Ngành Kế toán, Kiểm toán được đào tạo tại nhiều trường đại học ở Hà Nội với mức học phí đều từ 20 triệu đồng/năm trở lên. Trong đó, với các chương trình chuẩn, nhiều trường có mức học phí 25-35 triệu đồng như: Trường Đại học Ngoại thương, Đại học Kinh tế Quốc dân, Học viện Tài chính, Học viện Ngân hàng, Trường Đại học Thương mại…

Đối với các chương trình tiên tiến, chất lượng cao, định hướng quốc tế, mức học phí phổ biến tại nhiều trường khoảng 40-55 triệu đồng/năm.

Học phí ngành Kế toán, Kiểm toán năm học 2026-2027 tại các trường đại học ở Hà Nội như sau:

Trường Đại học Ngoại thương

Trường Đại học Ngoại thương năm nay tuyển ngành Kế toán - Kiểm toán chương trình tiêu chuẩn và ngành Kế toán - Kiểm toán chương trình định hướng nghề nghiệp quốc tế.

Theo đó, học phí chương trình tiêu chuẩn khoảng 28-32 triệu đồng/năm, chương trình định hướng nghề nghiệp quốc tế khoảng 50-54 triệu đồng/năm.

Đại học Kinh tế Quốc dân

Năm 2026, Đại học Kinh tế Quốc dân tuyển các ngành như: Kiểm toán, Kiểm toán nội bộ, Kiểm toán tích hợp chứng chỉ quốc tế, Kiểm toán tích hợp chứng chỉ ACCA, Kế toán, Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế, Kế toán chương trình tiên tiến…

Học phí các chương trình chuẩn năm nay dự kiến khoảng 20-28 triệu đồng/năm, các chương trình tiên tiến, chất lượng cao, chương trình đào tạo bằng tiếng Anh khoảng 41-68 triệu đồng/năm.

Học viện Tài chính

Năm 2026, Học viện Tài chính tuyển sinh các chương trình chuẩn: Kế toán doanh nghiệp, Kế toán công, Kế toán và phân tích dữ liệu, Kiểm toán; chương trình chất lượng cao: Kế toán doanh nghiệp, Kế toán quản trị và kiểm soát quản lý, Kế toán công, Kiểm toán; chương trình liên kết đào tạo quốc tế: Kế toán - Kiểm soát - Kiểm toán liên kết với Trường Đại học Toulon, Cộng hòa Pháp).

Mức học phí với chương trình chuẩn đào tạo tại Hà Nội khoảng 22-35 triệu đồng/năm, chương trình chất lượng cao khoảng 50-55 triệu đồng/năm, chương trình liên kết với Đại học Toulon khoảng 65-70 triệu đồng/năm.

Học viện Ngân hàng

Học viện Ngân hàng năm 2026 tuyển khoảng 640 chỉ tiêu cho các chương trình thuộc ngành Kế toán, Kiểm toán như: Kế toán, Chất lượng cao Kế toán, Kế toán liên kết Đại học Sunderland, Kiểm toán, Chất lượng cao Kiểm toán, Kế toán định hướng Nhật Bản…

Học phí chương trình chuẩn khoảng 27,8 triệu đồng/năm, chương trình chất lượng cao khoảng 45 triệu đồng/năm.

Thí sinh thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ảnh: Thạch Thảo

Với chương trình Kế toán định hướng Nhật Bản, sinh viên được cấp bằng cử nhân chính quy của Học viện Ngân hàng. Học phí tại Việt Nam khoảng 50 triệu đồng/năm học.

Với chương trình Kế toán liên kết Đại học Sunderland, sinh viên học 4 năm tại Việt Nam được cấp 2 bằng, học phí 340 triệu đồng/4 năm. Sinh viên có thể lựa chọn học tập năm cuối tại Đại học Sunderland. Khi đó, học phí năm cuối sẽ được quy định và công bố bởi Đại học Sunderland.

Những thí sinh đạt trình độ tiếng Anh tương đương IELTS từ 6.0, sẽ được vào thẳng năm thứ 2 và được giảm 50 triệu đồng học phí.

Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội

Năm 2026, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội tuyển sinh ngành Kế toán gồm các chuyên ngành như Kế toán định hướng nghề nghiệp quốc tế, Kiểm toán. Học phí dự kiến áp dụng cho khóa tuyển sinh năm 2026 khoảng 48 triệu đồng trong năm đầu tiên, sau đó mỗi năm tăng thêm 2 triệu đồng cho các chương trình chính quy trong nước.

Trường Đại học Thương mại

Trường Đại học Thương mại năm nay tuyển sinh các chương trình thuộc ngành Kế toán, Kiểm toán như: Kế toán doanh nghiệp, Kế toán công, Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế, Kiểm toán, Kiểm toán tích hợp chứng chỉ quốc tế…

Mức học phí nhà trường công bố với chương trình chuẩn khoảng 25-30 triệu đồng/năm, chương trình đào tạo định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế khoảng 42,3 triệu đồng/năm.

Trường Quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội

Năm 2026, Trường Quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội tuyển sinh 140 chỉ tiêu cho chương trình Kế toán, Phân tích và Kiểm toán. Mức học phí trường dự kiến là 50,6 triệu đồng/năm.

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Năm 2026, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông tuyển ngành Kế toán chương trình đại trà với học phí 29,6-37,6 triệu đồng/năm và ngành Kế toán theo chuẩn quốc tế ACCA với học phí 49,2-55 triệu đồng/năm.

Ngoài ra, một số trường khác cũng đào tạo ngành Kế toán, chẳng hạn Đại học Bách khoa Hà Nội, Trường Đại học Hà Nội, Trường Đại học Mở Hà Nội, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội… với học phí phổ biến khoảng 25-45 triệu đồng/năm.

Kế toán là vị trí đảm nhiệm việc thu thập, phân tích, xử lý và báo cáo các thông tin tài chính liên quan đến hoạt động kinh doanh và vận hành của một tổ chức. Ngành Kế toán không chỉ giới hạn trong lĩnh vực doanh nghiệp mà còn áp dụng rộng rãi trong giáo dục, y tế, xây dựng và nhiều lĩnh vực khác.

Chương trình đào tạo ngành Kế toán nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức chuyên sâu về tài chính, kế toán và kiểm toán. Một số môn học tiêu biểu bao gồm: Kế toán quản trị, Nguyên lý kế toán, Pháp luật thuế, Lập và trình bày báo cáo tài chính, Phân tích báo cáo tài chính, Lý thuyết tài chính - tiền tệ, Kế toán tài chính…