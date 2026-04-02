Ngày 2/4, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Huỳnh Ngọc Tuấn (63 tuổi, trú tại phường Buôn Hồ) về tội Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Theo cáo trạng, năm 1992, Huỳnh Ngọc Tuấn bị TAND tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng (cũ) xử phạt 10 năm tù về tội Tuyên truyền chống chế độ xã hội chủ nghĩa.

Sau khi ra tù, năm 2002, Huỳnh Ngọc Tuấn tiếp tục móc nối với một số đối tượng và tổ chức chống đối ở nước ngoài; lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền để chống phá Đảng và nhà nước.

Tuấn đã viết nhiều bài gửi cho các tổ chức phản động ở nước ngoài nhằm xuyên tạc, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Từ tháng 5 đến tháng 9/2025, Tuấn đã quản trị, sử dụng tài khoản Facebook cá nhân mang tên Huỳnh Ngọc Tuấn để phát trực tiếp các video và đăng tải nhiều bài viết có nội dung chống phá Đảng, nhà nước.

Công an tỉnh Đắk Lắk đã điều tra, trích xuất 11 video phát trực tiếp và 21 bài viết trên tài khoản này. Các nội dung trên đều chứa thông tin xuyên tạc, truyền tải thông tin sai sự thật gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương.

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án và lời khai của bị cáo tại phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt Huỳnh Ngọc Tuấn 8 năm 6 tháng tù giam về tội danh nêu trên.