Cục trưởng Cục Quản lý, Giám sát kế toán, kiểm toán Đặng Quyết Tiến và Giám đốc các Thị trường Quốc tế của ICAEW Azlina Bulmer ký kết và trao thỏa thuận hợp tác.

Phát biểu khai mạc sự kiện, Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán - Bộ Tài chính, Ông Đặng Quyết Tiến đánh giá cao các kết quả hợp tác trong thời gian qua giữa ICAEW và Cục cùng những ý tưởng và cam kết được tiếp tục triển khai thông qua Biên bản hợp tác gia hạn lần này.

“Biên bản ghi nhớ được ký kết ngày hôm nay vừa là sự kế thừa những kết quả hợp tác đã đạt được, vừa mở ra một giai đoạn hợp tác mới với phạm vi và chiều sâu cao hơn. Đặc biệt, việc đưa nội dung phối hợp xây dựng và triển khai chương trình đào tạo và chứng nhận IFRS tại Việt Nam vào Biên bản ghi nhớ mới là một bước phát triển phù hợp với tiến trình hợp tác giữa hai bên.”

Ông Đặng Quyết Tiến, Cục trưởng Cục Quản lý, Giám sát kế toán, kiểm toán phát biểu tại sự kiện

Triển khai Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế - IFRS là một trong những nội dung quan trọng trong quá trình hợp tác 5 năm qua giữa hai bên. Ông Tiến cho biết, mới đây, Cục đã ban hành thông tư cho phép một số doanh nghiệp tự nguyện áp dụng Chuẩn mực báo cáo Tài chính Quốc tế - IFRS tại Việt Nam.

“Với lộ trình và những cam kết của Chính phủ, Bộ Tài chính, cùng trách nhiệm của Cục Quản lý, Giám sát Kế toán, Kiểm toán, trong năm 2027, chúng tôi sẽ tiếp tục mở rộng áp dụng IFRS tại các doanh nghiệp Việt Nam. Trên cơ sở đó, trong giai đoạn 2028 - 2029, hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam sẽ tiếp tục được hoàn thiện theo hướng tiệm cận IFRS, đáp ứng tốt hơn những yêu cầu mới của thực tiễn và thông lệ quốc tế”, Cục trưởng nói.

Bám sát những định hướng này, MOU mới cụ thể hóa cam kết hợp tác giữa hai bên thông qua nhiều nội dung thiết thực. Trong đó, nội dung hợp tác trọng tâm là việc hai bên sẽ phối hợp xây dựng và triển khai Chương trình đào tạo và chứng nhận IFRS tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, hai bên sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong việc chia sẻ kinh nghiệm quốc tế, hoàn thiện và phát triển các chuẩn mực Việt Nam, nâng cao chất lượng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực kế toán, kiểm toán; đồng thời tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực mới đang đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với nghề nghiệp như công nghệ, chuyển đổi số, quản trị doanh nghiệp, báo cáo phát triển bền vững và các yêu cầu của thị trường tài chính quốc tế.

Bà Azlina Bulmer, Giám đốc các Thị trường Quốc tế của ICAEW phát biểu tại sự kiện

Tại lễ ký kết, bà Azlina Bulmer, Giám đốc các Thị trường Quốc tế của ICAEW, nhấn mạnh rằng lễ ký kết hôm nay chính là sự tiếp nối của một quan hệ đối tác thành công được xây dựng trên sự tin cậy, mục tiêu chung và sự hợp tác thiết thực.

“Song song với việc cung cấp các chương trình đào tạo và chứng chỉ chuyên môn, ICAEW còn chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn, thông lệ quốc tế, chuyên môn nghề nghiệp và các tiêu chuẩn được công nhận rộng rãi trên toàn cầu. Với kinh nghiệm hợp tác cùng các cơ quan quản lý nhà nước tại nhiều quốc gia, chúng tôi tin rằng ICAEW sẽ tiếp tục là đối tác tin cậy, đồng hành cùng Việt Nam nâng cao chất lượng ngành nghề kế toán, kiểm toán, hỗ trợ triển khai IFRS hiệu quả và đóng góp vào mục tiêu xây dựng thị trường tài chính Việt Nam có năng lực cạnh tranh quốc tế trong thời gian tới”, bà Azlina nói.

Tại sự kiện, Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam Iain Frew đánh giá cao kết quả hợp tác của ICAEW và Bộ Tài chính

Tham dự và chứng kiến lễ ký kết, Đại sứ Iain Frew chúc mừng những kết quả mà hai bên đã đạt được trong các năm hợp tác vừa qua, đồng thời kỳ vọng vào những bước phát triển mới trong giai đoạn hợp tác tiếp theo.

“Biên bản ghi nhớ hôm nay là minh chứng cho cam kết chung của hai bên trong việc nâng cao các chuẩn mực nghề nghiệp, tăng cường năng lực chuyên môn và thúc đẩy sự phát triển bền vững của lĩnh vực kế toán, kiểm toán. Đặc biệt, các chương trình đào tạo và chứng chỉ về IFRS sẽ góp phần trang bị cho nguồn nhân lực Việt Nam những kiến thức, kỹ năng và năng lực chuyên môn cần thiết để giúp những người hành nghề được công nhận trên thị trường quốc tế”, Đại sứ nhấn mạnh.

Lễ ký kết mở ra những nội dung hợp tác quan trọng giữa hai bên trong giai đoạn tiếp theo

Trên nền tảng kết quả đã đạt được trong các năm qua, việc ICAEW và Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán gia hạn hợp tác với nội dung trọng tâm mới là phối hợp triển khai hiệu quả Chương trình đào tạo và chứng nhận IFRS tại Việt Nam, được kỳ vọng thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, hỗ trợ triển khai IFRS hiệu quả và đóng góp tích cực vào những mục tiêu phát triển dài hạn của thị trường tài chính Việt Nam.

(Nguồn: ICAEW)