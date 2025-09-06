Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông cởi trần mắc kẹt ở lỗ thông gió của căn nhà tại phường Hải Bình (tỉnh Thanh Hóa). Phần thân người ở bên trong, còn hai chân thò ra ngoài.

Phát hiện sự việc, gia đình đã báo công an để hỗ trợ giải cứu. Người đàn ông sau đó được đưa xuống an toàn.

Hình ảnh người đàn ông bị mắc kẹt ở lỗ thông gió. Ảnh cắt từ clip

Công an phường Hải Bình xác nhận sự việc xảy ra vào sáng 5/9. Sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt và phối hợp đưa người đàn ông ra ngoài.

Phần chân người đàn ông bị kẹt bên ngoài. Ảnh cắt từ clip

Vụ việc đã được bàn giao cho cảnh sát khu vực phối hợp lực lượng phòng chống tội phạm để điều tra, làm rõ theo quy định pháp luật. Cơ quan công an đang làm rõ hành vi xâm phạm chỗ ở của người khác.

Cũng theo Công an phường Hải Bình, thông tin trên mạng xã hội cho rằng người này “trộm cắp tài sản” là chưa chính xác, hiện chưa phát hiện dấu hiệu dịch chuyển tài sản.