Trong bối cảnh SUV tiếp tục thống trị thị trường ô tô toàn cầu, không phải mẫu xe gầm cao nào cũng thực sự phù hợp với những cung đường khắc nghiệt. Nhiều mẫu SUV hiện đại được thiết kế thiên về sự tiện nghi trên phố hơn là khả năng chinh phục địa hình. Với những người thường xuyên di chuyển ở vùng đồi núi, sa mạc, đường rừng hoặc cần một chiếc xe có thể vượt qua các điều kiện khắc nghiệt, những mẫu xe địa hình chuyên dụng vẫn là lựa chọn phù hợp hơn.

Dưới đây là 10 mẫu xe địa hình nổi bật nhất được chuyên trang Autocar đánh giá cao trong năm 2026.

1. Land Rover Defender Octa

Đứng đầu danh sách là Defender Octa, phiên bản mạnh mẽ nhất của dòng Defender hiện nay.

Mẫu xe sở hữu khoảng sáng gầm lên tới 291 mm nhờ hệ thống treo khí nén điều chỉnh độ cao, góc tiếp cận và góc thoát gần 43 độ, cùng hệ thống Terrain Response giúp tối ưu độ bám trên nhiều loại địa hình khác nhau.

Land Rover Defender Octa.

Sức mạnh đến từ động cơ V8 tăng áp kép 4.4L do BMW cung cấp, công suất 626 mã lực. Không chỉ nổi bật khi vượt địa hình, Defender Octa còn được đánh giá cao nhờ khả năng vận hành trên đường nhựa, mang lại sự cân bằng giữa hiệu suất, độ tiện nghi và khả năng chinh phục địa hình.

Tuy nhiên, kích thước đồ sộ và trọng lượng lớn khiến việc xoay trở trong đô thị không thực sự thuận tiện. Giá bán cũng thuộc nhóm cao nhất phân khúc, trong khi nhiều trang bị hấp dẫn phải trả thêm chi phí tùy chọn.

2. Jeep Wrangler

Là một trong những biểu tượng off-road nổi tiếng nhất thế giới, Jeep Wrangler tiếp tục duy trì vị thế với khả năng vượt địa hình ấn tượng.

Phiên bản Rubicon được trang bị khung gầm dạng thang, khóa vi sai, lốp địa hình chuyên dụng, thanh cân bằng có thể ngắt kết nối cùng các thông số vượt địa hình hàng đầu phân khúc.

Nội thất của Wrangler đã được cải thiện đáng kể về độ hoàn thiện và không gian sử dụng. Tuy nhiên, mẫu xe này vẫn đánh đổi khá nhiều về sự êm ái và khả năng vận hành trên đường nhựa so với các đối thủ hiện đại hơn.

Dù vậy, Wrangler vẫn phải đánh đổi khá nhiều về sự thoải mái khi di chuyển trên đường trường. Khả năng cách âm, độ ổn định thân xe và mức tiêu hao nhiên liệu chưa phải điểm mạnh của mẫu xe này.

3. Toyota Land Cruiser

Toyota Land Cruiser từ lâu được xem là biểu tượng về độ bền và độ tin cậy.

Mẫu SUV này sử dụng khung gầm rời, hệ thống treo thiên về độ bền thay vì công nghệ phức tạp. Nhờ đó, Land Cruiser trở thành lựa chọn quen thuộc tại các khu vực hẻo lánh, nơi độ tin cậy được đặt lên hàng đầu.

Xe được trang bị động cơ diesel 2.8L kết hợp công nghệ điện hóa nhẹ, hỗ trợ khả năng kéo tải, lội nước và vận hành trên địa hình khó khăn. Dù không mang lại cảm giác lái tinh tế như Defender, Land Cruiser vẫn được đánh giá cao nhờ sự bền bỉ và thực dụng.

Điểm trừ của Land Cruiser nằm ở cảm giác lái chưa thực sự tinh tế trên đường trường. Hệ thống treo thiên về độ bền khiến xe không êm ái bằng các đối thủ sử dụng treo khí nén hiện đại.

4. Ford Ranger Raptor

Đại diện duy nhất trong danh sách thuộc phân khúc bán tải là Ford Ranger Raptor.

Xe sử dụng động cơ xăng V6 tăng áp kép 3.0L công suất 288 mã lực cùng hệ thống treo Fox Live Valve tiên tiến. Đây là một trong những mẫu bán tải có khả năng vận hành tốc độ cao trên địa hình gồ ghề tốt nhất hiện nay.

Ngoài khả năng off-road, Ranger Raptor còn được đánh giá cao nhờ cảm giác lái ổn định và thoải mái hơn nhiều mẫu bán tải truyền thống. Tuy nhiên, kích thước lớn khiến việc di chuyển trong đô thị không thực sự thuận tiện. Thùng hàng cũng nhỏ hơn một số mẫu bán tải truyền thống.

5. Range Rover

Range Rover là minh chứng cho việc một mẫu SUV sang trọng vẫn có thể sở hữu khả năng off-road đáng nể. Nhờ hệ thống treo khí nén, xe có thể nâng gầm thêm 135 mm hoặc hạ thấp để thuận tiện khi lên xuống. Khả năng lội nước đạt tới 900 mm.

Khoang cabin là một trong những điểm mạnh lớn nhất của Range Rover với chất lượng hoàn thiện cao và khả năng cách âm ấn tượng.

Điểm hạn chế của xe nằm ở giá bán rất cao. Trọng lượng trên 2,6 tấn cũng khiến Range Rover khó trở thành lựa chọn lý tưởng cho những người thường xuyên chinh phục địa hình cực đoan.

6. Mercedes-Benz G-Class

Sau nhiều thập kỷ tồn tại, Mercedes-Benz G-Class vẫn giữ gần như nguyên vẹn phong cách thiết kế đặc trưng. Phiên bản mới được nâng cấp hệ thống treo và khả năng vận hành trên đường nhựa nhưng vẫn duy trì kết cấu khung gầm chắc chắn cùng ba khóa vi sai cơ khí.

Danh mục sản phẩm hiện bao gồm G450d diesel, G500 xăng, AMG G63 và cả phiên bản thuần điện G580.

Khả năng vượt địa hình của G-Class vẫn rất ấn tượng, nhưng mức giá cao cùng kích thước đồ sộ khiến đây không phải lựa chọn dành cho số đông.

7. Subaru Outback

Khác với những mẫu SUV và bán tải trong danh sách, Subaru Outback là một mẫu wagon gầm cao. Xe sử dụng hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian đối xứng đặc trưng của Subaru, kết hợp chế độ địa hình X-Mode và hệ thống hỗ trợ đổ đèo.

Khoảng sáng gầm 213 mm giúp Outback xử lý tốt nhiều loại địa hình, trong khi khoang nội thất rộng rãi phù hợp cho gia đình.

Điểm yếu của xe nằm ở động cơ boxer 2.5L công suất 167 mã lực chưa thực sự mạnh mẽ. Mức tiêu hao nhiên liệu cũng không nổi bật như kỳ vọng.

8. Dacia Duster 4x4

Dacia Duster 4x4 là lựa chọn đáng chú ý dành cho những người muốn sở hữu xe dẫn động bốn bánh với chi phí hợp lý. Xe được trang bị nhiều chế độ vận hành khác nhau, hệ thống hỗ trợ xuống dốc và khả năng phân bổ mô-men xoắn linh hoạt.

Trọng lượng nhẹ là lợi thế giúp Duster vượt qua nhiều địa hình khó mà không cần tới công suất quá lớn.

Tuy nhiên, chất lượng vật liệu nội thất vẫn chưa thể so sánh với các đối thủ đắt tiền hơn. Một số tính năng công nghệ cũng chưa thực sự thân thiện với người dùng.

9. Land Rover Discovery

Dù không còn nhận được nhiều sự chú ý như Defender, Discovery vẫn là một trong những mẫu SUV đa dụng nhất của Land Rover.

Xe có cấu hình 7 chỗ, khoang cabin rộng rãi và khả năng vận hành êm ái trên đường trường. Hệ thống Terrain Response tiếp tục là trợ thủ đắc lực khi di chuyển ở những cung đường khó.

Discovery không mạnh mẽ và bền bỉ bằng Defender hay Land Cruiser trong điều kiện khắc nghiệt nhất. Ngoài ra, thiết kế phần đuôi xe vẫn là chi tiết gây nhiều tranh cãi.

10. Ineos Grenadier

Ineos Grenadier được phát triển với triết lý hướng tới những người yêu thích xe địa hình truyền thống. Xe sử dụng khung gầm dạng thang, hai cầu cứng, hộp số phụ hai cấp và động cơ 6 xi-lanh 3.0L của BMW.

Khoảng sáng gầm gần 260 mm cùng ba khóa vi sai giúp Grenadier dễ dàng vượt qua những địa hình khó khăn nhất.

Dù vậy, khả năng vận hành trên đường nhựa chưa thực sự thuyết phục. Cảm giác lái còn thô và giá bán cũng không hề dễ tiếp cận.

Theo Autocar

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