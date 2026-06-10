Thị trường ô tô Việt Nam bước vào giai đoạn sôi động khi nhiều hãng xe liên tục triển khai các chương trình kích cầu giữa năm. Hyundai Thành Công Việt Nam cũng không nằm ngoài xu hướng này khi áp dụng ưu đãi cho nhiều dòng xe trong tháng 6.

Theo chương trình mới được công bố, Hyundai Santa Fe tiếp tục là mẫu xe có mức hỗ trợ cao nhất với ưu đãi lên tới 220 triệu đồng. Mức hỗ trợ này giúp gia tăng sức hấp dẫn cho mẫu SUV cỡ D của Hyundai trong bối cảnh thị trường đang bước vào giai đoạn cạnh tranh sôi động giữa năm.

Bên cạnh Santa Fe, Hyundai Stargazer cũng nhận được ưu đãi đáng chú ý lên tới 107 triệu đồng. Đây là một trong những mức hỗ trợ cao nhất dành cho một mẫu MPV trên thị trường hiện nay. Với lợi thế về không gian sử dụng và khả năng đáp ứng nhu cầu di chuyển của gia đình, Stargazer đang là một trong những mẫu xe được Hyundai dành nhiều ưu tiên trong chương trình tháng 6.

Stagazer được ưu đãi tối đa 107 triệu đồng (Ảnh: Hyundai Thành Công Việt Nam)

Không chỉ được hỗ trợ về giá bán, cả Santa Fe và Stargazer còn nằm trong nhóm sản phẩm được áp dụng chính sách gia hạn bảo hành lên tới 8 năm hoặc 120.000 km, tùy điều kiện nào đến trước. Chính sách này cũng được áp dụng cho Accent và Grand i10 trong thời gian diễn ra chương trình.

Ngoài ra, Hyundai tiếp tục triển khai ưu đãi cho nhiều dòng xe khác. Accent được hỗ trợ tới 79 triệu đồng, Tucson nhận ưu đãi 68 triệu đồng, Creta được hỗ trợ 65 triệu đồng và Grand i10 có mức ưu đãi 50 triệu đồng.

Danh mục ưu đãi trải rộng trên nhiều phân khúc từ xe đô thị cỡ nhỏ, sedan, MPV đến SUV, giúp khách hàng có thêm lựa chọn phù hợp với nhu cầu sử dụng và khả năng tài chính.

Chương trình ưu đãi được áp dụng tại hệ thống đại lý Hyundai trên toàn quốc đến hết ngày 30/6/2026. Bên cạnh các ưu đãi trực tiếp, khách hàng còn được hưởng thêm các quyền lợi hội viên và dịch vụ hậu mãi theo chính sách của Hyundai Thành Công Việt Nam.

Phương Dung