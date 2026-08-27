Tiếp nối gần một thập kỷ hợp tác hiệu quả, thỏa thuận mới khẳng định cam kết lâu dài của hai bên trong việc nâng cao chất lượng đào tạo, đồng thời trang bị cho sinh viên kiến thức, kỹ năng và năng lực nghề nghiệp theo chuẩn quốc tế.

PGS.TS Bùi Hữu Toàn, Giám đốc Học viện Ngân hàng và bà Azlina Bulmer, Giám đốc các Thị trường Quốc tế của ICAEW ký và trao Biên bản hợp tác

Theo MOU, Học viện Ngân hàng sẽ triển khai tuyển sinh Chương trình đào tạo mới - Chương trình Chất lượng cao Kiểm toán, trong đó tích hợp các môn học thuộc Chứng chỉ quốc tế về Tài chính, Kế toán và Kinh doanh - ICAEW CFAB, được giảng dạy bằng tiếng Anh song song với chương trình đào tạo của Học viện.

Đây là một trong những chương trình hợp tác trọng tâm giữa BAV và ICAEW, được xây dựng trên nền tảng những kết quả tích cực từ các hoạt động hợp tác và đào tạo trong những năm qua. Thông qua chương trình, sinh viên được trang bị kiến thức chuyên môn gắn với thực tiễn, đồng thời có cơ hội tham gia các hoạt động trải nghiệm thực tế và thực tập nghề nghiệp, qua đó nâng cao năng lực và khả năng đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động.

Thông qua chương trình tích hợp, sinh viên không chỉ được tiếp cận kiến thức chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp theo chuẩn quốc tế ngay từ giảng đường mà còn được định hướng phát triển sự nghiệp từ sớm. Với mạng lưới doanh nghiệp đối tác của ICAEW tại Việt Nam và trong khu vực, sinh viên có cơ hội tham quan doanh nghiệp, tìm hiểu môi trường làm việc chuyên nghiệp, tham gia các chương trình trải nghiệm và tiếp cận cơ hội thực tập sớm. Sinh viên theo học chương trình cũng có thêm lợi thế khi ứng tuyển tại các doanh nghiệp đối tác của ICAEW.

PGS.TS Bùi Hữu Toàn, Giám đốc Học viện Ngân hàng phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Bùi Hữu Toàn, Giám đốc Học viện Ngân hàng, cho biết ICAEW là một đối tác có vai trò quan trọng trong quá trình mở rộng và nâng cao chất lượng hợp tác quốc tế của Học viện.

“Trong những năm qua, hợp tác giữa Học viện Ngân hàng và ICAEW đã mang lại nhiều giá trị thiết thực, đặc biệt trong đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, trao đổi chuyên môn và tăng cường kết nối quốc tế. Thông qua các chương trình hợp tác với ICAEW, người học có thêm cơ hội tiếp cận kiến thức chuyên môn quốc tế, các chuẩn mực nghề nghiệp, phương pháp đào tạo hiện đại cũng như những kinh nghiệm thực tiễn từ môi trường quốc tế.”

Ông cũng cho biết, từ năm 2018 đến nay, quan hệ hợp tác giữa hai bên đã từng bước được xây dựng và phát triển thông qua nhiều hoạt động về đào tạo, trao đổi chuyên môn, kết nối sinh viên và giảng viên, đồng thời góp phần tăng cường sự hiện diện của ICAEW trong cộng đồng học thuật và nghề nghiệp tại Việt Nam.

Cũng tại sự kiện, PGS.TS Bùi Hữu Toàn đã đưa ra một số đề xuất và định hướng hợp tác trong giai đoạn tới, với kỳ vọng quan hệ giữa hai bên sẽ ngày càng thiết thực, hiệu quả và tiếp tục được nâng lên một tầm cao mới.

Bà Azlina Bulmer khẳng định ICAEW sẽ đồng hành cùng BAV thông qua nhiều hoạt động thiết thực trong thời gian tới

Tại sự kiện, bà Azlina Bulmer, Giám đốc các Thị trường Quốc tế của ICAEW, bày tỏ vui mừng trước những kết quả hai bên đã đạt được trong gần một thập kỷ hợp tác, đồng thời nhấn mạnh ý nghĩa của giai đoạn hợp tác tiếp theo.

“Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, cùng với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ, chuyển đổi số và yêu cầu ngày càng cao về phát triển bền vững, ngành tài chính, kế toán và kiểm toán đang chứng kiến những thay đổi lớn về kiến thức, kỹ năng và năng lực mà nguồn nhân lực tương lai cần có. Chúng tôi tin rằng sự kết hợp giữa kinh nghiệm và chuẩn mực nghề nghiệp quốc tế của ICAEW với thế mạnh đào tạo của Học viện Ngân hàng sẽ giúp sinh viên xây dựng nền tảng chuyên môn vững chắc, phát triển các kỹ năng nghề nghiệp thiết yếu để thích ứng tốt với môi trường làm việc đang không ngừng thay đổi”.

Bà Azlina Bulmer cũng ghi nhận và đánh giá cao những đề xuất của Giám đốc Học viện Ngân hàng cho giai đoạn hợp tác 5 năm tới. “ICAEW sẽ tiếp tục đồng hành và hỗ trợ BAV thông qua nhiều hoạt động, bao gồm phát triển chương trình đào tạo, triển khai các chương trình trao đổi, nâng cao năng lực giảng viên, tăng cường kết nối với doanh nghiệp và nhà tuyển dụng - một yếu tố đặc biệt quan trọng, cũng như đẩy mạnh các hoạt động định hướng và phát triển nghề nghiệp cho sinh viên. Chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp triển khai những sáng kiến mà hai bên cùng xác định là thiết thực và mang lại lợi ích tốt nhất cho cả hai tổ chức, đặc biệt là cho sinh viên”.

Các đại biểu cùng chúc mừng sự kiện ký kết hợp tác 5 năm tiếp theo

Trước khi ký kết gia hạn hợp tác 5 năm này, ICAEW và Học viện Ngân hàng đã có quá trình hợp tác gần 10 năm đem lại nhiều cơ hội học tập chuyên môn, phát triển kỹ năng theo chuẩn quốc tế, đồng thời mở rộng cơ hội phát triển nghề nghiệp cho sinh viên.

(Nguồn: ICAEW)