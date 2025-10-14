IMTO trao tặng 100 tài khoản luyện thi IELTS cho Hội Người khuyết tật thành phố Hà Nội

IELTS Mock Test Online là nền tảngHệ thống thi thử IELTS trực thuộc Công ty Cổ phần dịch vụ IMTO. Chương trình “Trao cơ hội - Gửi niềm tin” được triển khai nhằm hướng đến việc trao quyền tiếp cận tri thức toàn cầu, giúp người học khuyết tật có cơ hội rèn luyện và đánh giá năng lực tiếng Anh, qua đó tự tin hơn trên hành trình hội nhập quốc tế.

Đại diện IMTO bày tỏ, “IMTO tin rằng tri thức không có ranh giới, và mọi người đều xứng đáng được học tập, được mơ ước và được chinh phục tương lai của chính mình. Từ niềm tin đó, IMTO mong muốn tạo ra những cơ hội học tập công bằng, nơi nghị lực và tri thức cùng song hành, giúp các bạn HSSV khuyết tật tiếp cận môi trường học tập chất lượng, khẳng định bản thân và mở rộng cơ hội nghề nghiệp trong tương lai”.

Bà Đỗ Thị Huyền Huyền- Chủ tịch Hội Người Khuyết tật TP. Hà Nội (bên trái) và bà Nguyễn Thị Mai Hương– Giám đốc vận hành IMTO (bên phải) ký biên bản bàn giao

Trong khuôn khổ chương trình, IMTO trao tặng 100 tài khoản luyện thi IELTS trực tuyến miễn phí, mỗi tài khoản bao gồm 3 kỹ năng: Reading - Listening - WritingNghe - Đọc - Viết, có thời hạn sử dụng 6 tháng. Thông qua hệ thống bài thi mô phỏng chuẩn quốc tế, người học có thể làm quen với cấu trúc bài thi thật, tự đánh giá năng lực và xây dựng lộ trình học tập hiệu quả hơn.

Bên cạnh đó, IMTO cũng tặng thêm 1 tài khoản quản lý mang nhận diện thương hiệu của Hội, giúp đơn vị dễ dàng theo dõi tiến độ học tập, hỗ trợ các bạn học viên trong quá trình sử dụng. Tổng giá trị tài trợ của chương trình lên đến 322 triệu đồng.

Ông Đặng Minh Hà -Bà Nguyễn Thị Mai Hương – Giám đốc vận hành Hệ thống thi thử IELTS Mock Test Online chia sẻ: “IMTO tin rằng giáo dục là cầu nối giúp mỗi người chạm tới ước mơ và thay đổi cuộc sống của chính mình. Việc trao tặng 100 tài khoản luyện thi IELTS cho các bạn khuyết tật Hà Nội là cách chúng tôi thể hiện niềm tin vào giá trị của tri thức - nơi không ai bị bỏ lại phía sau”.

Bà Nguyễn Thị Mai Hương – Giám đốc vận hành IMTO (bên phải màn hình) trao tặng 100 tài khoản luyện thi IELTS cho Bà Đỗ Thị Huyền- Chủ tịch Hội Người Khuyết tật TP. Hà Nội (bên trái màn hình)

Bà Đỗ Thị Huyền - Chủ tịch Hội Người Khuyết tật Thành phố Hà Nội bày tỏ: “Sự hỗ trợ ý nghĩa này không chỉ mang giá trị về học tập, mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn dành cho các bạn trẻ khuyết tật - những người luôn nỗ lực vươn lên để khẳng định bản thân trong cuộc sống. Việc được tiếp cận cơ hội luyện thi IELTS trên nền tảng hiện đại giúp các bạn cảm nhận rõ rằng mình được tin tưởng, được trao cơ hội và được ghi nhận như bao người khác. Chúng tôi tin rằng tri thức và ngoại ngữ sẽ là chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa tương lai, giúp các bạn tự tin hơn trên hành trình học tập, nghề nghiệp và hội nhập cộng đồng”.

(Nguồn: Công ty Cổ phần dịch vụ IMTO)