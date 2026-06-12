Nắm bắt xu hướng mạng xã hội ngày càng trở thành kênh học tập quen thuộc của học sinh, sinh viên, nhiều giáo viên IELTS đã chủ động mở rộng vai trò, biến những nội dung học thuật vốn có phần khô khan thành các kiến thức gần gũi, dễ hiểu, góp phần xây dựng một cộng đồng học tập cởi mở và tích cực trên không gian mạng.

Bên cạnh mô hình lớp học truyền thống, các nền tảng số đang mở rộng phương thức tiếp cận kiến thức cho người học thông qua những bài giảng ngắn, phần giải thích khái niệm hay trải nghiệm ôn luyện thực tế, giúp quá trình chinh phục IELTS của thí sinh trở nên linh hoạt và thuận tiện hơn. Đằng sau một video chữa đề hay một bài viết chia sẻ kinh nghiệm ôn IELTS trên mạng xã hội, là rất nhiều thời gian chọn lọc kiến thức, biên soạn nội dung và tìm cách truyền tải phù hợp - vừa dễ hiểu, vừa có giá trị đến thí sinh.

Với mong muốn ghi nhận, tri ân và tiếp thêm động lực cho những đóng góp đó, Hội đồng Anh khởi động Giải thưởng IELTS EduCreators 2026, nhằm tìm kiếm, tôn vinh và đồng hành cùng những giáo viên vững chuyên môn, giỏi sáng tạo và mong muốn lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng IELTS tại Việt Nam.

Không chỉ dừng lại ở việc vinh danh, Giải thưởng IELTS EduCreators 2026 hướng đến việc tạo thêm động lực và hỗ trợ thiết thực cho những cá nhân đang xây dựng vai trò “kép”: vừa là người giảng dạy, vừa sáng tạo nội dung giáo dục. Bên cạnh tổng giá trị giải thưởng lên đến 320 triệu đồng, giải thưởng mang đến nhiều quyền lợi phát triển dài hạn:

- Phát triển chuyên môn với chương trình tập huấn và đào tạo cùng chuyên gia Hội đồng Anh

- Hỗ trợ xây dựng thương hiệu cá nhân thông qua các workshop chia sẻ kinh nghiệm; góp mặt tại chương trình, sự kiện phù hợp với tư cách khách mời; và xuất hiện trên những kênh truyền thông của Hội đồng Anh

- Đồng hành cùng Hội đồng Anh trong các hoạt động truyền thông, chuỗi nội dung nhằm lan tỏa giá trị đích thực của IELTS và chia sẻ phương pháp ôn luyện hiệu quả

- Trở thành đối tác chính thức của Hội đồng Anh.

Thông qua giải thưởng, các giáo viên và cá nhân làm công tác giảng dạy IELTS có thể tiếp tục phát huy thế mạnh chuyên môn, mở rộng dấu ấn cá nhân và tiếp cận nhiều cơ hội hợp tác mới trong lĩnh vực giáo dục tiếng Anh. Đây cũng là cách Hội đồng Anh ghi nhận những đóng góp bền bỉ của cộng đồng giảng dạy IELTS, những người đang trực tiếp hỗ trợ, định hướng và truyền cảm hứng cho hàng triệu người học trên hành trình phát triển năng lực tiếng Anh.

Giải thưởng IELTS EduCreators 2026 gồm 3 vòng chính. Vòng 1 (26/5 - 5/7/2026) đang diễn ra với hình thức nộp hồ sơ trực tuyến. Top 20 thí sinh xuất sắc nhất sẽ được công bố vào ngày 25/7/2026 và tiếp tục bước vào Vòng 2 - Sáng tạo nội dung (27/7 - 30/8/2026). Tại vòng thi này, người tham gia sẽ thực hiện từ 1 đến 3 video ngắn về giá trị dài hạn của IELTS, phương pháp ôn luyện hiệu quả và cách tận dụng nền tảng IELTS Ready Premium trong quá trình học tập. Top 10 thí sinh xuất sắc được tuyển chọn vào Vòng 3 - Chia sẻ sáng kiến. Kết quả chung cuộc sẽ được công bố vào ngày 21/10/2026.

Hội đồng Anh hiện đã mở cổng đăng ký tham gia Giải thưởng IELTS EduCreators 2026.

Tìm hiểu thêm thông tin về Giải thưởng IELTS EduCreators 2026 và đăng ký tham gia tại: https://bit.ly/IELTSEduCreators01

Quyền lợi dành cho các đơn đăng ký trước ngày 22/6/2026 1. Hỗ trợ rà soát thông tin đăng ký: BTC sẽ kiểm tra và xác nhận đơn hợp lệ; nếu còn thiếu hoặc chưa chính xác thông tin, người tham gia sẽ được chủ động liên hệ để cập nhật và hoàn thiện trong thời gian quy định. 2. Quà tặng may mắn hàng tuần: 5 đơn đăng ký hợp lệ sẽ được chọn ngẫu nhiên để nhận quà từ Hội đồng Anh (cốc giữ nhiệt British Council hoặc voucher mua sắm trị giá 200.000 VNĐ).

Phương Dung