốc Tuấn đã được đầu tư xây dựng thuộc dự án phát triển giao thông đô thị TP. Hải Phòng sử dụng vốn vay ODA của ngân hàng thế giới.

Qua kiểm tra, khảo sát thực tế hoạt động và các hạng mục của bến xe tại xã Quốc Tuấn có các chỉ tiêu phù hợp với bến xe khách loại 3 theo quy định.

Các tiêu chí về thủy lợi và phòng, chống thiên tai, tiêu chí về điện huyện An Lão đều đạt.

Một góc huyện An Lão nhìn từ trên cao

Về y tế - văn hóa - giáo dục, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế tại huyện An Lão đạt trên 95%. Có công viên, quảng trường được lắp đặt các dụng cụ thể dục thể thao. Các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc được kế thừa và phát huy hiệu quả; các di sản văn hóa trên địa bàn được kiểm kê, ghi danh, truyền dạy, xếp hạng, tu bổ, tôn tạo, bảo vệ. 100% số trường THPT đạt chuẩn quốc gia mức độ 1

Về kinh tế, huyện An Lão đạt 5/5 chỉ tiêu, các khu công nghiệp được lấp đầy 50% trở lên; vùng nguyên liệu được đầu tư đồng bộ, được cấp mã vùng, chợ đạt tiêu chuẩn hạng 2, có kế hoạch hỗ trợ phát triển kinh tế nông thôn với sản phẩm chủ lực; hình ảnh điểm du lịch của huyện được quảng bá thông qua ứng dụng Internet, mạng xã hội.

Về môi trường, huyện An Lão đạt 8/8 chỉ tiêu. Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn không nguy hại, chất thải nguy hại trên địa bàn huyện được thu gom và xử lý theo quy định.

Tỷ lệ nước thải sinh hoạt trên địa bàn toàn huyện được thu gom, xử lý bằng các biện pháp, công trình phù hợp. Toàn huyện không có làng nghề gây ô nhiêm môi trường. Chất thải nhựa phát sinh trên địa bàn được thu gom, tái sử dụng, tái chế, xử lý theo quy định

Đến nay, toàn huyện An Lão có 100% số hộ dùng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung. Các công trình cấp nước tập trung trên địa bàn huyện có tổ chức quản lý, khai thác hoạt động bền vững. Các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do huyện quản lý tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm.

Từ năm 2021 đến nay, trên địa bàn huyện không xảy ra sự cố về an toàn thực phẩm do ngộ độc thực phẩm, bệnh truyền qua thực phẩm hoặc các tình huống phát sinh do thực phẩm gây hại đến sức khỏe con người trong phạm vi quản lý huyện.

An ninh, trật tự trên địa bàn huyện được giữ vững ổn định và nâng cao. Không có khiếu kiện đông người kéo dài trái pháp luật trên địa bàn huyện.

Năm 2024 số thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến một phần và toàn trình đạt 99,73%.

Qua 2 giai đoạn huy động nguồn lực vốn ngân sách xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện (từ 2011-2022 và từ 2023 - 2024) đạt hơn 9.600 tỷ đồng.

Với những kết quả đã đạt được, ngày 14/3 vừa qua, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã ký Quyết định số 602/QĐ-TTg công nhận huyện An Lão đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2024.

Minh Phong