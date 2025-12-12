Đúng ngày sinh nhật, Á hậu Huyền My đăng tải bài viết nói lời chia tay nơi cô đã gắn bó bốn năm qua là kênh truyền hình K+. Người đẹp viết: “Không phải lời chào tạm biệt nào cũng có thể hẹn gặp lại. Vậy là tôi chính thức rời xa ngôi nhà thứ hai - K+ vào đúng sinh nhật, nơi mà như bao đồng nghiệp khác, tôi từng nghĩ rằng mình sẽ nghỉ hưu tại đây”.

Huyền My chia sẻ thêm: “Cảm ơn K+ đã cho tôi nhiều kỷ niệm đẹp, những đồng nghiệp vô cùng tuyệt vời và cơ hội được gần hơn với các khán giả yêu thể thao. Tôi đã có bốn năm tại đây với những trải nghiệm đỉnh cao nhất, đúng như những gì chúng tôi luôn cố gắng mang tới khán giả”.

Á hậu Huyền My.

Chia sẻ thêm với Tiền Phong, Huyền My nói cô biết tin kênh truyền hình K+ sẽ dừng hoạt động cách đây nửa năm. Khi đó, cô sốc vì từng nghĩ đây là nơi mình sẽ gắn bó đến khi nghỉ hưu.

“Lúc đầu, tôi khá hoang mang vì thông tin chưa chính thống. Nhưng cũng may, tôi đã có nửa năm để chuẩn bị tinh thần nên khi đón nhận quyết định chính thức cũng thấy đỡ hơn. Tuy nhiên, đến ngày hôm qua khi chính thức nói lời chia tay, tôi vẫn khóc rất nhiều”, cô nói.

Huyền My tự nhận là người sống tình cảm nên mỗi khi nói lời chia tay với điều gì, cô mất nhiều thời gian để quên đi và bước tiếp. “Nhưng có lẽ chỉ còn cách duy nhất là đối mặt với thực tế, dù cảm xúc trong tôi bây giờ vẫn còn lẫn lộn”, Huyền My nói.

Huyền My nói nửa năm qua, tại K+ đã có nhiều biến động về nhân sự, có nhiều người ra đi nhưng không phải ai cũng may mắn tìm được công việc mới.

“Thời buổi kinh tế khó khăn nên tôi rất chia sẻ với các đồng nghiệp, kiếm việc mới rất khó. Tôi chỉ biết động viên mọi người lạc quan, biết đâu mọi chuyện tươi sáng hơn”, Huyền My chia sẻ.

Người đẹp cho biết bốn năm qua, cô sống trong môi trường làm việc lành mạnh cùng những đồng nghiệp làm hết sức, quậy hết mình.

“Mọi người sẽ nói rằng đây chỉ là công việc, không làm ở đây thì làm chỗ khác nhưng với tôi đây là ngôi nhà thứ hai, ngoài gia đình. Hy vọng cánh cửa này đóng lại sẽ mở ra cánh cửa khác tươi sáng hơn. Dù không còn làm việc cùng nhau nhưng tôi và những đồng nghiệp cũ vẫn là bạn bè thân thiết trong cuộc sống”, cô nói.

Huyền My chia tay K+ sau bốn năm gắn bó.

Chia tay K+, Huyền My dành khoảng thời gian ngắn nghỉ ngơi để lấy lại sự cân bằng. Cô cho biết nhận được nhiều lời mời hợp tác mới về công việc nhưng đang cân nhắc.

“Tôi từng nghĩ rằng nếu không phải K+ thì sẽ không phải là chỗ nào khác. Với tôi, đây là môi trường làm việc rất tuyệt. Tôi đã từng ước được vào đây làm việc sớm hơn. Hiện tôi có một số kế hoạch riêng nhưng xin phép giữ bí mật, sợ nói trước bước không qua, nếu thành công tôi sẽ chia sẻ”, Huyền My nói.

Á hậu Huyền My ra mắt trên K+ với vai trò MC chương trình My Club hồi tháng 8/2021. Để lên sóng, cô phải luyện tập cùng biên tập viên Bá Phú. Hàng ngày, người đẹp đến đài truyền hình để luyện về cách phát âm, đài từ, lối dẫn dắt sao cho phù hợp.

Trước đây, Huyền My từng làm MC cho chương trình Bữa trưa vui vẻ nhưng phải tạm dừng vì bận rộn với lịch trình riêng và dịch COVID-19. Sau dịch, cô quyết định tiếp tục đầu tư và theo đuổi lĩnh vực MC.

Nguyễn Trần Huyền My sinh năm 1995 tại Hà Nội. Năm 2014, cô giành danh hiệu Á hậu 1 tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. Năm 2017, cô đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế tổ chức tại Phú Quốc và vào top 10 chung cuộc.

Theo Tiền Phong